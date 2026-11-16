Kurt Van Dyke, referente del surf en Puerto Viejo, y el homenaje realizado en Salsa Brava, Costa Rica (Imagen destacada).

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La novia de Kurt Van Dyke y un segundo hombre quedaron detenidos en Costa Rica, nueve meses después de que apareciera muerto el surfista en su casa de Hone Creek.

La nueva hipótesis judicial descarta el robo violento que se manejó desde el primer día. Las autoridades apuntan ahora a un ataque armado con un móvil muy distinto: el acceso a sus cuentas bancarias.

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Un ataque que buscaba las claves bancarias de la víctima

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Arroyo, de 31 años, pareja sentimental de Van Dyke, y a Gutiérrez, de 34, durante redadas realizadas el jueves 12 de noviembre en tres viviendas de Roxana, Pococí. The Los Angeles Times reconstruyó el giro del caso.

El subdirector interino de la OIJ Vladimir Muñoz confirmó a Diario Extra: “Logramos establecer la participación de una mujer de 31 años de apellido Arroyo, quien tenía una relación cercana con la víctima”. Muñoz agregó que la mujer “tenía una relación directa con el ciudadano estadounidense”.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial custodian a un detenido en Costa Rica, junto con el retrato de un surfista en un recuadro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló Muñoz a La Nación, Van Dyke fue torturado para que entregara los códigos de sus tarjetas bancarias. Los responsables habrían simulado después el robo del vehículo de Arroyo para sostener la versión del asalto.

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Ese auto, un Hyundai Elantra 2013, apareció luego intacto en la zona atlántica del país. El hallazgo, sumado a las contradicciones detectadas en la reconstrucción de los hechos, llevó a los investigadores a sospechar que el asalto había sido una puesta en escena.

¿Qué pasó con el surfista Kurt Van Dyke? Fue hallado muerto el 14 de febrero en su casa de Hone Creek, Costa Rica, con heridas de arma blanca y signos de asfixia.

Nueve meses después, la policía detuvo a su novia y a otro hombre, tras concluir que el supuesto robo violento que motivó la investigación inicial fue escenificado para encubrir un crimen con fines económicos.

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Pamela Leiva denunció que el asesinato de Kurt Van Dyke en Puerto Viejo fue una trampa planificada y no un simple asalto. (Cortesía: Redes sociales)

La versión original que Arroyo dio a la policía

Cuando los agentes llegaron a la escena, Arroyo relató que dos hombres armados habían entrado a la vivienda, la habían inmovilizado con bridas y habían robado objetos de valor. Dijo que ambos permanecieron confinados en una misma habitación durante el ataque.

Arroyo no sufrió heridas de gravedad. Ese dato, junto al hallazgo del auto sin ningún daño, resultó clave para que los investigadores pusieran en duda su testimonio inicial.

El cuerpo de Van Dyke apareció debajo de una cama, con una sábana sobre el rostro. El surfista, de 66 años, presentaba múltiples heridas de puñalada y signos de estrangulamiento, según la reconstrucción de la causa.

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Ninguno de los dos detenidos enfrenta todavía cargos formales. El Ministerio Público costarricense deberá determinar si existen elementos suficientes para procesarlos, luego de que la OIJ los pusiera a su disposición.

Una familia con historia en el surf californiano

Van Dyke era oriundo de Santa Cruz, California, y llevaba décadas radicado en Costa Rica, donde administraba un hotel en Puerto Viejo de Talamanca. Pertenecía a una familia con peso propio en ese deporte.

Su padre, Gene Van Dyke, fue pionero del surf en el norte de California durante los años 50. Su madre, Betty, fallecida en 2021 a los 88 años, fue una de las primeras mujeres en competir a nivel mundial en esa disciplina.

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El propio surfista se había destacado en la costa central de California hacia mediados de los años 80. En Puerto Viejo era conocido como King of Salsa Brava, según consignó The Independent, diario británico, en referencia a su dominio sobre las olas de esa playa caribeña.

Kurt Van Dyke, referente del surf en el Caribe de Costa Rica, en su casa de Puerto Viejo, donde dedicó su vida a la comunidad y al mar (Foto cortesía Daily Mail).

Lo que mostró la escena del crimen en febrero

La OIJ recibió la alerta del ataque a las 10.50 de la mañana del sábado 14 de febrero, horas antes de confirmar la muerte de Van Dyke. El aviso llegó desde la vivienda de Hone Creek, en el distrito de Cahuita.

Los agentes recolectaron pruebas en el lugar, entre ellas posibles huellas dactilares y grabaciones de cámaras de seguridad de propiedades cercanas, que según las autoridades podían mostrar a los agresores al abandonar la vivienda. También interrogaron a testigos para avanzar en la causa.

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Un vocero de la OIJ había señalado en febrero que dos hombres, al menos uno armado, habían ingresado a la propiedad, amenazado a la pareja y sustraído objetos y el vehículo. Esa fue la línea que guio la investigación durante los primeros meses.

Kurt Van Dyke, pionero del surf de California, se preparaba para una sesión en las playas del Caribe costarricense, donde residió por varios años (Foto cortesía Todo Noticias).

La televisora Teletica confirmó a comienzos de esta semana que el organismo judicial había concretado los arrestos tras las redadas en Pococí. La cadena fue la primera en adelantar la identidad parcial de los sospechosos.

La causa sigue abierta y hay dos hombres prófugos

La OIJ busca todavía a otros dos hombres vinculados al ataque contra Van Dyke. Según la reconstrucción policial, Gutiérrez habría ingresado a la vivienda junto a esos dos individuos no identificados.

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Se desconoce si Arroyo o Gutiérrez cuentan con representación legal. El expediente permanece activo y las autoridades no descartan nuevas detenciones a medida que avance la pesquisa sobre la muerte del hotelero y surfista.