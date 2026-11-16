Las acciones de Nvidia acumulan un retroceso del 35% desde su pico de octubre y perdieron dos billones de dólares en capitalización bursátil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Los resultados de Nvidia llegan en el que quizá sea el momento más extraño posible para el fabricante de chips de inteligencia artificial más importante del mundo.

La compañía presentará sus resultados el martes tras el cierre del mercado, pero su rendimiento en el último trimestre pasa desapercibido en Wall Street, ya que su perspectiva a largo plazo está en duda tras la destitución la semana pasada del director ejecutivo (CEO) Jensen Huang. Dicho esto, si Nvidia decepciona, la reacción del mercado probablemente será violenta.

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“Es muy importante para el mercado en su conjunto que a Nvidia le siga yendo bien, pero las acciones de Nvidia seguirán arrastrando este peso”, señaló Zed Francis, director de inversiones de la firma de asesoría de inversión de Chicago Convexitas. “Será muy difícil que la acción alcance nuevos máximos hasta que tengamos mayor claridad sobre este asunto”.

Las acciones de Nvidia han caído un 16% desde el 8 de noviembre, cuando Huang reveló que mantuvo una relación romántica con una mujer sospechosa de ser una espía china. Desde entonces, ha sido acusado de otras relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empleada bajo su subordinación directa. La junta directiva de la compañía lo destituyó el viernes, reemplazándolo de forma interina por la directora financiera (CFO) Colette Kress.

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La acción ya se encontraba bajo presión antes de que estallara la noticia sobre Huang, debido a la creciente preocupación de los inversores por los billones de dólares gastados en infraestructura de inteligencia artificial (IA). Como el fabricante de chips en el centro de esta expansión, Nvidia es el principal beneficiario de dicha bonanza. El título se desplomó un 10% en octubre, su peor mes en casi un año, y acumula un desplome del 35% desde que tocó un máximo el 6 de octubre, lo que ha borrado 2 billones de dólares de valor de mercado en ese período.

“La acción se siente un poco sobrevendida y parece que quiere rebotar, pero supongo que cualquier rebote será aprovechado para vender a menos que contraten a un CEO fenomenal”, afirmó Tom Hayes, presidente de Great Hill Capital, una firma que administra más de 1.000 millones de dólares y no posee acciones de Nvidia. “Pero hay tantos problemas aquí que esto no es algo que se vaya a sanar en 24 horas basándose en unas pocas palabras de la CEO interina”.

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FOTO DE ARCHIVO: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, habla en la puerta de un local tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

Prácticamente lo único que parece una apuesta segura en este momento es que las acciones de Nvidia seguirán siendo volátiles. El mercado de opciones está descontando un movimiento del 7,8% en los títulos en cualquier dirección tras la presentación del informe, según datos compilados por Bloomberg.

Mientras tanto, grandes inversores como Elon Musk, el director ejecutivo de Epic Games Inc. Tim Sweeney, y Gavin Baker, de Atreides Management, han firmado una carta pública instando a la junta directiva a reincorporar a Huang. Dicho esfuerzo recibió apoyo este lunes por parte del presidente Donald Trump, quien poseía personalmente hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de agosto, según una revisión de sus declaraciones financieras realizada por The Washington Post.

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No sorprende en absoluto que los accionistas de Nvidia quieran ver a Huang nuevamente al mando, considerando que supervisó un rendimiento superior al 700.000% en los 33 años transcurridos desde que fundó la compañía. Sin embargo, Wall Street se muestra escéptico de que esto ocurra. Y el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, no parece estar de acuerdo con su jefe en este punto, ya que exigió una renovación “dramática” de la cúpula directiva y urgió a la empresa a transparentar su cumplimiento con los controles de exportación sobre sus preciados chips de IA.

Se espera que Nvidia registre sólidas ganancias en su tercer trimestre fiscal, con tendencias de crecimiento saludables en ingresos y beneficio neto. En un año normal, eso podría servir como una fuerza estabilizadora para una acción en caída libre. Pero este no es un año ordinario.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente chino, Xi Jinping, saluda al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cerca del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman, en la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

“Las preocupaciones estructurales de fondo no se pueden resolver en este informe”, afirmó Patrick Moorhead, director ejecutivo y analista jefe de la firma de investigación tecnológica Moor Insights & Strategy, que cuenta a Nvidia y a otros fabricantes de chips entre sus clientes. “Si bien hay momentos en que el pasado puede presagiar el futuro, ese no es el caso en esta ocasión”.

Lo que los inversores más desean escuchar son los planes futuros de la gerencia. Gran parte del éxito de Nvidia estuvo ligado personalmente a Huang, y lo que los inversores realmente quieren saber es qué espera hacer la compañía a continuación. Sin embargo, es probable que esto sea imposible de saber en este momento, dado lo reciente de los acontecimientos.

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“Han pasado apenas unos 10 días desde que estalló esta noticia”, señaló Jim Awad, director gerente sénior de Clearstead Advisors, firma que posee acciones de Nvidia. “No creo que nadie haya tenido tiempo de implementar acciones contundentes que muevan la aguja del valor de la acción. Por lo tanto, sospecho que el título se mantendrá bajo cierta presión hasta que obtengamos mayor claridad sobre la dirección estratégica de la compañía, quién va a liderarla y si esa persona modificará la forma en que opera la empresa, cómo se financia, cómo utiliza su balance y cómo cumple con sus compromisos”.

Quizás el aspecto más preocupante del informe en sí sea que se espera que el año fiscal 2027, que concluye en enero, marque un pico a corto plazo en el crecimiento de Nvidia. Los analistas proyectan que las ganancias y los ingresos de la compañía experimentarán desaceleraciones pronunciadas en cada uno de los próximos tres años fiscales.

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FOTO DE ARCHIVO: Bandeja NVIDIA Vera Rubin expuesta durante un encuentro con la prensa al margen de la feria tecnológica anual Computex, celebrada en Taipéi, Taiwán, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

“Si buscas destinar dinero a semiconductores, ¿sería Nvidia la número uno en tu lista en este momento?”, se preguntó retóricamente John Mowrey, director de inversiones de NFJ Investment Group. “Otros fabricantes de chips también están baratos, y algunos de ellos ofrecen un crecimiento de ganancias acelerado”.

De hecho, las acciones de Nvidia lucen económicas. Cotizan a menos de 11 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, su múltiplo más bajo desde 2013. Eso las convierte en el segundo miembro más barato del índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index), solo por detrás de Micron Technology Inc.

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Parte de ese descuento se debe a que los analistas no han recortado drásticamente sus estimaciones sobre los ingresos netos o las ventas de Nvidia para los próximos años, al menos no todavía.

“Si los analistas comienzan a recortar las estimaciones por cualquier motivo, te enfrentarás a otro conjunto de problemas”, advirtió Mowrey, quien administra unos 5.000 millones de dólares pero no posee acciones de Nvidia. “La valoración es bastante difícil de ignorar o de no tomar en serio, pero dado el nivel de incertidumbre, resulta peligroso asegurar qué múltiplo podría considerarse atractivo”.

© 2026 , Bloomberg