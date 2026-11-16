Capturan a madre y hermana de líder del cártel del diablo por presuntos vínculos operativos en Honduras

La Policía Nacional capturó en Sulaco a la madre y a la hermana del presunto cabecilla del Cártel del Diablo. (Fotografía: Policía Nacional)

Guardar

Las autoridades hondureñas ejecutaron un nuevo operativo contra la estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo, que opera en el departamento de Yoro, e informaron la captura de dos mujeres señaladas de colaborar con la organización.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, madre y hermana, respectivamente, de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de “El Diablo”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información policial, ambas mujeres son requeridas por el presunto delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

Las investigaciones apuntan a que habrían desempeñado funciones de apoyo logístico para la estructura, aunque las autoridades no detallaron qué actividades específicas les atribuyen.

La captura se produjo mediante un allanamiento de morada en el municipio de Sulaco, Yoro, en cumplimiento de órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el acompañamiento de unidades especiales y equipos de inteligencia policial.

PUBLICIDAD

Según la Policía, las investigaciones se extendieron durante aproximadamente cuatro años y permitieron identificar la presunta participación de las dos mujeres en actividades relacionadas con el funcionamiento de la organización.

Proceso de investigación

El parentesco de las detenidas con el supuesto cabecilla es uno de los elementos que sobresale en el caso. Sin embargo, las autoridades sostienen que las capturas responden a las investigaciones sobre sus posibles funciones dentro de la estructura y no únicamente a sus vínculos familiares.

El supuesto líder conocido como El Diablo continúa prófugo tras más de 30 arrestos de la estructura.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre el destino inmediato de las detenidas ni sobre las pruebas específicas que serán presentadas ante los tribunales para sustentar los requerimientos fiscales.

PUBLICIDAD

La investigación que derivó en las capturas estuvo a cargo de la DPI, que desarrolló diligencias durante alrededor de cuatro años para establecer la posible participación de las sospechosas en las actividades del Cártel del Diablo.

La hipótesis de los investigadores es que Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas habrían colaborado con la organización mediante tareas de apoyo logístico.

Las dos mujeres quedaron sujetas a las acciones legales derivadas de las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía. La acusación por asociación terrorista deberá ser sustentada ante los órganos jurisdiccionales, donde se determinará si existen elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

El caso vuelve a poner atención sobre la estructura familiar y operativa que las autoridades atribuyen a esta organización criminal, cuyo presunto líder es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. La Policía no precisó si el supuesto cabecilla se encuentra detenido, si permanece prófugo o cuál es su situación actual dentro de las investigaciones.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad contra el Cártel del Diablo suman 25 capturas en Yoro durante noviembre. (FOTO: La Tribuna)

25 capturas relacionadas con el Cártel del Diablo

Las detenciones se produjeron después de otro operativo ejecutado el 4 de noviembre, cuando las autoridades informaron sobre la captura de 23 personas supuestamente señaladas de integrar el Cártel del Diablo. En aquella ocasión, las acciones policiales se desarrollaron en los municipios de Yorito, Victoria y Sulaco, también en el departamento de Yoro.

PUBLICIDAD

Con las dos nuevas detenciones, la Policía informó 25 capturas relacionadas con estos operativos durante noviembre. Esta cifra corresponde a las personas detenidas en las intervenciones comunicadas por las autoridades y no representa necesariamente el número total de integrantes de la organización.

Las autoridades no han divulgado un balance completo sobre los resultados de las investigaciones, el número total de personas que permanecen bajo búsqueda ni las posibles conexiones de la estructura con otros grupos criminales.