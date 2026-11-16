Honduras eleva a 44 los casos de connacionales vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Las autoridades consulares enfrentan dificultades para ubicar a los compatriotas debido a la falta de información en las zonas de combate. (Fotos: Oscar Ortiz)

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Al menos seis hondureños permanecen en servicio activo en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de la Cancillería hondureña ante las condiciones en las que se encuentran los compatriotas que viajaron a ese país bajo una presunta oferta de trabajo.

Nancy López, directora general de Protección al Hondureño Migrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que 44 ciudadanos salieron de Honduras con destino a Rusia, motivados por una propuesta laboral que, según las investigaciones y los testimonios conocidos por las autoridades, terminó convirtiéndose en una vinculación con actividades militares.

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De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, los hondureños no habrían viajado inicialmente con la intención de participar en una guerra. Sin embargo, al llegar a territorio ruso fueron incorporados a procesos de entrenamiento militar antes de ser enviados al frente de combate.

La situación ha dejado a decenas de familias hondureñas a la espera de información sobre el paradero y las condiciones de sus parientes, en medio de un conflicto internacional que se prolonga desde febrero de 2022 y que ha provocado miles de víctimas, desplazamientos masivos y graves consecuencias humanitarias.

Las cifras divulgadas por López reflejan la dimensión del caso: de los 44 hondureños identificados, solo 12 han regresado al país. Otros 17 permanecen desaparecidos, seis continúan en servicio activo, cinco resultaron heridos, uno figura como prisionero de guerra y otro se encuentra en una condición especial.

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La distribución de estos casos muestra que la mayoría de los connacionales todavía no ha logrado regresar a Honduras y que las autoridades enfrentan dificultades para establecer con precisión las condiciones de quienes permanecen en Rusia o en zonas relacionadas con las operaciones militares.

Falss ofertas y listos para la guerra

El mecanismo mediante el cual los hondureños llegaron a Rusia constituye uno de los aspectos centrales del caso. La información de la Cancillería apunta a que los ciudadanos salieron de Honduras atraídos por supuestas oportunidades laborales, sin que inicialmente se les planteara que terminarían participando en actividades relacionadas con la guerra.

Una vez en Rusia, el escenario cambió. Los compatriotas fueron enviados a entrenamientos militares y posteriormente destinados al frente de batalla, de acuerdo con lo explicado por López.

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Una infografía detalla las cifras divulgadas por López en Honduras sobre el estatus de 44 connacionales identificados en el caso, entre los que figuran retornados, desaparecidos y heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación pone de relieve los riesgos que pueden enfrentar los hondureños que aceptan ofertas de empleo en el extranjero sin contar con información verificable sobre la empresa contratante, las funciones que desempeñarán y las condiciones legales de su contratación.

En el caso de los 44 connacionales, el resultado ha sido particularmente grave. Mientras una parte logró retornar, otros permanecen sin que sus familias tengan certeza sobre su ubicación o situación personal.

Los 17 reportados como desaparecidos representan el grupo más numeroso entre quienes todavía no han regresado. A ellos se suman los cinco hondureños que resultaron heridos, el ciudadano identificado como prisionero de guerra y otro que permanece bajo una condición especial.

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La información disponible no detalla las identidades de los afectados, las fechas en que cada uno salió de Honduras ni las circunstancias individuales de su incorporación a las actividades militares. Tampoco se precisaron las condiciones específicas en las que se encuentran los ciudadanos reportados como desaparecidos.

La situación de los compatriotas ocurre en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó a gran escala el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas iniciaron una invasión militar del territorio ucraniano.

Las tensiones entre ambos países tienen antecedentes que se remontan a 2014, especialmente tras la anexión rusa de Crimea y el inicio de las hostilidades en el este de Ucrania.

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Desde entonces, el conflicto evolucionó hacia una guerra de desgaste, con enfrentamientos prolongados, utilización de artillería, sistemas de defensa, drones y operaciones militares en diferentes sectores del territorio ucraniano.

Las regiones orientales y meridionales de Ucrania han concentrado buena parte de los combates, mientras los ataques contra infraestructura y posiciones militares han mantenido elevados los riesgos para las poblaciones civiles y quienes participan directamente en las operaciones.

La prolongación de la guerra también ha generado necesidades constantes de personal militar por parte de los ejércitos involucrados. En ese escenario, la presencia de ciudadanos extranjeros dentro de las estructuras militares adquirió relevancia por los riesgos que enfrentan quienes llegan desde otros países y terminan incorporados a operaciones de combate.

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El balance oficial contabiliza cinco hondureños heridos y un connacional en condición de prisionero de guerra.

Para Honduras, el caso representa un desafío consular y humanitario. No se trata únicamente de ciudadanos que salieron del país buscando ingresos en el extranjero, sino de personas que, según la información proporcionada por la Cancillería, terminaron involucradas en un conflicto armado tras viajar por una supuesta oportunidad laboral.

La condición de desaparecidos de 17 hondureños añade otra dificultad: la falta de información sobre su ubicación impide establecer con certeza si continúan con vida, si fueron trasladados a otras zonas o si permanecen bajo alguna estructura militar.

En el caso del hondureño identificado como prisionero de guerra, su situación también requiere atención en relación con las condiciones de detención y los mecanismos internacionales aplicables a los conflictos armados.

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