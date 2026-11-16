Panamá: hermanos Martinelli Linares irían a juicio en diciembre por presunto blanqueo de capitales

Los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Tomada de Corprensa.

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La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) guardó en reserva la identidad de los próximos “aforados” que enfrentarán juicio en diciembre.

Pero el diario La Prensa confirmó que se trata de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, procesados por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como Blue Apple.

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El dato surgió, de acuerdo con el diario, durante un acto por el Día del Periodista en el Órgano Judicial el viernes 13 de noviembre.

Allí, la magistrada María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la CSJ, mencionó que en diciembre se celebraría el juicio a unos aforados, sin precisar el caso ni los nombres. El diario fue el medio que estableció la conexión con los Martinelli Linares.

El proceso contra los hermanos Martinelli Linares fue agendado para los días 2, 3, 14 y 15 de diciembre. Como fecha alterna, se escogió el período del 11 al 15 de enero de 2027, afirmó.

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La magistrada María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mencionó que en diciembre se celebraría el juicio a unos aforados.

Ambos serán procesados por el Pleno de la CSJ por su condición de diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ricardo Alberto, además, ocupa una suplencia en la Asamblea Nacional por el circuito 9-2.

En la causa actúan la magistrada María Eugenia López Arias como juez de garantías y Maribel Cornejo como fiscal.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá fijó dos fechas, en diciembre de este año o en enero de 2027, para enjuiciar a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por presunto blanqueo de capitales vinculado al caso Blue Apple, en un proceso que los involucra por su condición de diputados suplentes del Parlacen.

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La investigación, siempre según el medio de comunicación citado, arrancó en octubre de 2017, cuando se descubrió que una cuenta canasta a nombre de la sociedad Blue Apple Services Inc. había servido para recibir coimas de contratistas del Estado. Las operaciones habrían tenido lugar durante la administración del hoy asilado en Colombia, Ricardo Martinelli Berrocal, entre 2009 y 2014.

Supuestos implicados serán procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). (Parlacen)

Se indicó que cuatro contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confesaron su participación ante la Fiscalía Anticorrupción y detallaron el funcionamiento de la red. La presunta vinculación de Luis Enrique y Ricardo Alberto se habría dado a través de la sociedad Corporación de Energía del Istmo.

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El 13 de noviembre de 2023, la juez penal Baloisa Marquínez dictó un veredicto condenatorio contra ocho personas, entre ellas dos exministros del MOP. Jaime Ford Castro recibió una pena de 80 meses de prisión y una multa de USD 11,4 millones.

Federico “Pepe” Suárez fue sancionado con 158 meses de cárcel y una multa de USD 27,4 millones. Ricardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, recibió 60 meses de prisión y una multa de USD 470 mil.

Adolfo “Chichi” De Obarrio, antiguo secretario privado de Martinelli Berrocal, fue condenado a 120 meses de cárcel y una multa de USD 5 millones. De Obarrio nunca compareció al proceso porque reside en Italia y el acuerdo de extradición bilateral no está vigente, dado que la Asamblea Nacional nunca lo ratificó.

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También cayeron condenas sobre Octavio Samaniego (152 meses), Juan Daniel Samaniego (64 meses), César Jaramillo (72 meses), George Joseph Moreno (80 meses) y Alcides Bernal (60 meses).

El exministro de Obras Públicas de Panamá, Federico Suárez, fue sancionado con 158 meses de cárcel y una multa de USD 27,4 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2024, pocos meses después de su sentencia, Jaime Ford fue escogido como diputado del Parlacen. Esa condición de aforado obliga a que todos los recursos legales que presentó contra el fallo de la juez Marquínez sean resueltos ahora por la Corte Suprema.

El recorrido de Ford ilustra, según La Prensa, un patrón que también siguieron los hijos del expresidente Martinelli Berrocal, y es que ambos asumieron sus cargos de suplentes en el Parlacen en 2023, poco antes del juicio que se celebró en la sala de Marquínez.

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Durante la investigación, representantes de cuatro constructoras confesaron ante la Fiscalía Anticorrupción haber realizado pagos irregulares. Se trata de Carlos Cerdas, de Constructora Meco; Alberto Jurado, de Bagatrac; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa, y Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC.