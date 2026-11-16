José Fajardo, de Panamá, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo contra Curazao durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Foto AP/Matias Delacroix)

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Panamá certificó su pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf por cuarto año consecutivo al vencer este domingo 2-0 a Curazao.

Ante cerca de 21 mil espectadores, el seleccionado panameño también aseguró su cupo en la Copa Oro 2027.

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Un doblete de José Fajardo definió la serie de cuartos de final.

El delantero, que milita en la Universidad Católica de Ecuador, marcó a los 45 minutos de cabeza tras un centro de Michael Amir Murillo y repitió a los 51 con un zurdazo potente dentro del área luego de escaparse por velocidad.

“Lo más importante era ganar, siempre la mentalidad es darle la alegría a esta gente”, dijo Fajardo a la transmisión oficial de la Concacaf.

Aficionados panameños apoyaron a su selección en el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. REUTERS/Aris Martínez

El resultado logrado por la nación canalera, que suma dos participaciones en los Mundiales de Fútbol, llegó luego de que ambos equipos empataran sin goles en el partido de ida disputado en Curazao.

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Con ese saldo, informes de prensa indican que la selección panameña se convirtió en la primera clasificada de forma oficial a la Copa Oro 2027, torneo que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

El ganador de cada llave de cuartos de final avanza, además, al Final Four de la Liga de Naciones, que se jugará en marzo de 2027.

El complemento del partido, reseñan los medios, también dejó un capítulo disciplinario.

A los 82 minutos, Curazao se quedó con un hombre menos por la expulsión de Nigel Thomas, amonestado con la segunda tarjeta amarilla tras un reclamo airado al árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz.

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José Fajardo (17) celebra con Amir Murillo tras anotar uno de sus dos goles con los que Panamá ganó a Curazao en la Liga de Naciones de la Concacaf y clasificó a la Copa Oro 2027. REUTERS/Aris Martínez

Antes de los goles, la atención estuvo puesta en la alineación inicial. La inclusión de Kadir Barria entre los titulares sorprendió, pero su participación duró poco, pues se lesionó a los 33 minutos y no pudo completar el encuentro. Todo apunta a un problema muscular.

Analistas indicaron que Panamá saltó a la cancha con un esquema de 5-4-1, el mismo dibujo con el que arrancó Curazao.

A medida que avanzó el duelo, el planteo panameño fue mutando hacia un 4-4-2, con Jorge Gutiérrez sumado como volante por izquierda y con Ismael Díaz ubicado junto a Barria en la dupla ofensiva, antes de la lesión de este último.

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Durante el primer tiempo hubo pocas situaciones de riesgo frente al arco, pero el equipo panameño mantuvo el control tanto en defensa como en ataque. Generó ocasiones por ambas bandas y centros peligrosos que anticiparon la apertura del marcador antes del descanso.

La clasificación de Panamá se da en paralelo a otras series de cuartos de final que todavía deben resolverse. La llave entre Canadá y Guatemala se define este lunes en el BMO Field de Toronto, después de que la selección canadiense ganara 3-2 el partido de ida.

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, reacciona durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao. Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá, Panamá. 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Aris Martínez

El martes llegará el turno de dos cruces más. Estados Unidos y Haití definirán su pase luego de que el conjunto estadounidense goleara 6-0 en el partido de ida. Ese mismo día, México y Jamaica resolverán su serie tras el triunfo jamaicano por 3-2 en la ida.

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Los cuatro ganadores de estas llaves completarán el cuadro del Final Four de marzo de 2027 junto a Panamá y obtendrán, al igual que la selección panameña, su boleto directo a la Copa Oro de ese año.

Por otra parte, la Federación Panameña de Fútbol informó que la Selección Mayor Femenina inició su preparación de cara al próximo compromiso ante Canadá, el 28 de noviembre, por el Concacaf W Championship.

Este encuentro, se indica, será clave para conseguir la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La entrenadora Toña Is convocó a las jugadoras para iniciar los entrenamientos este 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FPF, ubicado en Burunga, al oeste de la ciudad de Panamá.

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