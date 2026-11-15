Cómo cuidar una freidora de aire: 5 trucos para evitar daños y reemplazos prematuros

La freidora de aire es útil porque no ocupa mucho espacio y su uso es práctico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La freidora de aire permite preparar comidas con menos aceite y en poco tiempo, pero su rendimiento depende de ciertos hábitos de uso y mantenimiento. Una limpieza insuficiente, el uso de utensilios inadecuados o una cesta sobrecargada pueden afectar sus piezas y acortar la vida útil del electrodoméstico.

Para evitar daños y reemplazos antes de tiempo, se debe seguir una rutina antes y después de cada preparación, sumado a respetar las condiciones de uso del aparato.

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El fabricante Mouvair sugiere cinco trucos centrados en la limpieza, el cuidado del revestimiento, la capacidad de cocción, el almacenamiento y la elección de recipientes.

La limpieza de la freidora de aire después de cada uso evita olores desagradables en la comida. (Foto: Cosori)

Por qué se debe lavar la freidora de aire después de cada uso

La limpieza posterior a cada uso evita que queden restos de grasa y alimentos adheridos en la cesta. Con el paso de las preparaciones, esa acumulación puede generar olores y transferir sabores de una receta a otra.

Un electrodoméstico que se utilizó para cocinar pescado, por ejemplo, puede dejar rastros en preparaciones posteriores si no se higieniza de forma correcta.

Antes de limpiar, es necesario esperar a que la freidora se enfríe y desconectarla de la corriente. La cesta y las piezas removibles pueden lavarse con agua tibia, detergente y una esponja suave.

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No se deben usar esponjas abrasivas para limpiar la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué utensilios ayudan a proteger la cesta de la freidora de aire

Los utensilios de metal pueden rayar el recubrimiento antiadherente de la cesta al retirar o mover los alimentos. Cuando esa superficie se deteriora, los ingredientes tienden a pegarse con mayor facilidad y la limpieza puede requerir más esfuerzo. Las esponjas abrasivas pueden afectar el acabado de la pieza.

Para reducir ese riesgo, es preferible usar pinzas, espátulas y cucharas de madera, silicona u otros materiales blandos. Es clave elegir paños o esponjas no abrasivas para retirar restos de comida. Estas precauciones contribuyen a conservar el revestimiento y evitan que pequeñas marcas se conviertan en daños más extensos.

Por qué no se debe llenar la cesta de la freidora de aire hasta el borde

Una cesta con muchos alimentos dificulta la circulación del aire caliente, que es el sistema de cocción central de este tipo de aparatos. Si las piezas quedan amontonadas, la preparación puede ser desigual: algunas partes se dorarán antes, mientras otras conservarán humedad o requerirán más tiempo.

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No se debe sobrepasar la capacidad sugerida por el fabricantes. (Foto: Europa Press)

Respetar la capacidad del fabricante ayuda a obtener resultados más parejos y a no exigir de más al aparato. Cuando hay muchas porciones para cocinar, es preferible dividirlas en tandas. Aunque el proceso demande algunos minutos adicionales, evita tener que repetir la preparación por una cocción incompleta.

Cómo guardar la freidora si no se utilizará durante mucho tiempo

La freidora de aire necesita un lugar seco y protegido cuando no se utilizará durante semanas o meses. Dejarla expuesta sobre una mesada o en un ambiente con humedad puede favorecer la acumulación de polvo y afectar componentes como el cable y el enchufe.

Los fabricantes aconsejan conservar el aparato en su caja original, siempre que sea posible, y ubicarlo en un sitio fresco y seco. Antes de guardarlo, hay que comprobar que la cesta esté completamente limpia y seca. Evitar la humedad y el polvo reduce el riesgo de encontrar residuos adheridos o señales de deterioro al volver a usarla.

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Es necesario utilizar recipientes que sean compatibles con el modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué moldes utilizar dentro de una freidora de aire sin problemas

Algunas recetas, como galletas, budines, lasañas o preparaciones con salsas, requieren moldes que contengan los ingredientes dentro de la cesta. Para esos casos, deben utilizarse recipientes aptos para altas temperaturas, como los de vidrio tipo pírex u otros materiales resistentes al calor.

El molde debe entrar sin bloquear el paso del aire ni forzar la cesta. Si no se cuenta con un recipiente adecuado, puede utilizarse papel de aluminio con precaución, siempre que no cubra por completo la circulación interna.

Elegir accesorios compatibles con el electrodoméstico evita que los alimentos se adhieran al fondo y reduce el riesgo de dañar el recubrimiento al intentar retirarlos.

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