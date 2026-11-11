Hay personas descontentas con su iPhone Duo: cuáles son las razones

Apple proyecta que los nuevos pedidos en línea del Duo se despachen recién en enero. (Reuters)

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Dos semanas bastaron para que un grupo de compradores del iPhone Duo decidiera devolver el dispositivo y recuperar los 2.000 dólares que pagaron por él. El plazo coincide con la ventana de devolución de 14 días que ofrece Apple, y que se cumplió poco después del lanzamiento del plegable. Pese a estos casos, la compañía parece mantener un ritmo de ventas estable: los nuevos pedidos en línea se proyectan para enero.

El medio The Verge contactó a varios compradores que decidieron devolver el equipo para entender sus motivos. Algunas razones resultaron previsibles para un dispositivo de primera generación: una pantalla exterior pequeña y cámaras que no destacan. Otras, en cambio, cuestionaron la propuesta central del Duo como un dos en uno.

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La promesa de dos dispositivos en uno se volvió un problema

Para Ben Seligson, creador de contenido y fotógrafo, la idea de tener un iPad de bolsillo sonaba atractiva en un primer momento. Sin embargo, el uso diario reveló una desventaja: al tener un teléfono y una tableta por separado, podía dejar el iPad reproduciendo un video o un pódcast en la cocina mientras llevaba el celular en el bolsillo para responder mensajes o poner una alarma. Con el Duo, ese mismo dispositivo cumplía ambas funciones a la vez, por lo que una respuesta rápida se convertía en una interrupción mayor de lo habitual.

Ben Seligson, creador de contenido, señaló que el formato dos en uno interrumpía su rutina diaria. (Reuters)

Fayethe Vongsouvanh, director de arte, planeaba usar el Duo para editar fotografías y organizar su boda. El segundo día de uso, la pantalla se agrietó. “En ese momento estaba en casa, en recuperación de una cirugía de mano, así que sabía que no había sido brusco con él”, relató Vongsouvanh al medio.

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Obtuvo un reemplazo con rapidez, pero terminó por devolver también ese segundo equipo. El motivo principal fue el peso: “El teléfono es simplemente demasiado pesado y voluminoso para mi uso diario”, afirmó.

El arraigo al ecosistema de Apple pesa más que la curiosidad

Otro patrón entre los entrevistados fue la falta de interés en probar un plegable de Android como alternativa, no por desconocimiento del formato, sino por el peso del ecosistema de Apple en sus rutinas. Michael Hayes, otro excomprador del Duo, explicó que alternó entre Android e iOS hace una década y que todavía conserva un Pixel guardado, pero consideró que sin un cambio significativo en el mercado seguirá dentro del ecosistema de Apple.

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Fayethe Vongsouvanh devolvió dos unidades del Duo tras sufrir una pantalla agrietada y problemas de peso. (Reuters)

Seligson coincidió en ese punto. Reconoció haber considerado el Galaxy Z Fold 7 de Samsung cuando se lanzó, pero el uso constante de FaceTime con su familia, sumado a su Mac y su iPad, inclinó la balanza hacia quedarse dentro del mismo sistema. Tanto Hayes como Seligson optaron por regresar a modelos de iPhone de formato tradicional en lugar de probar otros plegables.

El Duo dejó una marca en quienes lo probaron

A pesar de las devoluciones, los usuarios consultados coincidieron en que el dispositivo tuvo algún efecto en su relación con la tecnología. Seligson mencionó una particularidad que extraña del Duo: la sensación de usar algo distinto a los formatos de teléfono de la última década. Vongsouvanh, por su parte, disfrutó escribir y dibujar en la pantalla interior con el Apple Pencil, una experiencia que lo motivó a retomar el uso de su antiguo iPad Pro con un protector de pantalla tipo Paperlike.

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En el caso de Hayes, la experiencia con el Duo influyó en su siguiente elección de compra: el tamaño del plegable lo llevó a inclinarse por el iPhone Pro estándar en lugar del Pro Max, que le resultó excesivamente grande después de usar el Duo.

Michael Hayes descartó cambiar a Android pese a su experiencia previa con un Pixel. (Reuters)

La ventana de devolución sigue abierta para quienes reciban su equipo

Quienes aún esperan la entrega de su iPhone Duo cuentan con un margen adicional. La política de devoluciones de temporada navideña de Apple entró en vigencia el 6 de noviembre, por lo que cualquier comprador que reciba el dispositivo ahora tendrá plazo hasta el 8 de enero de 2027 para solicitar un reembolso completo. El periodista de The Verge que reportó estos testimonios indicó que continúa utilizando el Duo como su equipo principal varias semanas después del lanzamiento.

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