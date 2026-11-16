La banda irlandesa agotó tres Monumentales y volverá a tocar el 29 de marzo de 2027 para cerrar su gira por Latinoamérica en Buenos Aires (Video: DF Entertainment)

Guardar

U2 anunció una cuarta y última fecha en Buenos Aires en el Estadio River Plate para el 29 de marzo de 2027, una función con la que la banda irlandesa cerrará el tramo latinoamericano de su gira The Greatest Show on Earth World Tour. Las tres presentaciones previas en Argentina ya agotaron sus localidades.

Más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual durante la venta de entradas para los conciertos del 23, 25 y 27 de marzo. Con el nuevo show, la banda iprevé convocar a más de 300.000 espectadores en cuatro noches en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

U2 volverá a la Argentina en marzo de 2027 para realizar cuatro shows en el Estadio River Plate

Los tickets para la nueva función estarán disponibles desde el miércoles 18 de noviembre a las 13, únicamente a través de All Access. La venta contempla hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

No habrá más fechas en el país debido al calendario internacional de la gira. La del 29 de marzo será, además, la última actuación del grupo en América Latina.

El tour comenzará en Ciudad de México y continuará en San Pablo antes de llegar a la capital argentina. La serie de conciertos marcará el retorno de la banda a los estadios tras el cierre de The Joshua Tree Tour.

PUBLICIDAD

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. cerrarán en Buenos Aires el tramo latinoamericano de su nueva gira

El músico estadounidense Beck acompañará a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. como invitado especial durante las cuatro fechas programadas en River.

El repertorio combinará canciones de Carnaval de Luz, el nuevo álbum atribuido al grupo, con títulos como “One”, “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “Where the Streets Have No Name”.

El espectáculo tendrá una escenografía inspirada en un circo, con un telón rojo que cubrirá el frente del estadio, pasarelas y un escenario central. La propuesta busca integrar al público a la ambientación del disco y de la gira.

PUBLICIDAD

La banda irlandesa agotó tres fechas en River y agregó una cuarta función para el 29 de marzo

La última visita de U2 a la Argentina fue en 2017, cuando realizó dos conciertos en el Estadio Ciudad de La Plata como parte de The Joshua Tree Tour. Diez años después, el grupo volverá al Monumental con cuatro funciones consecutivas previstas para el 23, 25, 27 y 29 de marzo.

La venta general para la fecha adicional comenzará el 18 de noviembre a las 13 a través de All Access.

La relación de U2 con la Argentina comenzó en febrero de 1998, cuando la banda llegó por primera vez al país con el PopMart Tour. El grupo ofreció tres conciertos en el Estadio River Plate, los días 5, 6 y 7 de ese mes.

PUBLICIDAD

El regreso de U2 reunirá a más de 300.000 personas en cuatro noches en el Monumental

La segunda visita se produjo en marzo de 2006, nuevamente en River. U2 presentó el Vertigo Tour con dos fechas, el 1 y el 2 de marzo, y Franz Ferdinand participó como banda invitada. La gira acompañaba la difusión del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb.

En 2011, la banda eligió el Estadio Ciudad de La Plata para el 360° Tour. Actuó el 30 de marzo y el 2 y 3 de abril, con Muse como grupo de apertura. Esa serie de shows formó parte de la gira asociada a No Line on the Horizon.

La visita más reciente tuvo lugar en octubre de 2017. U2 volvió al Estadio Ciudad de La Plata los días 10 y 11 con The Joshua Tree Tour, que conmemoró los 30 años de ese disco. Noel Gallagher’s High Flying Birds fue el artista invitado en aquellas dos fechas.

PUBLICIDAD

En total, antes de la gira de 2027, U2 realizó diez conciertos en la Argentina a lo largo de cuatro visitas. River Plate fue sede de las primeras cinco funciones, mientras que las cinco siguientes se llevaron a cabo en el Estadio Ciudad de La Plata.