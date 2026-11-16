El dispositivo emplea nanopartículas de polímeros que capturan moléculas de PFOA y PFOS con un mecanismo de llave y cerradura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El agua puede parecer limpia y contener rastros de sustancias conocidas como químicos eternos, que persisten durante décadas. Para identificarlas sin depender siempre de un laboratorio, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (Japón) creó un sensor portátil capaz de detectar PFAS en agua.

El desafío es llevar el análisis al lugar donde se toma la muestra. Los métodos habituales son precisos, pero requieren equipos especializados, trasladar las muestras y contar con instrumentos costosos. El prototipo propone una primera medición con una tira flexible conectada a un aparato de lectura.

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El dispositivo se ensayó con PFOA y PFOS, dos compuestos de la familia de las PFAS, en agua potable y dulce. El avance se describe en un estudio publicado en la revista Biosensors and Bioelectronics. Vale destacar que se trata de resultados iniciales y aún necesitan validación en otras condiciones ambientales.

Las PFAS persisten y por eso resulta difícil vigilar su presencia

La presencia de contaminantes en los electrodos flexibles disminuye el paso de la corriente eléctrica en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, se usan en materiales resistentes al agua, el aceite y el calor. Esa resistencia también dificulta que se degraden, por lo que pueden acumularse en el agua, el suelo y los organismos, según el comunicado del instituto.

El estudio abordó la detección de dos de esos compuestos en concentraciones muy bajas con una herramienta que pueda trasladarse. Para ello, el equipo fabricó nanopartículas de polímeros de impresión molecular, un material diseñado para reconocer moléculas específicas.

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El mecanismo se parece a una cerradura y una llave. El polímero se forma alrededor de la sustancia buscada y luego esta se retira. Así quedan huecos que reconocen mejor a esa misma molécula. Hubo una versión para PFOA y otra para PFOS. Según el estudio, las partículas distinguieron sus objetivos de PFAS similares.

La cantidad atrapada cambia una señal eléctrica

El sensor registró concentraciones mínimas de 1,11 picogramos por mililitro para PFOA y de 1,63 para PFOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para fabricar el sensor, el equipo imprimió electrodos flexibles sobre una base de poliéster. Luego los recubrió con una capa que contiene las nanopartículas diseñadas para unirse al PFOA o al PFOS. Los electrodos son piezas que conducen electricidad y permiten registrar una señal eléctrica.

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Cuando una de esas sustancias queda atrapada, dificulta el paso de corriente en la capa que cubre el electrodo. El aparato mide esa disminución y la relaciona con la cantidad presente en la muestra. Según se detalla en el estudio, la señal bajó a medida que aumentó la concentración.

El sensor identificó ambos compuestos entre 1 y 100 picogramos por mililitro. Un picogramo es una billonésima de gramo. El límite de detección fue de 1,11 picogramos por mililitro para PFOA y de 1,63 para PFOS.

En muestras de agua potable y dulce con cantidades conocidas de PFOA o PFOS, el dispositivo informó valores cercanos a los añadidos, con resultados de entre el 88 % y el 96 %. Antes del ensayo, se usó carbón activado para reducir posibles rastros previos de PFAS.

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El prototipo aún debe demostrar su utilidad fuera del laboratorio

Mark Sullivan afirmó que la meta del equipo es ofrecer tecnología de bajo costo utilizable fuera de laboratorios especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo imprimió 100 electrodos descartables sobre tela reutilizada en pocas horas, según el comunicado. Cada tira se conectó a un equipo comercial que mide señales eléctricas y puede enchufarse a un teléfono o una computadora. Esa configuración busca facilitar controles en el sitio de muestreo, aunque no reemplaza los análisis de laboratorio.

“Nuestro objetivo es desarrollar una tecnología sensible y de bajo costo que pueda utilizarse fuera de los laboratorios especializados”, afirmó Mark Sullivan, integrante de la Unidad de Micro, Bio y Nanofluídica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, según el comunicado; y añadió que la base podría adaptarse a otras PFAS.

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Los electrodos se emplearon una sola vez y el estudio no examinó cuánto tiempo conservan su rendimiento durante el almacenamiento. Es por este motivo que los científicos adelantaron que los próximos pasos incluyen comparar lotes de fabricación, analizar más muestras ambientales e integrar el sistema en un formato apto para mediciones fuera del laboratorio.

“La detección precisa y accesible es un paso importante para abordar la contaminación por PFAS”, señaló Amy Shen, profesora de la Unidad de Micro, Bio y Nanofluídica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, según el comunicado.