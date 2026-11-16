La advertencia de los infectólogos ante el dengue, las lluvias y el agua contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) pidió reforzar las medidas de prevención ante el aumento de los casos de dengue y leptospirosis, así como frente al riesgo de otras enfermedades infecciosas luego de las lluvias e inundaciones registradas en República Dominicana.

La entidad advirtió que la acumulación de agua, el contacto con zonas anegadas y las deficiencias en el manejo de alimentos y depósitos domiciliarios pueden favorecer la transmisión de enfermedades. Por ese motivo, convocó a familias, comunidades y autoridades a adoptar medidas de higiene, control de mosquitos y protección personal.

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Según el comunicado firmado por la presidenta de la SDI, Yori Roque, y el secretario de la organización, David De Luna, el Boletín Epidemiológico 43 del Ministerio de Salud Pública contabilizó 612 casos confirmados de dengue, frente a 273 en el mismo período de 2025. El documento también señala que la leptospirosis acumuló 305 casos y 21 defunciones.

Dengue y leptospirosis, las alertas sanitarias tras las lluvias en República Dominicana

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Eliminar recipientes con agua acumulada es una de las medidas recomendadas

La Sociedad Dominicana de Infectología solicitó a la población eliminar los potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue. Entre las acciones sugeridas figuran las jornadas de descacharrización para retirar neumáticos, botellas, latas, cubetas y otros recipientes que puedan retener agua.

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La recomendación incluye la limpieza de patios, solares, techos y canaletas. La entidad también llamó a mantener cubiertos los tanques, cisternas y tinacos, además de cepillar sus paredes internas y aplicar cloro de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Para disminuir el riesgo de picaduras, la organización aconsejó el uso de repelentes, mosquiteros y prendas que cubran la piel. El dengue puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y malestar general, sobre todo después de una exposición a mosquitos.

El comunicado puso el foco en la prevención de la leptospirosis, una enfermedad asociada al contacto con agua o lodo contaminados. La SDI indicó que la población debe evitar el ingreso a zonas inundadas siempre que sea posible.

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Cuando el contacto resulte inevitable, sugirió utilizar botas y guantes impermeables, con especial atención en los casos de personas que tengan heridas o lesiones en la piel. También recomendó consumir agua potable o tratada de forma adecuada, reforzar el lavado de manos y descartar los alimentos que hayan quedado contaminados por las inundaciones.

Las pautas de prevención frente al dengue y la leptospirosis orientan a la población de República Dominicana tras el registro oficial de 612 casos de dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución advirtió que algunos síntomas requieren atención médica inmediata, incluso si la fiebre ya disminuyó. Entre las señales de alarma mencionó el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado, la dificultad para respirar, la reducción de la orina y el deterioro del estado general.

La entidad desaconsejó la automedicación, en particular el uso de aspirina, ibuprofeno y diclofenaco ante una posible infección por dengue. También alertó contra el consumo de antibióticos sin prescripción médica.

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La directiva de la Sociedad Dominicana de Infectología sostuvo que la prevención depende de una respuesta compartida entre la población, las comunidades y las autoridades, con el objetivo de reducir la transmisión de enfermedades durante el período posterior a las lluvias y las inundaciones.