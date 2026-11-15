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Mica Viciconte mostró la travesura de Luca que la alarmó y quedó registrada por las cámaras: “¡Quedate quieto!”

La influencer compartió la grabación del nene ante sus seguidores y explicó qué ocurrió durante los segundos en que ella se alejó de la cocina

Luca Cubero, hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, abrió la heladera y se le cayó un tupper en la cabeza (Instagram)
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Acostumbrada a compartir distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, Mica Viciconte volvió a mostrar una escena familiar protagonizada por su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. El niño creció a pasos agigantados y, con el paso del tiempo, también comenzó a explorar cada rincón de la casa y a intentar resolver algunas situaciones por su cuenta. Esta vez, una de sus travesuras terminó en un inesperado percance que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que obligó a la influencer a correr para asistirlo.

Viciconte publicó en sus historias de Instagram una grabación de una de las cámaras instaladas en su casa. En las imágenes se pudo observar el momento en el que Luca se acercó a la cocina y abrió por sus propios medios la puerta de la heladera. El niño intentó sacar unas frutillas que estaban guardadas allí, pero la situación tomó otro rumbo cuando un recipiente cayó desde uno de los estantes.

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Junto al video, Mica explicó qué había ocurrido durante los pocos segundos en los que se había retirado de la cocina. “Quería comer frutillas sin preguntar y pasó esto...”, escribió sobre la grabación. Cuando el recipiente cayó, Luca llamó: “¡Mamá, ayudame!”. Al oírlo, Viciconte regresó de inmediato y se acercó para socorrerlo. “¿Te golpeaste? ¡Quedate quieto!”, le preguntó mientras lo levantaba.

La influencer volvió a mostrar una travesura de su hijo que quedó grabado en las cámaras de seguridad de su hogar
La influencer volvió a mostrar una travesura de su hijo que quedó grabado en las cámaras de seguridad de su hogar

Después de alzarlo, la influencer le revisó la frente y observó si tenía alguna marca o golpe. La escena mostró a Mica pendiente de su hijo durante los segundos posteriores al accidente, mientras Luca permanecía junto a ella después del susto. “Hay que preguntar... Si llegaba a ser un tupper de vidrio te ibas a golpear”, le advirtió.

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La situación volvió a generar atención entre los seguidores de Mica porque no era la primera vez que Luca protagonizaba una escena de ese tipo dentro de la casa. En mayo de 2025, el niño había sufrido otra caída que también había quedado registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda familiar en Nordelta. En aquella oportunidad, Luca se encontraba en el sillón del living. El niño se recostó hacia atrás sin advertir que el mueble no tenía respaldo y cayó al vacío. Durante la caída, dio una vuelta en el aire y quedó a pocos centímetros de golpearse la nuca contra un banco de madera.

Mientras disfrutaba del tiempo en familia, el pequeño cayó de espaldas y preocupó profundamente a sus padres (Instagram)

La secuencia mostró cómo Mica y Fabián reaccionaron apenas advirtieron lo ocurrido y corrieron para levantarlo. Luca se llevó las manos a la cabeza y rompió en llanto, mientras sus padres lo contenían después del golpe. “Fue solo un susto. Nunca él se había sentado ahí; después de este golpe no se sienta más”, había escrito la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) cuando compartió la grabación en sus redes sociales. En ese momento, aclaró que su intención no había sido exponer el accidente, sino advertir sobre algunos riesgos cotidianos que pueden aparecer en una casa donde viven chicos pequeños.

Los accidentes pasan, pero quizás buscar equipar la casa con pequeñas cosas: puerta de seguridad, protectores en enchufes y esquinas”, recomendó Viciconte. “Lamentablemente, son cosas que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Y el banco logró que no caiga de una; fue una especie de roll”, detalló. Con esa explicación, señaló que el niño no había caído directamente contra el suelo ni había golpeado su cabeza de lleno contra el mueble.

La fuerte caída que sufrió Luca Cubero en su hogar
Mica llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que su hijo estaba bien después de la caída (Instagram)

A los pocos minutos del accidente, Mica publicó una nueva imagen de Luca para llevar tranquilidad a quienes habían visto el video. En la fotografía, el niño apareció más tranquilo, con una cinta de papel colocada en la frente y una expresión seria. “Lo más importante es que él está súper bien. Como dije, fue un susto. Automáticamente, hablamos con su pediatra y seguimos los pasos de él”, explicó la influencer.

“Esta foto fue a los tres minutos de caerse. Él se pegó una cinta y dice que ahora está bien. Gracias a Dios fue solo un susto”, agregó Viciconte junto a la imagen. El mensaje acompañó la fotografía de Luca y buscó transmitir que, pese al impacto inicial, el niño se encontraba bien.

Tanto el episodio de la heladera como la caída del sillón quedaron registrados por las cámaras de la casa y fueron compartidos por Mica a través de sus historias de Instagram. En ambos casos, la influencer mostró las escenas y explicó qué medidas tomó junto a Cubero para acompañar a su hijo después de los sustos.

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