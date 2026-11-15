Honduras

Honduras podría perder más exportaciones de maquila mientras empresas trasladan pedidos a otros países

El sector atribuye parte de este retroceso a los mayores costos salariales frente a países como Nicaragua y El Salvador, además de los gastos operativos y las condiciones para hacer negocios

Guillermo Matamoros afirmó que la estructura salarial restó competitividad al país frente a Nicaragua y El Salvador. (FOTO: Infobae)
Guillermo Matamoros afirmó que la estructura salarial restó competitividad al país frente a Nicaragua y El Salvador. (FOTO: Infobae)
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La industria maquiladora hondureña podría cerrar 2026 con una nueva contracción de sus exportaciones, en un escenario que refleja las dificultades del sector para recuperar los niveles de producción alcanzados antes de la desaceleración económica de los últimos años.

Guillermo Matamoros, gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), estimó que las exportaciones de la industria textil maquiladora registrarían una caída cercana al 10% al cierre del año. El representante empresarial señaló además que, desde 2022, el sector ha perdido aproximadamente 50.000 empleos.

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“2026 ha sido un año muy complejo. La industria textil maquiladora probablemente va a reflejar, al finalizar el año, una caída de alrededor del 10% en las exportaciones”. De 2022 a la fecha, aproximadamente, hay una caída de 50 mil empleos, dijo Matamoros.

El panorama representa un desafío para una de las actividades industriales más importantes de la economía hondureña, tanto por su capacidad de generar empleo como por su participación en las exportaciones y su vinculación con los mercados internacionales.

La reducción de empleo acumulada en los últimos años refleja un proceso de ajuste que, según Matamoros, comenzó después de que la industria alcanzara su punto más alto de producción a finales de 2022.

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A partir de ese momento, las órdenes de compra comenzaron a disminuir en medio de una contracción de la demanda en Estados Unidos, uno de los principales destinos de los productos elaborados por las maquilas hondureñas.

La tendencia se mantuvo durante 2023, 2024 y 2025, períodos en los que las empresas enfrentaron menores pedidos y dificultades para competir por nuevos contratos de producción.

Honduras frente a Nicaragua y El Salvador

Uno de los factores que más preocupa a los representantes de la industria es la diferencia en los costos de operación frente a otros países centroamericanos.

Matamoros sostuvo que Honduras se ha vuelto más costosa para las empresas maquiladoras, en especial en materia salarial, mientras que otros mercados de la región ofrecen estructuras de costos que, según sus estimaciones, resultan más favorables para los fabricantes internacionales.

“Honduras se hizo más caro. Los demás países son más baratos. Nicaragua es alrededor de 60% más barato que Honduras y El Salvador alrededor de 25%. Sumado a todas las dificultades del clima de inversión del país que se presentaron en ese momento, si bien es cierto ha mejorado ese clima de inversión, sentimos que el tema salarial es un verdadero desafío para la industria”, señaló.

Las exportaciones de la industria maquiladora textil hondureña proyectan una caída cercana al 10% al cierre de 2026. (FOTO: La Prensa)
Las exportaciones de la industria maquiladora textil hondureña proyectan una caída cercana al 10% al cierre de 2026. (FOTO: La Prensa)

Las empresas que fabrican prendas de vestir y otros productos textiles suelen evaluar distintos destinos antes de decidir dónde colocar sus pedidos, con base en los costos de producción, la disponibilidad de trabajadores, la infraestructura y las condiciones logísticas.

En ese escenario, Honduras enfrenta el desafío de mantener su atractivo como destino de inversión frente a países que compiten por las mismas órdenes de compra.

Empresas trasladan pedidos a otros países de la región

La pérdida de competitividad ya tiene consecuencias sobre la distribución de las operaciones de la industria. Matamoros señaló que algunas empresas han trasladado sus actividades o sus órdenes de compra hacia otros mercados, entre ellos El Salvador, Nicaragua y Haití.

“Se han ido, como les decía, a El Salvador, es más barato, tiene un clima de inversión muy favorable y se ha proyectado muy bien. Nicaragua, que aún con todas sus dificultades es extremadamente barato. Haití, no digamos, incluso los países de Asia”, expresó Matamoros.

La decisión de trasladar pedidos no implica necesariamente que todas las empresas cierren sus operaciones en Honduras. Sin embargo, representa un riesgo para la actividad industrial cuando los compradores internacionales optan por concentrar una mayor proporción de su producción en países con costos más competitivos.

En la industria textil, las órdenes de compra tienen una importancia determinante porque permiten a las empresas planificar sus niveles de producción, mantener las líneas de fabricación y definir sus necesidades de contratación. Cuando los pedidos disminuyen o se trasladan a otros mercados, las compañías pueden reducir turnos, limitar nuevas contrataciones o ajustar sus plantillas laborales.

Costos salariales y energía eléctrica

Además de los salarios, el costo de la energía eléctrica figura entre los factores que inciden en la competitividad de las maquiladoras hondureñas.

Las empresas trasladan pedidos desde Honduras hacia países con menores costos de producción en la región. (FOTO: El Confidencial)
Las empresas trasladan pedidos desde Honduras hacia países con menores costos de producción en la región. (FOTO: El Confidencial)

Matamoros sostuvo que las empresas evalúan distintos componentes antes de decidir dónde establecer sus operaciones o enviar sus pedidos, por lo que las condiciones de producción deben analizarse de manera integral.

“Las empresas buscan o envían sus órdenes de compra a aquellos países donde tienen mejores condiciones y el tema de costos operativos, el tema salarial, el tema de energía eléctrica son elementos cruciales para esas decisiones, para mandar las órdenes de inversión”, afirmó.

El suministro eléctrico y su costo son especialmente relevantes para las industrias manufactureras, que deben mantener maquinaria, equipos y procesos productivos en funcionamiento durante extensas jornadas.

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