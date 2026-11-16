Maurico Pochettino hará cambios en la manera de trabajar del Manchester United (David Santiago-Imagn Images/File Photo)

Guardar

Mauricio Pochettino ya empezó a dejar su sello en el Manchester United antes de asumir oficialmente el cargo. El entrenador argentino, que reemplazará a Michael Carrick desde el 18 de noviembre, dispuso que los futbolistas se presenten a trabajos de recuperación al día siguiente de cada partido, sin importar el desgaste físico acumulado durante el encuentro.

La medida rompe con la metodología que aplicaba Carrick, quien solía otorgar descanso al plantel tras los compromisos más exigentes. Uno de los antecedentes se dio después del empate 4-4 frente al Aston Villa, cuando el equipo no tuvo que entrenar al día siguiente. Con la llegada de Pochettino, esa dinámica queda atrás: los jugadores deberán acostumbrarse a un rigor físico mayor desde el primer día.

PUBLICIDAD

Para sostener ese cambio de rutina, el técnico incorporará a su hijo Sebastiano Pochettino como especialista en ciencias del deporte y preparación física dentro del cuerpo técnico.

Pochettino dirigirá a Estados Unidos el martes y luego viajará a Inglaterra (IMAGN IMAGES/David Santiago)

Las modificaciones no se limitan al trabajo diario en Carrington. Con el mercado de pases de enero por delante, el club también prepara movimientos para renovar la plantilla. Según información de Fabrizio Romano, la prioridad será desprenderse de futbolistas que no entran en los planes del nuevo entrenador para liberar masa salarial y disponer de recursos para incorporar refuerzos.

Entre los nombres que circulan está Marcus Rashford, cuyo valor de mercado rondaría los 40 millones de euros. A eso se suman las lesiones recurrentes de Luke Shaw y Harry Maguire, que representan un problema adicional para un equipo que necesita soluciones defensivas tras recibir demasiados goles en el arranque de la temporada. En el mediocampo, Pochettino deberá encontrarle a Bruno Fernandes un rol más definido, ya que el portugués no logró mostrar su mejor versión con el esquema anterior.

PUBLICIDAD

La falta de intensidad del plantel también fue cuestionada públicamente. Gary Neville, exdefensor del club, criticó en Sky Sports que algunos futbolistas caminaran durante los partidos, una actitud que el nuevo entrenador busca erradicar.

Mientras Pochettino todavía dirige a la selección de Estados Unidos, parte de su equipo de colaboradores ya había llegado a Manchester para empezar a preparar el primer partido. Jesus Perez, asistente técnico, Toni Jimenez, entrenador de arqueros, y el propio Sebastiano Pochettino viajaron a Inglaterra luego de que el seleccionado estadounidense goleara 6-0 a Haití en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, disputada en Miami.

PUBLICIDAD

“Ellos están adelante. Después del partido volaron a Manchester y ya están allí con anticipación. Ese era el plan cuando acordamos los términos con el Manchester United y con la selección nacional”, explicó Pochettino en conferencia de prensa, según recogió el diario británico The Telegraph. El técnico agregó que, de haber sido más ajustado el resultado ante Haití, sus asistentes se habrían quedado para la revancha.

El propio Pochettino dirigirá el segundo partido ante Haití, programado para el martes en Cincinnati, antes de viajar a Inglaterra. El club dispuso un avión privado para trasladarlo de inmediato a Manchester apenas finalice su participación con el seleccionado estadounidense. Según informó la Federación de Fútbol de Estados Unidos, el acuerdo contempla que Pochettino y su cuerpo técnico permanezcan a cargo del equipo nacional hasta la conclusión de la actual fecha FIFA.

PUBLICIDAD

El entrenador firmó un contrato de dos años y medio con el Manchester United, vigente hasta junio de 2029. Su primer desafío en el banco será nada menos que el clásico ante el Liverpool en Anfield, el domingo próximo, con el United ubicado en zona de descenso de la Premier League tras diez fechas disputadas.