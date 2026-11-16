Panamá

Panamá: hermanos Martinelli Linares irían a juicio en diciembre por presunto blanqueo de capitales

El caso guarda relación con un supuesto vínculo en la investigación judicial conocida como Blue Apple

Los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Tomada de Corprensa.
Los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Tomada de Corprensa.
Guardar

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) guardó en reserva la identidad de los próximos “aforados” que enfrentarán juicio en diciembre.

Pero el diario La Prensa confirmó que se trata de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, procesados por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como Blue Apple.

PUBLICIDAD

El dato surgió, de acuerdo con el diario, durante un acto por el Día del Periodista en el Órgano Judicial el viernes 13 de noviembre.

Allí, la magistrada María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la CSJ, mencionó que en diciembre se celebraría el juicio a unos aforados, sin precisar el caso ni los nombres. El diario fue el medio que estableció la conexión con los Martinelli Linares.

El proceso contra los hermanos Martinelli Linares fue agendado para los días 2, 3, 14 y 15 de diciembre. Como fecha alterna, se escogió el período del 11 al 15 de enero de 2027, afirmó.

PUBLICIDAD

La magistrada María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mencionó que en diciembre se celebraría el juicio a unos aforados.
La magistrada María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mencionó que en diciembre se celebraría el juicio a unos aforados.

Ambos serán procesados por el Pleno de la CSJ por su condición de diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ricardo Alberto, además, ocupa una suplencia en la Asamblea Nacional por el circuito 9-2.

En la causa actúan la magistrada María Eugenia López Arias como juez de garantías y Maribel Cornejo como fiscal.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá fijó dos fechas, en diciembre de este año o en enero de 2027, para enjuiciar a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por presunto blanqueo de capitales vinculado al caso Blue Apple, en un proceso que los involucra por su condición de diputados suplentes del Parlacen.

La investigación, siempre según el medio de comunicación citado, arrancó en octubre de 2017, cuando se descubrió que una cuenta canasta a nombre de la sociedad Blue Apple Services Inc. había servido para recibir coimas de contratistas del Estado. Las operaciones habrían tenido lugar durante la administración del hoy asilado en Colombia, Ricardo Martinelli Berrocal, entre 2009 y 2014.

El Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto de Q1.533 millones para el ejercicio fiscal de 2027.
Supuestos implicados serán procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). (Parlacen)

Se indicó que cuatro contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confesaron su participación ante la Fiscalía Anticorrupción y detallaron el funcionamiento de la red. La presunta vinculación de Luis Enrique y Ricardo Alberto se habría dado a través de la sociedad Corporación de Energía del Istmo.

El 13 de noviembre de 2023, la juez penal Baloisa Marquínez dictó un veredicto condenatorio contra ocho personas, entre ellas dos exministros del MOP. Jaime Ford Castro recibió una pena de 80 meses de prisión y una multa de USD 11,4 millones.

Federico “Pepe” Suárez fue sancionado con 158 meses de cárcel y una multa de USD 27,4 millones. Ricardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, recibió 60 meses de prisión y una multa de USD 470 mil.

Adolfo “Chichi” De Obarrio, antiguo secretario privado de Martinelli Berrocal, fue condenado a 120 meses de cárcel y una multa de USD 5 millones. De Obarrio nunca compareció al proceso porque reside en Italia y el acuerdo de extradición bilateral no está vigente, dado que la Asamblea Nacional nunca lo ratificó.

También cayeron condenas sobre Octavio Samaniego (152 meses), Juan Daniel Samaniego (64 meses), César Jaramillo (72 meses), George Joseph Moreno (80 meses) y Alcides Bernal (60 meses).

Un hombre con camisa a rayas azules y chaqueta azul marino mira hacia la derecha frente a una pared clara.
El exministro de Obras Públicas de Panamá, Federico Suárez, fue sancionado con 158 meses de cárcel y una multa de USD 27,4 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2024, pocos meses después de su sentencia, Jaime Ford fue escogido como diputado del Parlacen. Esa condición de aforado obliga a que todos los recursos legales que presentó contra el fallo de la juez Marquínez sean resueltos ahora por la Corte Suprema.

El recorrido de Ford ilustra, según La Prensa, un patrón que también siguieron los hijos del expresidente Martinelli Berrocal, y es que ambos asumieron sus cargos de suplentes en el Parlacen en 2023, poco antes del juicio que se celebró en la sala de Marquínez.

Durante la investigación, representantes de cuatro constructoras confesaron ante la Fiscalía Anticorrupción haber realizado pagos irregulares. Se trata de Carlos Cerdas, de Constructora Meco; Alberto Jurado, de Bagatrac; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa, y Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC.

Temas Relacionados

PanamáJuicioPresuntoBlanqueoCapitalesDiciembreMartinelli LinaresHijosRicardo MartinelliBlue AppleCorte SupremaHermanos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habilitan formulario digital para registrar comercios afectados por el terremoto en Panamá

Comerciantes deben completar sus datos de contacto y describir la ubicación exacta del establecimiento con pérdidas

Habilitan formulario digital para registrar comercios afectados por el terremoto en Panamá

En Chiriquí, Panamá, asesinan a dos mujeres estadounidenses dentro de su vivienda

Durante un aparente asalto los malhechores dispararon contra las féminas, reportaron las autoridades de policía

En Chiriquí, Panamá, asesinan a dos mujeres estadounidenses dentro de su vivienda

Hasta 14 años de prisión para vendedores de drogas que operaban en los alrededores de escuelas en Panamá

Las autoridades encontraron estupefacientes ocultos en dulces, además de cocaína, marihuana y sustancias sintéticas durante allanamientos en diferentes comunidades.

Hasta 14 años de prisión para vendedores de drogas que operaban en los alrededores de escuelas en Panamá

Rubén Blades condenó el atentado contra un periodista en Panamá y advirtió que “ahora nadie está seguro”

El cantautor exigió la captura de los responsables del ataque contra la residencia de Rolando Rodríguez y llamó a la población a defender la libertad de expresión.

Rubén Blades condenó el atentado contra un periodista en Panamá y advirtió que “ahora nadie está seguro”

“Todos ahora estamos expuestos”: la advertencia del periodista panameño que sufrió un atentado contra su residencia

El presidente José Raúl Mulino condenó la agresión, mientras organizaciones periodísticas y empresariales exigieron identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

“Todos ahora estamos expuestos”: la advertencia del periodista panameño que sufrió un atentado contra su residencia

TECNO

Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Maileva, filial del correo francés, confirmó un ciberataque que expuso nombres y direcciones de 22 millones de personas

Este es el valor de la criptomoneda Bitcoin este 16 de noviembre

Criptomonedas: el costo de ethereum para este lunes

Cómo evitar los spoilers de GTA 6 en redes sociales si aún no lo puedes jugar

ENTRETENIMIENTO

“Es una metáfora de las armas nucleares y la guerra”: el director, Takashi Yamazaki, explicó el significado de Godzilla en la nueva película

“Es una metáfora de las armas nucleares y la guerra”: el director, Takashi Yamazaki, explicó el significado de Godzilla en la nueva película

Glenn Close habló de los 15 años que vivió en una secta al recibir su Oscar honorífico: “Nunca me preocupé por ganar”

“Dejaré de actuar cuando ya no recuerde los diálogos”: Jeremy Irons reflexionó sobre el envejecimiento y sus prioridades

Claire Danes y Ewan McGregor se enfrentan a una sospecha fatal en The Spot

“La lista de Schindler”, el proyecto que Steven Spielberg quiso entregar a otro director

MUNDO

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa

La caída del CEO de Nvidia, la red de chips del sudeste asiático y los millones que llegaron a China pese a las sanciones