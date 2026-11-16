Martín Tobal, director del Banco Central de México, aseguró que solo 17 gobiernos que implementaron programas de estabilización lograron reelegir. (Banco Central)

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La baja de la inflación no garantiza la supervivencia política de un programa de estabilización. De los 44 gobiernos que aplicaron ese tipo de planes analizados por el economista argentino Martín Tobal, apenas 17 consiguieron la reelección.

La advertencia, leída en código electoral, se produjo durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El director de Análisis de Riesgos Macrofinancieros del Banco Central de México sostuvo que, tras una primera etapa, las condiciones institucionales pasan a tener un peso decisivo.

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Las declaraciones formaron parte de uno de los primeros paneles de las Jornadas Monetarias y Bancarias que organiza el BCRA. El encuentro comenzó este lunes y continuará el martes 17 de noviembre, con la participación de economistas nacionales y extranjeros, además de presidentes y expresidentes de bancos centrales. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza no asistieron, tras retirarse del programa por cuestiones de agenda.

En paralelo a las jornadas, Caputo afirmó en una entrevista con Radio Mitre que el presidente Javier Milei ganará en primera vuelta “en cualquier escenario”. Tobal, en cambio, planteó dudas sobre una eventual reelección a partir de los antecedentes internacionales.

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Para Tobal, el éxito económico no garantiza el éxito político. (Foto: Banco Central).

El analista argentino aclaró que sus conclusiones no representan la posición del Banco Central de México y propuso dejar de lado la coyuntura electoral para evaluar el programa de estabilización argentino con una mirada de mediano plazo.

Menos de la mitad logró la reelección

El dato central de la presentación fue la brecha entre los resultados económicos y el desempeño electoral. Sin mencionarlos de forma directa, el expositor advirtió a los integrantes del Gobierno sobre la escasa cantidad de administraciones que consiguieron la reelección. “De los cuarenta y cuatro programas de estabilización que encuentro, solamente diecisiete lograron reelegir”, sostuvo. La cifra cuestionó la idea de que la desinflación, por sí sola, pueda asegurar la continuidad de una gestión en las urnas.

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El economista señaló que los programas de estabilización requieren dejar atrás el déficit fiscal y terminar con su financiamiento a través de emisión monetaria, algo que se cumplió con el programa económico del Gobierno.

También indicó que una parte de la desinflación puede no implicar costos sobre la actividad económica si el plan resulta creíble y reduce las expectativas de inflación. Pero afirmó que la baja de la inflación suele tener costos en términos de crecimiento, y es esa tensión la que explica por qué un gobierno puede conseguir resultados en la reducción de los precios y, aun así, no obtener la reelección.

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“El éxito económico, entendido como una reducción permanente de la inflación, no garantiza el éxito político, es decir, no garantiza la reelección”, expresó. En ese punto, vinculó el desempeño de un programa con las decisiones posteriores de consumo e inversión de los agentes económicos y con la evaluación que haga el electorado.

Según explicó, los resultados económicos pueden facilitar la reelección cuando son percibidos como suficientes. Pero si los votantes consideran que esos logros no alcanzan, el mismo programa puede complicar las posibilidades de continuidad del gobierno que lo ejecutó.

“Viéndose muy bien”

En la comparación con otros programas, Tobal señaló que el ajuste fiscal y monetario de la Argentina fue más intenso que el aplicado tanto por los gobiernos que obtuvieron éxito político como por aquellos que consiguieron una estabilización económica. También afirmó que la desinflación local superó a la registrada en ambos grupos de referencia.

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El mismo patrón se observó en la actividad. Según su análisis, la Argentina tuvo un crecimiento más marcado que los programas que lograron una reducción permanente de la inflación y que las administraciones que alcanzaron la reelección.

“Cuando ponemos el programa argentino en contexto y lo comparamos contra lo que lo tenemos que comparar, que son precisamente otros programas de estabilización, en términos de crecimiento económico, el programa argentino sigue viéndose muy bien”, afirmó.

Tobal no presentó esos resultados como una garantía electoral. Por el contrario, utilizó el antecedente de los 44 programas para separar el desempeño de variables como inflación, actividad y sector externo de la posibilidad de que un gobierno obtenga un segundo mandato.

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Otro aspecto que destacó fue la transferencia de recursos desde el sector público hacia el sector privado. Según indicó, el programa argentino generó una transferencia mayor y redujo con más fuerza el tamaño del sector público que los programas considerados exitosos en el plano político o económico.

Tobal afirmó que el electorado tiende a valorar esa transferencia. Asimismo, señaló que el programa local registró una apreciación real, situación que apareció en otros programas de estabilización incluidos en la comparación.

Tobal sostuvo que en una segunda etapa, la transparencia del Banco Central ayuda a la desaceleración de la inflación. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

La diferencia que subrayó se vinculó con la cuenta corriente: a diferencia de los otros casos, el plan argentino registró una mejora en esa variable. “El caso argentino vuelve a mostrar esta diferencia de que tiene una mejora y no un deterioro en la cuenta corriente”, dijo.

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El desafío con el Banco Central

El integrante del Banco Central de México remarcó que los gobiernos que consiguieron un segundo período y mejoraron el índice de transparencia de su banco central registraron una caída mayor de la inflación. Esos casos mostraron, además, mejores resultados de crecimiento durante esa etapa.

Mencionó el caso de Argentina en 2011 dentro de su presentación. Bajo la definición que utilizó, ese período calificó como éxito político porque el Gobierno obtuvo la reelección. Sin embargo, señaló que el índice de transparencia del Banco Central bajó. De acuerdo con su análisis, esa caída se asoció con una inflación mayor y con un desempeño pobre de la actividad económica. Tobal usó ese antecedente como contraste frente a los países que elevaron el nivel de transparencia institucional después de la reelección.

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En ese contexto, afirmó que el programa argentino se veía bien frente a otros casos de éxito político y económico, y que en una segunda etapa la política monetaria y la política fiscal tienen un peso relativo menor mientras que las cuestiones institucionales adquieren más importancia.

La transparencia del BCRA quedó así como uno de los desafíos que el economista marcó para el período posterior a la desinflación, un objetivo que parece estar en la hoja de ruta del Gobierno con la reforma de la carta orgánica de la entidad, que aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados tras las modificaciones introducidas en el Senado.