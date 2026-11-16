Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las remesas forman parte de los ingresos de una proporción de las personas consultadas en Nicaragua: 157 de 400 participantes, equivalentes al 39.2%, afirmaron recibir transferencias desde el exterior, según el último Informe ampliado de la Consulta Ciudadana de septiembre de 2026, elaborado por Hagamos Democracia NIC-CR.

La cifra representa una disminución de 1.4 puntos porcentuales frente a la consulta de junio, cuando el 40.7% de los encuestados indicó que recibía esos recursos. El documento advierte que sus resultados son descriptivos y no probabilísticos, por lo que no permiten realizar proyecciones sobre el conjunto de la población nicaragüense.

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El estudio no especifica el monto ni la frecuencia de los envíos, aunque enmarca las transferencias familiares en las dificultades económicas para numerosos participantes. El 52.5% de las personas encuestadas respondió que los ingresos de su hogar no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, mientras que el 31.8% indicó que solo logra cubrirlas de manera parcial.

La recepción de dinero desde el exterior cobra relevancia en un país cuya economía mantiene una alta dependencia de esos flujos. Un análisis del economista Manuel Orozco, citado por Infobae, calcula que Nicaragua recibiría USD 6,700 millones en remesas durante 2026, un incremento del 10% respecto del año anterior.

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Una consulta de Hagamos Democracia en Nicaragua indica que el 39,2% de los participantes recibió remesas familiares durante septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un flujo relevante para hogares con ingresos insuficientes

La caída de 1.4 puntos porcentuales en la proporción de encuestados que dijo recibir remesas se produce en un contexto de limitaciones económicas para buena parte de los participantes de la consulta.

De las 400 personas encuestadas, 210 señalaron que sus ingresos no cubren las necesidades básicas de su hogar. Otras 127 afirmaron que solo alcanzan parcialmente para cubrirlas. En conjunto, ocho de cada diez participantes describieron una situación de insuficiencia total o parcial de recursos.

En ese escenario, las transferencias familiares pueden actuar como un complemento de ingresos para los hogares receptores. No obstante, el informe no permite determinar el impacto individual de los envíos sobre la capacidad de consumo, ni medir su efecto en las condiciones de vida de quienes respondieron la consulta.

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El comportamiento de las remesas durante 2027 quedará condicionado por el nivel de ingresos de los remitentes, los costos de las transferencias, las reglas aplicables a las empresas del sector y la evolución de la economía nicaragüense. Por ahora, la consulta de septiembre muestra que casi cuatro de cada diez personas entrevistadas reciben dinero desde el exterior.

En un hogar de Nicaragua, una madre cuenta pequeñas monedas en la mesa mientras sus dos hijos con platos vacíos y un padre preocupado de pie, enfrentan la difícil realidad económica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones apuntan a una desaceleración de los envíos en 2027

La proyección para 2027 plantea un escenario de menor dinamismo. Según el análisis, el crecimiento de las remesas se reduciría al 2%, con un ingreso estimado de USD 7,000 millones.

La diferencia entre ambos años no implica una caída del volumen total de recursos, pero sí un freno respecto del crecimiento previsto para 2026. El análisis de Orozco atribuye esa tendencia a una menor capacidad de los remitentes para incrementar sus envíos luego de haber utilizado ahorros y extendido jornadas de trabajo durante 2025.

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El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, citado en ese reporte, estimó que las remesas representaban el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua en 2025. Otras mediciones referidas en el mismo análisis elevaron esa relación hasta cerca del 32%.

Mientras que los datos recogidos por la Consulta Ciudadana no permiten establecer qué parte de las personas que recibe remesas depende de ellas como fuente principal de ingresos. Tampoco detallan si las transferencias se destinan a alimentación, vivienda, salud, educación, pago de deudas u otros gastos.

Una persona sostiene billetes de cien dólares estadounidenses frente a la ventanilla de atención de una entidad financiera en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva regulación obliga a las remesadoras a verificar cada transferencia

El comportamiento de los envíos del exterior coincide con la aplicación de nuevos controles para las empresas remesadoras. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el 5 de noviembre una resolución que obliga a remesadoras, casas de cambio y otras entidades no bancarias a identificar y verificar a las personas y empresas involucradas en las operaciones.

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La normativa establece que las compañías dedicadas a transferencias deberán efectuar verificaciones sin importar el monto del envío. Entre los datos requeridos figuran la identidad del cliente, del contratante, de sus representantes y del beneficiario final de los recursos.

Las entidades también deberán reunir información sobre la actividad económica, el origen de los activos, el propósito de la relación comercial y, cuando corresponda, la estructura de propiedad y control de las empresas involucradas.

Para las entidades financieras no bancarias, remesadoras y casas de cambio, la norma establece el examen de operaciones desde USD 10,000 o su equivalente en otras monedas. Sin embargo, el requisito de diligencia debida para las empresas de remesas alcanza a todas las transferencias, incluso a las de menor valor.

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La resolución contempla operaciones individuales y movimientos separados que puedan estar relacionados entre sí. En los casos con contrapartes fuera de Nicaragua, las entidades deberán obtener información sobre los beneficiarios finales. Si no logran completar esos datos, el activo ligado a la operación podría quedar inmovilizado.

El texto tampoco establece una prohibición expresa para enviar capitales al exterior. Su objetivo formal es ampliar la identificación de los participantes en cada transacción y el rastreo del origen de los fondos.