AMD prevé ingresos de 17.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, 66% más que hace un año

AMD proyectó ingresos de USD 17.000 millones para el cuarto trimestre de 2026 tras registrar ventas récord en el período previo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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AMD proyectó ingresos de unos USD 17.000 millones para el cuarto trimestre de 2026, por encima de los USD 16.230 millones que esperaban los analistas, según datos de LSEG citados por Reuters. La fabricante de chips lo anunció tras registrar ventas récord de USD 13.377 millones en el tercer trimestre, con centros de datos casi duplicados.

Los ingresos subieron 45% frente a los USD 9.246 millones de un año antes. La ganancia por acción ajustada fue de USD 2,09, contra USD 1,95 que anticipaba el mercado, según CNBC. La ganancia neta contable llegó a USD 2.428 millones, 95% más. Las acciones subían 8% en la negociación posterior al cierre.

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La directora ejecutiva, Lisa Su, dijo en la llamada con analistas que fue el trimestre “más grande y más rentable” de la historia de la compañía. Los ingresos superaron el extremo alto de la proyección que AMD había dado para ese período.

Para el cuarto trimestre, la empresa estimó un margen de ganancia bruta ajustado de 55%. El punto medio de su rango, con una variación de 3% hacia arriba o hacia abajo, implica un crecimiento de 66% anual y de 27% frente al trimestre anterior.

La ganancia neta contable de la fabricante de chips subió 95% y sus acciones avanzaron 8% en la negociación posterior al cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los centros de datos fueron claves para AMD

El segmento de centros de datos facturó un récord de USD 8.546 millones, 97% más que los USD 4.341 millones del tercer trimestre de 2025. Representó 64% de los ingresos totales, frente a 47% un año antes. Reuters informó que las estimaciones de analistas eran de USD 8.200 millones.

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AMD atribuyó el avance a los procesadores EPYC para servidores y al lanzamiento de las GPU (chips gráficos usados para entrenar y ejecutar IA) Instinct MI450. Su dijo que las ventas de servidores a nubes públicas y a empresas más que se duplicaron, por encima del crecimiento superior a 80% que la compañía había previsto.

En su presentación a inversores, AMD informó que Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle Cloud Infrastructure ejecutan modelos y cargas de trabajo en los primeros sistemas Helios, armarios de servidores completos que la empresa diseñó para IA. La directiva espera que el segmento de centros de datos crezca cerca de 50% frente al trimestre anterior.

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El avance también se notó fuera de AMD. Según CNBC, las acciones de proveedoras de capacidad de cómputo para IA como CoreWeave y Nebius subieron durante la jornada y se mantuvieron al alza tras conocerse los resultados.

El segmento de centros de datos de AMD facturó USD 8.546 millones impulsado por los procesadores EPYC y las GPU Instinct MI450. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Videojuegos en caída y un 2027 con más de 80% de crecimiento

El segmento de consumo no acompañó. Cliente y videojuegos facturó USD 3.700 millones, 8% menos. Los ingresos de videojuegos cayeron 40%, a USD 773 millones, por menores ventas de chips a medida y de gráficos. Los procesadores Ryzen para portátiles impulsaron un alza de 7% en computadoras personales, a USD 2.900 millones. El segmento de sistemas embebidos creció 29%, a USD 1.100 millones.

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Para 2027, Su proyectó que los ingresos crecerán más de 80%, por encima del 77% que estimaban los analistas según LSEG. El director financiero, Jean Hu, dijo que los centros de datos superarán 80% de las ventas totales. Su agregó que los ingresos por servidores se duplicarán ese año.

AMD terminó el trimestre con USD 15.800 millones en efectivo e inversiones a corto plazo y una deuda de USD 7.100 millones, que incluye USD 4.750 millones en bonos emitidos en agosto. La empresa prevé cerrar en el cuarto trimestre la compra de World Labs y Taalas, anunciadas durante el tercero.

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Lisa Su recibió la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos por su liderazgo en computación de alto rendimiento. (AMD)

Lisa Su, la única mujer premiada por Trump con la Medalla Nacional de Ciencia

Lisa Su, CEO de AMD, fue distinguida por Donald Trump con la Medalla Nacional de Ciencia, máximo galardón científico de Estados Unidos, y fue la única mujer reconocida ese día.

El premio destacó su liderazgo en computación de alto rendimiento. También recibieron la medalla Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang. Su patrimonio neto, ligado a AMD, asciende a 3.400 millones de dólares, según Forbes.