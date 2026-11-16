Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia al cuerpo del reconocido violinista que fue encontrado muerto en su casa en Santiago del Estero

Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, había denunciado una agresión y recibido el alta médica horas antes de su deceso en Las Termas de Río Hondo. Una mujer de 33 años permanece detenida por el caso

Un hombre con anteojos y pañuelo estampado al cuello toca un violín frente a una vitrina con botellas
Manuel Alberto "Chala" Sánchez Sánchez tenía 73 años
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La autopsia realizada al cuerpo de Manuel Alberto Sánchez, el reconocido violinista de 73 años que fue encontrado muerto el sábado pasado en su casa de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, reveló que falleció a causa de un shock hipovolémico, provocado por una importante pérdida de sangre.

El músico había denunciado una agresión durante la madrugada y recibido el alta médica horas antes de que su hija lo encontrara sin vida.

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Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el examen forense determinó que Sánchez tenía una herida en la pierna derecha que “le pinchó” una arteria. Esa lesión provocó la hemorragia que derivó en su muerte.

Por el caso, Dalma Yudith Orellana, de 33 años, continúa detenida. Además, los investigadores secuestraron sábanas, toallas con sangre y otros elementos en el marco de las diligencias realizadas en el lugar del hecho.

Una mujer de espaldas con las manos esposadas permanece junto a una agente de uniforme dentro de una sede policial
Dalma Yudith Orellana, identificada como la mujer a la que Sánchez había señalado por el ataque, permanece detenida

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