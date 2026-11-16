Una señal del celular de Moyano detectada en Los Sarmientos, 48 horas después de su desaparición, llevó a las autoridades a redirigir parte del despliegue hacia el sector sur del cerro

Guardar

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano ya alcanzó los 33 días y no se sabe nada de él desde el 12 de octubre pasado cuando decidió subir al cerro Ñuñorco, en la zona de El Mollar, provincia de Tucumán. Ante la falta de respuestas, su esposa, Liliana Patricia Tunkiewiez, le envió una carta pública al gobernador provincial, Osvaldo Jaldo, para exigirle que el Estado garantice la continuidad del operativo y refuerce los recursos destinados al rescate.

La carta, difundida en las redes sociales este domingo, no apunta contra quienes llevan semanas rastrillando la montaña. Todo lo contrario: la mujer fue precisa al aclarar que su reclamo no está dirigido contra los rescatistas, bomberos, policías, brigadistas y organizaciones que participan del operativo desde el primer día. Lo que busca, dijo, es que esos equipos cuenten con el respaldo institucional y los recursos que necesitan para seguir adelante. “Un mes y tres días sin respuestas es un dolor que no se puede explicar. Como familia necesitamos saber que el Estado está haciendo todo lo humanamente posible para encontrarlo”, escribió.

PUBLICIDAD

Raúl Alfredo Moyano desapareció el pasado 12 de octubre en un cerro de Tucumán

El reclamo de la esposa incluye una serie de demandas concretas. Entre ellas, que se garantice la presencia de brigadas con experiencia en este tipo de operativos, perros de rastreo, drones y equipos técnicos especializados. Además, planteó la necesidad de unificar el mando del operativo para evitar la contaminación del terreno y proteger a quienes participan de los rastrillajes, una medida que, a su criterio, también contribuiría a la seguridad del personal desplegado.

Otro punto que la mujer incluyó en su escrito tiene que ver con el acceso a la información: solicitó que la familia reciba actualizaciones claras y periódicas sobre los avances de la búsqueda y sobre los recursos que el Estado destina al procedimiento. Para ella, esa transparencia es parte de lo que el Estado debe a quienes esperan noticias. “Confío en que usted tomará este pedido como lo que es: el pedido de una familia que solo quiere encontrar a su ser querido”, cerró la carta, dirigida directamente al gobernador Jaldo.

PUBLICIDAD

Liliana Tunkiewiez difundió una carta en la que le reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo brigadas con experiencia, perros de rastreo, drones, mando unificado e información periódica para la familia, mientras el operativo en el cerro Ñuñorco supera el mes sin rastros del jubilado

El trasfondo de ese reclamo es el de un operativo que lleva más de un mes en una de las zonas más difíciles de la geografía tucumana. Moyano fue visto por última vez el 12 de octubre, cuando emprendió en solitario una caminata hacia la cima del Ñuñorco. Según la reconstrucción de los hechos, habría alcanzado el punto más alto alrededor de las 15 y comenzado el descenso cerca de las 17.45. Desde ese momento, las comunicaciones se cortaron y no volvió a dar señales de vida.

Las condiciones climáticas se convirtieron desde el principio en el principal obstáculo del operativo. Las lluvias constantes y las nubes que cubren el cerro redujeron la visibilidad a entre tres y cinco metros en algunos sectores, lo que limitó el uso del helicóptero y los drones a apenas dos días y medio durante las primeras 17 jornadas. “Es una zona bastante amplia y hay que hacer un trabajo minucioso en distintos lugares para tratar de dar con Moyano”, declaró Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, en declaraciones a LG Play. “Hay lugares que son realmente inhóspitos. Si el clima no lo permite, no se puede avanzar porque la visibilidad es escasa”, agregó.

PUBLICIDAD

Hay un amplio operativo desplegado para encontrar rastros del jubilado desparecido

A pesar de esas limitaciones, los equipos avanzaron entre cuatro y cinco kilómetros desde distintos puntos de acceso —incluidos el monumento al Indio y la zona del aluvión—, con rastrillajes a pie y a caballo por quebradas, senderos y filos de montaña. Para optimizar los tiempos, se instaló un campamento a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cumbre. Un dato que redefinió parte del despliegue fue el registro de actividad del teléfono celular de Moyano en una antena ubicada en Los Sarmientos, 48 horas después de la desaparición. Ese hallazgo llevó a las autoridades a concentrar parte de los recursos en los sectores sur y sureste del cerro.

El operativo reúne a más de 100 personas, entre efectivos de las Fuerzas Especiales, personal de la Unidad Regional Oeste, operadores de drones, enduristas, rescatistas de Defensa Civil, especialistas en rescate de montaña de la Policía de Mendoza y efectivos de la Gendarmería Nacional. La coordinación cuenta también con la participación de Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en búsqueda y rescate. Entre las hipótesis que manejan los equipos figura que Moyano se haya desorientado por el clima, haya buscado refugio en una cueva o haya sufrido una descompensación que le impidiera continuar caminando. Hasta el momento, ningún rastro ni indicio permitió confirmar ninguna de esas posibilidades.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Monteros, a cargo del doctor Salas, sigue el caso de cerca. Según Domínguez, la búsqueda continuará hasta que se hayan inspeccionado todas las áreas previstas o hasta que la fiscalía disponga lo contrario.