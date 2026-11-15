Estado de sitio en Zacapa y cuatro muertos después: una madre, su hijo y dos hombres en una licorería cayeron en las primeras horas del decreto

Cuatro personas murieron en dos ataques armados en Zacapa horas después de la entrada en vigor del estado de sitio. (Redes Sociales)

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Cuatro personas murieron en dos ataques armados registrados en Zacapa, pocas horas después de que el Gobierno de Guatemala decretara un estado de sitio durante 30 días en ese departamento y en Izabal, con el objetivo de contener la violencia vinculada con estructuras criminales.

Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron asesinados dentro de su vivienda en la aldea Los Limones, en el sector La Vegona, municipio de Gualán, mientras que otros dos hombres fallecieron tras un ataque en un establecimiento donde se vendían bebidas alcohólicas en Teculután, ambos municipios de Zacapa.

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Uno de los hechos ocurrió la mañana de este domingo 15 de noviembre y el otro la noche de sábado 14, luego de que el presidente Bernardo Arévalo emitiera el Decreto Gubernativo 8-2026. La medida entró en vigor de inmediato y amplió las facultades de las fuerzas de seguridad en Zacapa e Izabal.

Hombres armados asesinaron a tiros a una mujer y a su hijo en su domicilio ubicado en el municipio de Gualán. (Bomberos Voluntarios)

Madre e hijo fueron asesinados dentro de su casa en Gualán

El primer ataque tuvo lugar en una vivienda del sector La Vegona, en la aldea Los Limones, de Gualán. De acuerdo con información preliminar, hombres no identificados llegaron al domicilio y tocaron la puerta.

Cuando las víctimas salieron para atender el llamado, los atacantes abrieron fuego. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir una alerta, pero confirmaron que ambos ya habían muerto a causa de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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Las víctimas fueron identificadas como María Olga Solano, de 71 años, y su hijo, Julián José Isaí García Solano, de 42.

El caso se produjo durante la mañana de este domingo 15 de noviembre, horas después de la disposición gubernamental que estableció restricciones excepcionales en los dos departamentos del oriente de Guatemala.

Madre e hijo mueren dentro de su vivienda en un ataque armado en el municipio de Gualán, en Zacapa, Guatemala. (Redes Sociales)

Personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en la escena para realizar las diligencias de investigación y recolectar indicios. Hasta el momento, las autoridades no informaron el posible móvil del doble homicidio ni la identidad de los responsables.

Dos hombres murieron tras un tiroteo en una licorería de Teculután

El segundo hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en el caserío El Oreganal, municipio de Teculután, también en Zacapa. Dos hombres se encontraban en un local de venta de bebidas alcohólicas cuando fueron atacados a tiros por personas desconocidas.

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Uno de ellos murió en el establecimiento. El otro recibió atención de los Bomberos Voluntarios, que aplicaron maniobras de soporte vital avanzado y lo trasladaron en ambulancia hacia el Hospital Regional de Zacapa.

El hombre murió durante el traslado, según el informe de los socorristas. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Jiménez Nájera, de 47 años, y Miguel Ángel Hernández Martínez, de 60.

Dos hombres fueron atacados dentro de una licorería en Teculután, Zacapa. (Redes Sociales)

La PNC y el MP iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, determinar si existe relación entre las víctimas y localizar a los agresores.

El Gobierno otorgó facultades especiales a las fuerzas de seguridad

El estado de sitio en Zacapa e Izabal fue decretado por 30 días ante una escalada de ataques armados y amenazas que, según el Gobierno guatemalteco, están relacionados con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.

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La medida permite limitar reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos. También autoriza a las autoridades a disolver concentraciones no autorizadas o en las que se porten armas, restringir la circulación de vehículos en determinadas zonas y ordenar detenciones o confinamientos sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público.

La medida gubernamental habilita allanamientos de inmuebles sin autorización judicial en la búsqueda de armas y sospechosos con orden de captura, mientras las autoridades refuerzan con militares la zona del conflicto. (AGN)

El decreto también habilita allanamientos sin autorización judicial en casos específicos, como la búsqueda de personas con orden de captura o la presunción de que en un inmueble hay armas u otros objetos relacionados con delitos.

La decisión se tomó después de varios episodios violentos en Zacapa, entre ellos el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y de tres agentes policiales en Río Hondo, así como la masacre en Huité que dejó ocho fallecidos y un ataque armado en el caserío El Tocino, que dejó cinco víctimas moraltes.

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El Congreso de la República deberá conocer el decreto en los tres días posteriores a su emisión y podrá ratificarlo, modificarlo o improbarlo.