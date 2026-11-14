Tecno

Estas funciones tecnológicas de seguridad en carros evitan choques y vigilan los puntos ciegos

Pre-Crash anticipa una posible colisión y prepara el vehículo con el cierre de ventanas y el tensado de los cinturones de seguridad

Automóvil gris Volkswagen Golf GTI sobre una pista de asfalto con marcas viales cuadriculadas, con el sol en el horizonte y áreas verdes
La tecnología de los vehículos modernos está cada vez más orientada a prevenir accidentes y reforzar la seguridad. (Volkswagen)
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Las funciones tecnológicas de los vehículos actuales tienen un foco creciente en la seguridad. Los sistemas de asistencia buscan advertir riesgos, apoyar las maniobras y, en algunos casos, intervenir para reducir la posibilidad de una colisión.

El Cupra León VZ y el Cupra Terramar PHEV incorporan herramientas orientadas a prevenir impactos y a asistir al conductor en el control del vehículo.

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El Volkswagen Golf GTI, que llegará a Colombia en 2027, suma funciones como Side Assist para supervisar los puntos ciegos durante los cambios de carril.

Estas tecnologías no reemplazan la atención de quien conduce, pero amplían su capacidad para detectar vehículos, peatones, ciclistas u otras situaciones que pueden pasar inadvertidas.

Automóvil Cupra Terramar gris visto de frente con los faros encendidos en una pista, con colinas y cielo nublado al fondo
Front Assist es el sistema de Cupra que detecta riesgos de choque frontal y puede activar el frenado de emergencia. (Cupra)

Cómo funcionan Front Assist y Pre-Crash de Cupra

El Front Assist de Cupra es un asistente de colisión frontal con frenado de emergencia.

Su función es identificar situaciones en las que el vehículo se aproxima a un obstáculo o a otro automóvil y existe riesgo de impacto. Ante esa posibilidad, el sistema puede advertir al conductor y activar el frenado de emergencia.

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Esta tecnología está presente en el Cupra León VZ y en el Cupra Terramar PHEV. Su objetivo es apoyar la reacción del conductor en momentos en los que el tiempo disponible para responder puede ser limitado.

Un automóvil gris oscuro con los faros encendidos y detalles cobrizos en las ruedas, situado frente a un fondo neutro
El Cupra León VZ y el Cupra Terramar PHEV incluyen esta asistencia para apoyar la reacción ante situaciones críticas. (Cupra)

A este sistema se suma Pre-Crash, una función de precolisión que prepara el vehículo ante una situación de riesgo.

Cuando detecta una posible colisión, puede activar medidas preventivas como el cierre de las ventanas y el pretensado de los cinturones de seguridad.

Los dos modelos de Cupra también cuentan con Lane Assist, un asistente de mantenimiento de carril que ayuda al conductor a conservar la trayectoria.

Además, incorporan detector de punto ciego, asistente de salida del vehículo, alerta de tráfico cruzado y Attention Assist, un sistema que monitorea señales de fatiga del conductor.

Interior de un vehículo con volante, pantalla digital, asientos y vista del parabrisas hacia un circuito de asfalto y áreas verdes
Los asistentes de conducción pueden alertar sobre riesgos, facilitar maniobras e intervenir ante una posible colisión. (Volkswagen)

Cómo funciona Side Assist de Volkswagen

El Volkswagen Golf GTI incorpora Side Assist para la supervisión del punto ciego, una herramienta de seguridad activa diseñada para acompañar los cambios de carril.

El sistema utiliza dos sensores de radar instalados en la parte posterior del vehículo, que revisan de forma continua las zonas laterales y traseras.

Estos sensores pueden identificar vehículos, motocicletas o bicicletas ubicados en el ángulo muerto o que se aproximan rápidamente desde atrás. Cuando un objeto entra en esa zona, se enciende una luz fija en el espejo retrovisor exterior correspondiente.

Primer plano de un selector de marchas con las letras R, N y D/S sobre una consola con detalles metálicos y botones
Estos sensores pueden detectar automóviles, motocicletas o bicicletas ubicados en el ángulo muerto o aproximándose desde atrás.(Volkswagen)

Si el conductor activa la direccional para cambiar de carril mientras hay un vehículo detectado, la alerta visual parpadea con mayor intensidad. De este modo, el sistema busca advertir sobre una maniobra que podría representar un riesgo.

El Golf GTI de igual forma incluye Lane Assist, que ayuda a mantener el vehículo dentro del carril, y alerta de tráfico trasero.

Esta última función puede ser útil al salir en reversa de un espacio de estacionamiento, ya que advierte sobre vehículos que se aproximan por los costados.

Su equipamiento de seguridad contempla cámara de reversa y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Automóvil gris Volkswagen Golf GTI con los faros encendidos sobre una pista de asfalto con una línea de cuadros pintada en el suelo
El Golf GTI también incorpora Lane Assist, alerta de tráfico trasero, cámara de reversa y sensores de estacionamiento. (Volkswagen)

Además, cuenta con siete airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema de monitoreo de presión de los neumáticos.

Qué otras funciones tecnológicas tienen estos carros

En los modelos Cupra León VZ y Cupra Terramar PHEV, el detector de punto ciego complementa la asistencia durante los cambios de carril, mientras que la alerta de tráfico cruzado advierte sobre vehículos que se desplazan por zonas laterales cuando el conductor realiza determinadas maniobras.

El asistente de salida del vehículo de Cupra está pensado para advertir sobre la presencia de otros usuarios de la vía al abrir una puerta. Por su parte, Attention Assist monitorea al conductor para detectar signos de fatiga y alertarlo cuando sea necesario.

El modelo de Volkswagen suma conectividad inalámbrica, cargador para dispositivos móviles, puertos USB-C y pantallas para visualizar información de conducción.
El modelo de Volkswagen suma conectividad inalámbrica, cargador para dispositivos móviles, puertos USB-C y pantallas para visualizar información de conducción.

En el Golf GTI, el paquete de asistencias también incluye control crucero adaptativo ACC y Front Assist con frenado autónomo de emergencia, además de monitoreo de peatones y ciclistas. Estas funciones se suman a Side Assist, Lane Assist y las alertas para maniobras de reversa.

El modelo de Volkswagen integra una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas y el Volkswagen Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas, que permite visualizar información de conducción y desempeño.

A ello se añaden conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para dispositivos móviles y puertos USB-C delanteros de 45 W.

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