El exvolante brasileño, que compartió plantel con el entrenador en el Deportivo de La Coruña, destacó su capacidad para priorizar lo colectivo y construir un grupo en torno a Messi

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El exfutbolista brasileño Djalminha analizó la figura de Lionel Scaloni, con quien mantiene una amistad forjada en el Deportivo de La Coruña, club en el que ambos coincidieron entre 1997 y 2004 y con el que ganaron cuatro títulos oficiales. En diálogo con Emiliano Nunia para Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad y la Televisión Cooperativa, el exvolante se refirió a la renovación del entrenador al frente de la selección argentina y destacó la capacidad de Scaloni para anteponer el trabajo colectivo a los logros personales.

Djalminha y Scaloni compartieron plantel durante seis temporadas en el club gallego, un período en el que el equipo conquistó La Liga 1999-2000, la Copa del Rey 2001-02 y dos Supercopas de España, en 2000 y 2002. Esa etapa como compañeros, según el brasileño, le permite conocer de cerca la personalidad del actual entrenador argentino más allá de su rol en los banquetes.

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“La persona sigue siendo la misma, Scaloni no cambió. Hoy lo veo más serio de cómo era como jugador. Era un chaval eléctrico, no se podía quedar parado, pero siempre tuvo un sentido de grupo muy grande”, afirmó Djalminha en la entrevista radial. El exjugador agregó que esa impronta grupal, presente ya en su etapa como futbolista, explica en gran medida el éxito que Scaloni cosechó al mando del combinado nacional.

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Consultado sobre si Scaloni fue el técnico que mejor comprendió a Lionel Messi a lo largo de su carrera, Djalminha sostuvo que la relación entre ambos resultó clave para el rendimiento del capitán albiceleste en los últimos años. “Messi no es difícil de entenderlo. Es un jugador que lo hizo todo bien y tiene la capacidad de cargarse un equipo. Messi tuvo esa potencialidad y Scaloni logró potenciar aún más la calidad del último Messi”, explicó.

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El exvolante también remarcó que la tarea del entrenador no se limitó a lo futbolístico. Djalminha consideró que conectar a un grupo completo en función del astro rosarino representó un desafío particular, que a su entender Scaloni resolvió con éxito durante su ciclo al frente de la Selección.

Al ser consultado sobre la característica que más define a Scaloni como persona, Djalminha eligió la resiliencia como concepto central. “Esta selección argentina es la cara de Scaloni, siempre creía que iba a conseguir grandes cosas y eso pasó con la Selección. Ocurrió en el último Mundial remontando partidos que parecían imposibles y no solo lo hizo una vez”, señaló en referencia a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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El exfutbolista también se refirió a la permanencia de Scaloni al frente del equipo nacional durante siete años, un dato que consideró inusual incluso para los estándares del fútbol internacional. “No solo me sorprendió a mí, también sorprendió a todo el mundo. Leo Scaloni todavía no tenía una carrera como entrenador hecha y, encima, el momento de esa selección argentina no era el mejor”, recordó.

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Scaloni se convertirá en el primer entrenador argentino en dirigir a la Selección en tres copas del mundo tras su renovación de contrato. Consultado sobre si tomaría la misma decisión en su lugar, Djalminha vinculó la permanencia del entrenador con un compromiso personal hacia Argentina antes que con condiciones contractuales o deportivas.

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“Scaloni tenía todas las condiciones de seguir dirigiendo el equipo, liga y país donde él quiera, pero el motivo es la selección argentina. Él tiene un compromiso muy grande con su país y la gente. Es fanático de su país. Eso terminó siendo clave en su decisión”, sostuvo. Y agregó una comparación personal: “Si yo fuera Scaloni dirigiendo a la Selección de Brasil también hubiera hecho lo mismo, porque es tu país y selección”.

Djalminha también describió cómo cambió la imagen de Scaloni entre el público brasileño tras el título mundial obtenido en Qatar. “Creo que la gente lo comenzó a conocer mejor después del último mundial. El hincha de Brasil respeta al Scaloni persona, por su manera suave, respetable. Siempre ha tenido una postura elegante con el rival, siempre muy amable con todos”, indicó.

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Por último, al ser consultado sobre qué entrenador del mundo le recuerda el perfil de Scaloni, el exvolante brasileño mencionó a Carlinhos, extécnico de Flamengo, como una figura con características similares en su forma de vincularse con los jugadores. “Leo tiene una relación más próxima con el jugador, menos táctica y más corazón, y esa es su clave”, cerró Djalminha.