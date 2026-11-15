Iglesias y redes humanitarias amplían la asistencia en Cuba ante la crisis social

La Organización de las Naciones Unidas brindó asistencia en alimentos, agua potable y salud a 1,7 millones de personas en Cuba. (REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

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Las iglesias y redes humanitarias han ampliado sus tareas de asistencia en Cuba, con entregas de alimentos, medicamentos, productos de higiene y apoyo comunitario en medio de dificultades económicas y problemas en servicios básicos.

La Organización de las Naciones Unidas informó el 11 de noviembre que su programa humanitario había alcanzado de forma acumulada a 1,7 millones de personas hasta septiembre. Las intervenciones incluyeron acciones vinculadas con alimentos, agua potable y salud.

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El panorama fue retratado por el periodista Robert F. Worth en The Atlantic retomado por Ciber Cuba, que a finales de octubre publicó el reportaje The Collapse of Cuba. El texto recoge escenas de pobreza, apagones, problemas sanitarios y una presencia más visible de organizaciones religiosas en tareas de apoyo cotidiano.

La asistencia de iglesias, comunidades y entidades humanitarias se concentra en necesidades que afectan a familias vulnerables, jubilados y trabajadores con dificultades para acceder a alimentos, agua o atención médica. Los testimonios reunidos por distintas publicaciones muestran que estos apoyos se han vuelto una alternativa para parte de la población, aunque sus alcances varían según cada localidad y organización.

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El economista Pedro Monreal contrastó los 303.298 beneficiarios de asistencia social frente a las 883.436 personas registradas como vulnerables por el Estado. (REUTERS/Norlys Pérez)

La asistencia social cubre a menos personas que las reconocidas como vulnerables

El economista Pedro Monreal señaló el 13 de noviembre que las autoridades cubanas reconocen a 883,436 personas vulnerables. El último registro oficial citado sobre beneficiarios efectivos de asistencia social, correspondiente a 2025, incluye a 303,298 personas.

En su análisis Cuba: vulnerabilidad imprecisa, asistencia social insuficiente, y miseria sin luz al final del túnel, Monreal diferenció entre las personas identificadas como vulnerables y aquellas que cuentan con una prestación presupuestaria. La distancia entre ambas categorías pone en foco la cobertura de la asistencia social.

En ese escenario, las remesas, la ayuda internacional y las redes comunitarias se han convertido en recursos de apoyo para hogares que no logran cubrir todas sus necesidades con sus ingresos. La ayuda de familiares, iglesias y organizaciones también aparece en testimonios recogidos en distintas ciudades del país.

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó en agosto que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema. La cifra surgió de su IX Estudio sobre Derechos Sociales, basado en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios.

El relevamiento señaló que ocho de cada diez encuestados habían dejado de hacer alguna comida por falta de dinero o alimentos. La escasez se relaciona también con las interrupciones eléctricas, que limitan el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calculó que ocho de cada diez encuestados dejaron de realizar alguna comida diaria. (AP Foto/Jorge Luis Baños)

La Unión Eléctrica pronosticó para el 14 de noviembre una afectación de 1,860 megavatios durante el horario de mayor demanda. Los cortes eléctricos se suman a los problemas de abastecimiento que afrontan comunidades dependientes de esas instalaciones.

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El recorrido de The Atlantic mostró dificultades en hogares y servicios de salud

Worth viajó por Cuba durante nueve días de agosto junto al fotógrafo Moises Saman. El recorrido incluyó carreteras deterioradas, comunidades con apagones, hospitales con escasez de recursos y familias que recurren a distintas formas de subsistencia.

En el malecón de Santiago de Cuba, el periodista conversó con una mujer de 76 años y su hija. Ambas sobrevivían mediante la mendicidad y la recolección de botellas de plástico, según el relato de The Atlantic.

Las mujeres explicaron que su principal sostén económico había muerto de cáncer y que no recibían ayuda estatal. En la vivienda dormían sobre estructuras metálicas cubiertas con cartones, sin colchones.

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La crónica también se detuvo en Cayo Granma, donde una enfermera atendía a los 870 habitantes de la isla y a pacientes de comunidades cercanas. La falta de médicos, medicamentos y agua potable condicionaba su trabajo.

El suministro de agua llevaba tres meses interrumpido y se habían registrado más infecciones bacterianas y cutáneas. “Tenemos que hacer milagros aquí”, dijo la enfermera a The Atlantic.

La congregación pentecostal de las Asambleas de Dios extendió su presencia de dos a 40 templos en la zona de Baracoa. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La trabajadora aseguró ante la publicación que no planeaba jubilarse porque no había una persona disponible para reemplazarla. Su caso formó parte de la descripción de los desafíos que afrontan los servicios básicos fuera de los principales centros urbanos.

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Cáritas y las congregaciones religiosas sostienen acciones de apoyo

Cáritas Cuba informó el 14 de noviembre la llegada a Matanzas de un tercer cargamento procedente de Estados Unidos. El envío incluyó 700 módulos de alimentos y 700 kits de higiene para familias vulnerables.

La operación integra un programa financiado por Washington y ejecutado mediante organizaciones humanitarias. La Iglesia católica participa en la entrega de esa asistencia junto con otras entidades.

En la iglesia de Los Escolapios, en La Habana, Worth encontró aulas improvisadas, niños que recibían enseñanza religiosa y voluntarios que distribuían almuerzos de arroz y frijoles. El sacerdote Iván Guerra Álvarez vinculó esa actividad con la intención de recuperar parte de la presencia que la Iglesia había perdido durante décadas.

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Guerra Álvarez recordó que, después de 1959, el Estado ocupó instalaciones religiosas y mantuvo mecanismos de vigilancia sobre esos espacios. “Somos la institución más grande de Cuba fuera del Gobierno”, afirmó el sacerdote a The Atlantic.

El religioso consideró que la Iglesia podría tener un papel en una futura transición política. Esa valoración fue expresada por el sacerdote y forma parte de su lectura sobre la capacidad organizativa de esa institución.

La interrupción del suministro de agua durante tres meses elevó los casos de infecciones cutáneas y bacterianas en Cayo Granma. (Foto AP/Ramón Espinosa)

En Baracoa, el pastor pentecostal Raúl de Jesús Muñoz Munder explicó que su congregación reúne habitualmente a unos 1,100 miembros. La comunidad organiza entregas periódicas de alimentos y medicamentos para personas necesitadas, incluso si no pertenecen a la iglesia.

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Muñoz Munder afirmó ante la publicación que las Asambleas de Dios pasaron de dos a 40 iglesias en esa región durante las últimas tres décadas. The Atlantic señaló que no existen estadísticas independientes suficientes para establecer el alcance nacional del crecimiento evangélico.

Los comedores comunitarios atienden a jubilados y trabajadores

La necesidad de apoyo alimentario también quedó reflejada en un despacho de Associated Press publicado el 13 de noviembre. La agencia describió largas filas frente al comedor benéfico de la Asociación Quisicuaba, en Centro Habana.

Algunas personas dormían en la acera para intentar garantizarse una comida. Associated Press ubicó entre los asistentes a jubilados y trabajadores que antes dependían principalmente de salarios o pensiones.

El comedor funciona como una alternativa para personas con dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias. La demanda observada por la agencia se inscribe en una situación en la que diversas redes comunitarias intervienen con recursos propios o con ayuda recibida desde el exterior.