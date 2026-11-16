Miles de vuelos afectados en Estados Unidos: qué se sabe de la falla que puso en alerta al sistema aéreo

La Administración Federal de Aviación suspendió los despegues para reducir el flujo de aterrizajes ante una falla en la red

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La interrupción de los sistemas que ordenan el tránsito aéreo en Estados Unidos alteró durante horas una red por la que circulan miles de aviones y obligó a frenar despegues, revisar rutas y buscar alternativas para vuelos ya encaminados. La suspensión de despegues en Estados Unidos expuso una falla en la infraestructura de control aéreo cuya causa todavía se investiga.

Franco Rinaldi, consultor en aviación comercial, ubicó la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el terreno de la prevención. Con pantallas que mostraban inconsistencias entre las posiciones previstas y las reales de las aeronaves, la autoridad pidió postergar, desviar o cancelar operaciones con destino al país. Para Rinaldi, la prioridad fue reducir el flujo de llegadas: “Se trató de minimizar la cantidad de aterrizajes”.

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Las pantallas mostraron diferencias sobre la ubicación de los aviones

El problema, según explicó Rinaldi, se produjo en el sistema estructural de telecomunicaciones que sostiene el intercambio de información del control aéreo. La falla dejó a los controladores frente a datos que no coincidían entre sí, una situación que condicionó cada movimiento en el espacio aéreo.

El desperfecto en el sistema de telecomunicaciones mostró discrepancias en las pantallas sobre la posición de las aeronaves REUTERS/Eduardo Munoz

“Cuando se apagó, le aparecieron discrepancias en las pantallas respecto de dónde tenían que estar los aviones y dónde verdaderamente estaban”, sostuvo.

Ante ese escenario, la FAA resolvió interrumpir los despegues en lugar de sumar nuevas aeronaves a una red que ya tenía dificultades para verificar sus posiciones. La orden alcanzó a las aerolíneas y llevó a reevaluar operaciones que se dirigían al país desde distintas regiones. Rinaldi condensó la determinación con una frase: “Muchachos, acá no despega nadie”.

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La dimensión del operativo también se trasladó a los vuelos que estaban lejos de sus aeropuertos de origen. Algunos que cruzaban el Pacífico o el Atlántico Norte debieron considerar un regreso; otros buscaron terminales disponibles en Canadá, México u otros puntos alternativos. Aun con esas consecuencias, Rinaldi remarcó que el origen específico de la interrupción permanece bajo análisis: “¿Cuál es el origen y puntualmente qué es lo que pasó? Es lo que todavía es materia de investigación”.

La investigación mantiene abiertas hipótesis sobre el origen de la falla

Las autoridades estadounidenses no descartaron, de acuerdo con lo relatado por el consultor, que el episodio pudiera responder a más de una causa. Entre las posibilidades mencionadas figuraron un ataque y un ciberataque, además de un desperfecto en la infraestructura. Al referirse a declaraciones del secretario de Transporte y del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rinaldi afirmó: “Nada se puede descartar”.

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Las autoridades de Estados Unidos investigan hipótesis que abarcan un ciberataque y problemas en la transición tecnológica (AP Foto/Cliff Owen)

Sin embargo, su explicación se concentró en una posible transición tecnológica. Una parte más antigua del sistema habría dejado de funcionar y habría dejado al descubierto los límites de la infraestructura que debía sostener el servicio. El consultor recordó la escala cotidiana de esa red: “En el espacio aéreo americano hay entre cuatro mil y cinco mil aeronaves volando”.

El impacto se sintió en tierra y en las programaciones de las compañías. Rinaldi estimó que la interrupción afectó a más de un millón de pasajeros y que provocó 15 mil vuelos cancelados. El transporte aéreo tiene un peso central en la economía estadounidense, por lo que anticipó una revisión de responsabilidades y decisiones.

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Esa revisión, añadió, puede alcanzar tanto a quienes operan la infraestructura como a quienes tomaron definiciones sobre su renovación. “Si hubo alguna incompetencia o alguna negligencia, ese va a cobrar”, dijo Rinaldi, al plantear que la investigación deberá establecer si hubo errores, negligencia o decisiones equivocadas detrás de la crisis.

La crisis en el transporte aéreo provocó la cancelación de quince mil vuelos y perjudicó a más de un millón de pasajeros EFE/ Alberto Boal

La renovación tecnológica volvió al centro de la discusión política

El episodio reavivó el debate por los recursos destinados al sistema de control aeronáutico. Según relató el consultor, Donald Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por el deterioro de esa infraestructura y reclamó fondos para actualizarla y acelerar el recambio tecnológico. En esa comparación con otros países, Rinaldi advirtió: “Estados Unidos se está corriendo por detrás en esa materia”.

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La discusión sobre la modernización incluye a la inteligencia artificial, aunque Rinaldi no prevé un reemplazo total de los controladores por sistemas autónomos. Su lugar, sostuvo, seguirá ligado a la asistencia y al procesamiento de información, mientras la decisión final permanecerá en manos de personas. “Yo creo que va a quedar siempre bajo la custodia y el control de seres humanos”, afirmó.

La inteligencia artificial puede asistir, pero no reemplazar a los controladores

Para el especialista, esos sistemas pueden colaborar en el ordenamiento del tránsito, la detección de condiciones meteorológicas y la planificación de rutas que eviten zonas de tormenta. Los aviones se desplazan por aerovías organizadas según su altura, un esquema que permite separar aeronaves que viajan en direcciones opuestas. “La inteligencia artificial va a ser una herramienta”, señaló Rinaldi sobre su posible aporte a la gestión del espacio aéreo.

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La pesquisa sobre el origen del fallo evaluará la existencia de negligencias o errores humanos en la gestión del servicio EFE/ Omar Alonso

La incorporación de tecnología, de todos modos, no elimina los riesgos. Rinaldi advirtió que la dependencia de sistemas conectados abre una nueva superficie de vulnerabilidad, especialmente si un actor externo logra intervenirlos. “Si hay alguien con un teléfono, con una computadora, que puede vulnerar el sistema, estamos en problema”, afirmó.

El consultor aclaró que esa fragilidad no comenzó con la expansión de la inteligencia artificial. Los sistemas previos también registraron fallos, interrupciones y apagones, por lo que la investigación sobre la crisis deberá revisar la tecnología disponible y las decisiones de quienes la administran. “También ya eran vulnerables y también sufrieron dificultades, fallos, apagones”, dijo.

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Al final de ese recorrido, la pesquisa tendrá que determinar qué ocurrió en la red que sostiene la operación aérea estadounidense y quiénes intervinieron en su funcionamiento y actualización. Para Rinaldi, el componente técnico no debería ocultar el factor humano: “Hay probablemente responsabilidades humanas”.

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