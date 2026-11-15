En pleno conflicto entre Wanda y la China Suárez, Benjamín Vicuña mostró una foto de Amancio con un mensaje en la espalda

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En medio del cruce sin tregua entre Wanda Nara y Eugenia la China Suárez, Benjamín Vicuña publicó una foto de Amancio con una camiseta de fútbol que llevaba el apellido “Vicuña” en la espalda. El actor chileno eligió una imagen de su hijo menor sobre el césped de una cancha, con el número 10 y su nombre familiar estampado, durante una jornada en la que la disputa entre la conductora y la actriz sumó acusaciones y fuertes mensajes en las redes.

Amancio, de seis años, aparece de espaldas y con la indumentaria de una camiseta deportiva. En la parte posterior se lee “Vicuña”, por encima del número 10. El posteo no tuvo referencias al conflicto ni frases dirigidas a Suárez, Nara o Mauro Icardi, pero el momento de su difusión llamó la atención de los seguidores de los protagonistas.

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El niño practica fútbol desde hace un tiempo y suele compartir jornadas deportivas junto a su familia. En los últimos días participó de su primer campeonato infantil, donde anotó un gol. “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, escribió la China Suárez al mostrar una foto de su hijo dentro de la cancha. Más tarde, sumó otra postal y celebró: “Y metió gol”.

Durante ese torneo estuvieron presentes Vicuña, Suárez, Icardi y otros familiares. El actor también compartió imágenes de la previa y de la arenga entre los chicos antes del partido. Ahora, la nueva postal del menor volvió a poner el foco en su actividad futbolística, aunque el dato que sobresalió fue el apellido en su camiseta.

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Tras unos días de peleas y escándalos judiciales, el actor chileno dejó en claro su rol de padre de su hijo menor

La publicación llegó tras el enfrentamiento que mantuvieron Wanda Nara y la China Suárez luego de la viralización de un video registrado durante un operativo policial en la casa de Icardi, en Nordelta. Nara se presentó en la propiedad para retirar a su hija Francesca, después de que la menor le enviara mensajes a su madre con una denuncia contra su padre por presuntas agresiones. La causa por supuestas lesiones leves agravadas continúa bajo investigación judicial. Icardi declaró ante la fiscalía de Tigre y negó haber ejercido violencia.

En el audio que se difundió del episodio, se escucha a Wanda insultar a la actriz. “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, dice la conductora. Suárez le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Luego se escucha a Nara agregar: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

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Tras la repercusión del material, la conductora sostuvo que el video no mostró toda la discusión. “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió en sus historias de Instagram. También afirmó que su enojo surgió por una situación que involucraba a sus hijas.

La China respondió con dos extensos descargos. En el primero, junto a una imagen suya de niña en una publicidad, escribió: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”. Después, agregó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”.

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Benjamín Vicuña manifestó con anterioridad su inquietud frente a la constante exposición pública que reciben sus hijos

En otra historia, la actriz volvió a referirse a la disputa: “Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”. Allí lanzó una frase que generó repercusión: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex”. También defendió su recorrido laboral y expresó: “Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años”.

Wanda respondió con otro mensaje contra la actriz. En su publicación, aludió a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez y padre de Magnolia y Amancio. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno”, escribió. Además, apuntó contra el vínculo de la actriz con Icardi y sostuvo: “Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo”.

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En septiembre, Vicuña ya había hablado sobre la exposición pública de sus hijos, cuando le consultaron por un video de Suárez con Amancio. “A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle”, expresó el actor. “Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, agregó.

Sin sumarse a la discusión pública entre los adultos, Vicuña eligió esta vez una imagen de Amancio en la cancha. La camiseta, el número 10 y el apellido “Vicuña” quedaron como los únicos elementos de una postal familiar que se difundió en pleno conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez.

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