El Salvador iniciará la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 el 25 de septiembre ante Martinica y necesita terminar entre los dos primeros del Grupo B para avanzar a cuartos de final. (Imagen de cortesía)

Guardar

La selección de El Salvador recibirá este martes 17 de noviembre a San Martín en el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf, con una ventaja de 2-0 obtenida en el primer encuentro de la serie. La Azul y Blanco está a un paso de avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027, instancia que entregará siete plazas para el torneo regional.

El equipo salvadoreño, dirigido por el técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, se impuso el viernes en San Cristóbal y Nieves con los goles de Brayan Gil y Mauricio Cerritos. El resultado le permitió tomar distancia en la eliminatoria, aunque el desarrollo del partido dejó dudas en el juego colectivo.

PUBLICIDAD

Durante buena parte del encuentro de ida, San Martín tuvo mayor control del balón y consiguió acercarse con más frecuencia al arco defendido por Mario González. El conjunto caribeño presionó la salida salvadoreña, ocupó terreno en campo contrario y obligó a la defensa de la Azul y Blanco a concentrarse en tareas de contención.

El Salvador tuvo dificultades para sostener la posesión y construir ataques. La selección centroamericana pasó varios minutos sin superar con regularidad la mitad de la cancha, mientras su rival mostró mayor iniciativa para manejar el trámite. San Martín controló el juego durante buena parte del primer tiempo, aunque no logró transformar ese dominio en goles.

PUBLICIDAD

(Cortesía: La Selecta)

La apertura del marcador a los 34 minutos

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos. Christian Martínez recuperó un balón cerca de la zona central y encontró a Brayan Gil, quien definió con un remate que superó al arquero Sébastien Raphose. El delantero puso el 1-0 y le dio a El Salvador una ventaja que no se correspondía por completo con el desarrollo del partido.

San Martín mantuvo su postura ofensiva después del gol y continuó buscando espacios en el área salvadoreña. La situación se complicó para los caribeños al inicio del segundo tiempo, cuando Mattéo Makhabe recibió la tarjeta roja a los 47 minutos. Pese a quedarse con 10 jugadores, el equipo dirigido por Jean-Claude Darcheville no renunció a la presión y siguió intentando generar acciones de peligro.

PUBLICIDAD

La selección salvadoreña resistió los avances de su rival y sostuvo la diferencia mínima durante gran parte de la segunda etapa. San Martín tuvo aproximaciones, pero no consiguió vencer a González. La falta de contundencia impidió que el conjunto caribeño acortara la distancia antes del tramo final.

El segundo tanto llegó a los 83 minutos. Jairo Henríquez cedió el balón para Mauricio Cerritos, quien aprovechó la jugada cerca del arco y convirtió el 2-0 definitivo. El atacante de L.A. Firpo amplió la ventaja y dejó a El Salvador con margen para afrontar el encuentro de vuelta en su territorio.

PUBLICIDAD

Los salvadoreños regresaron este lunes a su país y afinarán los últimos detalles para el compromiso del martes en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El resultado de la ida entrega tranquilidad en el marcador, pero el rendimiento mostrado en San Cristóbal y Nieves aumentó las críticas sobre el equipo.

La Azul y Blanco fue cuestionada por presentar un juego sin ideas para superar la presión de San Martín.

(Cortesía: La Selecta)

El proceso de Hernán Gómez, en cuestión

La situación también está relacionada con el proceso del “Bolillo” Gómez. El técnico colombiano llegó a este repechaje después de una campaña negativa en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Salvador terminó en el último lugar del Grupo B y descendió a la Liga B, resultado que puso en duda la continuidad del entrenador.

PUBLICIDAD

En su momento, Gómez comunicó que dejaría el cargo, pero después revirtió esa decisión y optó por permanecer al frente del combinado salvadoreño. El desenlace de esta serie puede influir en el futuro inmediato del proyecto, aunque la clasificación dependerá primero de que El Salvador mantenga la ventaja obtenida en el partido de ida.

El ganador del repechaje avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, previstas para marzo de ese año. En esa instancia participarán 14 selecciones que competirán por siete lugares en el torneo. Para alcanzar esa fase, El Salvador necesita conservar la diferencia de dos goles, mientras San Martín deberá ganar por al menos dos tantos para igualar la serie y buscar la clasificación.

PUBLICIDAD

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Ficha técnica del partido

Competición: Repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf para las preliminares de la Copa Oro 2027

Partido: El Salvador vs. San Martín

Fecha y hora: martes 17 de noviembre de 2026, 7:00 PM

Estadio: Jorge “Mágico” González, San Salvador

Entrenador de El Salvador: Hernán Gómez

Entrenador de San Martín: Jean-Claude Darcheville

Posibles alineaciones

FOTO DE ARCHIVO: Bryan Gil es uno de los seleccionados nacionales que estaría en el 11 contra San Martín este martes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Julio Sibrian, Diego Flores, Jefferson Valladares; Mauricio Cerritos, José Portillo; Joshua Pérez, Harold Osorio, Jorge Méndez; Brayan Gil.

San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, Maximiliano Ezequiel Denis; Jordan Alexandre, David Chevalier, Mattéo Makhabe; Stanley Segarel, Clarence Loriot, Rahim Denis.

PUBLICIDAD