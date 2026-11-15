Araceli González recordó cómo su pelo corto le abrió las puertas del mundo de la actuación: "Me quería matar"

En su paso por el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, la reconocida modelo y actriz contó cómo su icónico corte de pelo se volvió viral en los inicios de su carrera (Todo sigue igual - El Trece)

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Dueña de uno de los rostros más reconocidos de la Argentina, Araceli González se animó a distintos cortes y colores de pelo desde que comenzó su carrera como modelo. Sin embargo, hubo un cambio de look que marcó un antes y un después en su recorrido profesional: la cabellera corta que llevó durante los comienzos de su trayectoria. En medio del debut de Todo sigue igual, el programa de El Trece conducido por su hijo, Toto Kirzner y Roberto Moldavsky, la actriz recordó cómo una decisión estética que tomó antes de un casting terminó impulsando su llegada a la televisión.

Sentada frente a los conductores, Araceli repasó la publicidad de unos jeans, una campaña que tuvo una particular puesta en escena y que quedó en la memoria de quienes la vieron por el estilo de su cabellera. En el aviso, la modelo aparecía como una estatua y cobraba vida cuando le colocaban el jean. “Yo estaba con Pancho Dotto y me dice: ‘Bueno, hay un casting muy importante que ya casi estás, creo’”, relató frente a las cámaras.

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“Entonces yo voy a hacer, me acuerdo ahí, en el bajo Belgrano, fui a hacer el casting, me llamaron a las 48 horas, quedé elegida”, explicó. “Pero yo cometí el error de cortarme el pelo 24 horas antes. Yo tenía carré y me lo corté tipo hombre”, detalló.

Araceli González durante los inicios de su carrera como modelo (Archivo)

“Cuando quedé elegida, Pancho Dotto me quería matar porque dijo: ‘Ahora al cliente por ahí no le gustás así’”, contó Araceli. La posibilidad de que el corte de pelo afectara la decisión de la marca generó incertidumbre, pero finalmente ocurrió lo contrario. “Y fue un boom, el pelo corto, todo eso”, expresó. “Y a partir de ahí empecé a trabajar acá en el canal, empecé a hacer un montón de cosas que yo no tenía ni pensado hacer”, recordó frente a su hijo y Moldavsky. Ante la pregunta sobre si alguna vez había querido ser actriz, respondió: “Y la verdad no lo tenía pensado eso. Yo quería ser arquitecta”.

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Durante la conversación, los conductores también le preguntaron por un rasgo de su personalidad que, según comentaron, quienes la conocen suelen mencionar: su facilidad para llorar. Lejos de negarlo, Araceli reconoció: “Sigo siéndolo”.

El corte de pelo se volvió una de las marcas registradas de Araceli durante sus primeros momentos en el modelaje y la televisión (Archivo)

La charla continuó con una pregunta sobre las situaciones que podían conmoverla más: una película emitida durante el fin de semana o alguna decisión de sus hijos con la que no estuviera de acuerdo. En ese punto, la actriz diferenció las emociones que le provocaban sus hijos de las relacionadas con sus vínculos amorosos. “No, mis hijos no me hacen llorar”, sostuvo. Ante la repregunta de los conductores, agregó: “Los hombres me hicieron llorar, pero mis hijos no”. La respuesta generó un momento de complicidad en el estudio y permitió que Araceli hablara sobre el vínculo que mantiene con sus hijos.

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En ese sentido, explicó que, pese al paso del tiempo, continúa ocupando el lugar de madre y que no piensa modificarlo. “Yo siempre les digo que hasta que yo me muera voy a ser la madre y lo voy a ca... a pedo como cuando era chico”, expresó. La frase estuvo dirigida a Toto, que formaba parte de la conducción de Todo sigue igual y permanecía junto a ella durante la entrevista. Desde su lugar frente a las cámaras, el joven respondió con una breve afirmación sobre su comportamiento: “Me porto bárbaro”.

Así, entre recuerdos de su primer gran impulso profesional, anécdotas sobre su cambio de look y comentarios sobre su familia, Araceli González repasó una etapa decisiva de su carrera y explicó cómo aquel corte de pelo que inicialmente preocupó a Pancho Dotto terminó acompañando el comienzo de nuevas oportunidades en la televisión.

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