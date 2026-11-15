Subir el rendimiento del PC es posible con este truco gratis y oculto en Windows 11

Microsoft prueba la tecnología Advanced Performance Extensions de Intel en la versión 29695 de Windows Insider. (MICROSOFT.)

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Windows 11 guarda una función poco conocida capaz de acelerar el ordenador sin gastar dinero en hardware nuevo. Se trata de un conjunto de ajustes y de una tecnología en pruebas que reducen la carga sobre el procesador y la tarjeta gráfica.

La compañía amplía así las herramientas disponibles para mejorar el funcionamiento del equipo. Algunas están a la vista en los menús del sistema; otras permanecen ocultas o todavía se prueban dentro del programa Windows Insider.

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Qué es la tecnología APX y cómo mejora el procesador

Microsoft prueba actualmente una función llamada Advanced Performance Extensions, conocida como APX, dentro de la Build 29695 de Windows Insider. Fue desarrollada por Intel para procesadores con arquitectura x86.

APX es una tecnología de Intel que duplica los registros de propósito general del procesador, de 16 a 32, para que el chip trabaje con más datos sin recurrir tanto a la memoria RAM. Las primeras pruebas muestran un 10 % menos de cargas, más de un 20 % menos de almacenamientos y una reducción del 10 % en las instrucciones necesarias.

El diseño de la interfaz y el material Acrylic exigen recursos adicionales a la tarjeta gráfica del ordenador. (Microsoft)

Al aumentar esos registros, el procesador retiene más información internamente y reduce los viajes hacia la memoria, un proceso que suele ralentizar las tareas. Por tratarse de una función en fase de pruebas, no está disponible todavía para todos los equipos.

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Cómo desactivar los efectos visuales en Windows 11

Mientras APX avanza en fase experimental, existe un ajuste ya disponible para cualquier usuario: desactivar las animaciones de la interfaz. Windows 11 construye su diseño sobre Fluent Design, un lenguaje visual con menús translúcidos y transiciones suaves que exige bastante a la tarjeta gráfica.

La propia documentación de Microsoft reconoce que renderizar el material Acrylic, el acabado translúcido de menús y ventanas, supone un esfuerzo considerable para la GPU. En portátiles con varios años de uso o en miniPC con procesadores modestos, ese esfuerzo se nota en la respuesta del sistema y en el consumo de batería.

Para desactivar las animaciones desde la aplicación de Configuración, los pasos son los siguientes:

Pulsar las teclas Windows + I para abrir Configuración. Seleccionar Accesibilidad en el menú de la izquierda. Entrar en Efectos visuales. Desactivar la opción Efectos de animación.

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La desconexión de la transparencia en ventanas y menús alivia la carga de trabajo en la GPU. (Microsoft)

Cómo quitar la transparencia de menús y ventanas

La misma sección de Accesibilidad permite desconectar otro efecto que consume recursos de la GPU: la transparencia. El interruptor también puede localizarse en Personalización > Colores, bajo el nombre Efectos de transparencia.

Al desactivarlo, los menús y las ventanas pierden el acabado translúcido y la carga sobre la tarjeta gráfica disminuye, algo que en equipos con hardware limitado suele traducirse en una navegación más ágil. Transparencia y animaciones son interruptores independientes, de modo que pueden apagarse por separado sin tocar el resto de ajustes del sistema.

El atajo del Panel de Control para ajustar el rendimiento

Windows conserva además una herramienta clásica capaz de desactivar varios efectos de una sola vez. Basta con escribir «Ajustar la apariencia y el rendimiento de Windows» en el buscador de la barra de tareas para acceder a ella.

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También puede llegarse por la vía tradicional: abrir el Panel de Control, entrar en Sistema y seguridad, seleccionar Sistema y pulsar en Configuración avanzada del sistema. Desde la pestaña Opciones avanzadas, en el apartado Rendimiento, se accede a Configuración.

Dentro de la pestaña Efectos visuales, la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento desconecta de golpe animaciones, sombras y transiciones. El cambio se aplica a todo el sistema a la vez, aunque modifica el aspecto del escritorio de forma más notoria que si solo se apagara la transparencia.

El Administrador de tareas facilita la gestión de los programas que arrancan de forma automática con el equipo. (Microsoft)

Revisar las aplicaciones que arrancan con el sistema

Los efectos visuales no son el único freno en equipos antiguos. Los programas que se cargan automáticamente al encender el ordenador restan recursos desde el primer segundo, antes incluso de abrir una ventana.

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Para controlarlos, se abre el Administrador de tareas con Ctrl + Shift + Esc y se entra en la pestaña Aplicaciones de inicio, donde aparece el listado completo de programas que arrancan junto con Windows. Ninguno se desinstala al deshabilitarlo: siguen disponibles y pueden reactivarse en cualquier momento desde el mismo menú.

Qué diferencia marca según el tipo de equipo

Microsoft advierte en su documentación de que estos ajustes no suponen una mejora relevante en PC gaming modernos, cuyas tarjetas gráficas absorben sin esfuerzo el coste de renderizar Fluent Design.

La situación cambia en portátiles con varios años de uso o en miniPC de procesador modesto. Ahí, desactivar transparencia y animaciones puede traducirse en una respuesta más ágil del sistema y en una batería que aguanta más tiempo sin cargador, a cambio de un escritorio con un acabado visual más plano.

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