Tecno

Cómo evitar intrusos en la red WiFi: desde cambiar la contraseña predeterminada hasta actualizar el router

Un acceso desconocido en la fuente de internet doméstica o empresarial pueden exponer a todos los dispositivos conectados a robos de datos privados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave proteger la conexión inalámbrica doméstico para reducir riesgos de espionaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La conexión a internet doméstica concentra cada vez más dispositivos: computadoras, teléfonos, televisores, cámaras y asistentes virtuales, así que evitar intrusos en la red WiFi requiere una serie de medidas, desde modificar las contraseñas que vienen de fábrica hasta revisar con frecuencia la configuración del router.

Una red sin protección puede facilitar accesos no autorizados y exponer la información que circula entre los dispositivos conectados. La prevención no exige conocimientos técnicos avanzados: algunas revisiones periódicas permiten reducir riesgos y detectar funciones que conviene mantener desactivadas.

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Por qué es necesario mantener actualizado el router

Según ESET, el router administra el acceso a internet de todos los dispositivos del hogar, así que una falla en su software puede afectar a toda la red.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Un router actualizado corrige fallas que pueden abrir puerta a ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes publican actualizaciones para corregir vulnerabilidades y solucionar errores detectados después de la salida al mercado de cada dispositivo. Instalar esos parches reduce las posibilidades de que una falla conocida sea aprovechada desde el exterior.

La actualización puede realizarse desde el panel de control del dispositivo o, en algunos modelos, mediante una aplicación del fabricante. Conviene revisar si existe una nueva versión de firmware al menos cada cierto tiempo y activar las actualizaciones automáticas cuando esa opción esté disponible.

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Cómo cambiar la contraseña predeterminada del router

Muchos routers llegan al hogar con un nombre de usuario y una contraseña de administrador predeterminados. Esas combinaciones figuran en etiquetas del aparato, manuales o bases de datos disponibles en internet. Si permanecen sin cambios, cualquier persona puede descubrir esa información.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio de la contraseña de fábrica es útil para prevenir intrusos en la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera medida debe ser reemplazar esas credenciales por una clave exclusiva y difícil de adivinar. La contraseña de administración debe ser distinta de la contraseña de la red WiFi, porque ambas protegen accesos diferentes.

Una fórmula extensa, con palabras no relacionadas entre sí, números y símbolos, suele resultar más segura que una clave breve. A la par, se debe cambiar el nombre de usuario predeterminado si el router lo permite.

Qué ajustes se debe revisar en el router

Las configuraciones iniciales de un router priorizan la facilidad de instalación, aunque algunas funciones pueden resultar muy permisivas para el uso cotidiano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe desactivar la administración remota en el router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de modificar las contraseñas, es clave ingresar al panel de administración y revisar las opciones de seguridad disponibles, como el tipo de cifrado de la red inalámbrica y la lista de dispositivos conectados.

Una función que merece atención es la administración remota. Esta herramienta permite modificar el router desde fuera de casa, pero puede abrir una vía de acceso innecesaria si no se usa.

Desactivar la administración remota limita las posibilidades de que extraños intenten cambiar la configuración del dispositivo a distancia. Es clave deshabilitar cualquier acceso que no sea indispensable para el funcionamiento habitual de la red.

Cuáles precauciones se deben tomar con las redes WiFi públicas

Las medidas de seguridad no terminan al salir de casa. Aeropuertos, hoteles, bares, bibliotecas y centros comerciales ofrecen conexiones públicas que pueden ser útiles, aunque implican riesgos adicionales.

Manos de persona sostienen un teléfono móvil con mapa digital, ícono WiFi y texto "Activo Público". Al fondo, un banco y un poste con símbolo WiFi.
Es peligroso conectar el dispositivo a redes públicas sin cifrados de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las amenazas es el ataque conocido como “hombre en el medio”, en el que un extraño intercepta el intercambio de datos entre el dispositivo de la víctima y el sitio web que visita.

Asimismo, existen falsos puntos de acceso: redes que imitan el nombre de un comercio, un aeropuerto o un hotel para atraer usuarios. Por ese motivo, hay que evitar redes abiertas o sin contraseña y confirmar el nombre exacto de la conexión con el personal del lugar.

En una red pública, es preferible no realizar transferencias, compras, trámites bancarios ni accesos a cuentas que contengan información personal. El dispositivo se debe configurar para que solicite autorización antes de conectarse de forma automática a una red desconocida.

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