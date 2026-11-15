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Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

El encuentro entre Ferroviária y Corinthians por el título Sub 20 paulista terminó con una interrupción y varias expulsiones, mientras las imágenes del cierre provocaron reacciones y reclamos en las redes sociales

Ana Carla Miga atacó a Gabi Jordi durante una trifulca que paralizó el juego y concluyó con el título conquistado por Ferroviária
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La final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20 terminó con incidentes entre jugadoras y expulsiones, después de que Ferroviária venciera 2-0 a Corinthians este domingo. El triunfo le dio a las Guerreiras Grenás su tercer título, pero una pelea en el campo de juego alteró el cierre del encuentro y concentró las reacciones posteriores.

El episodio comenzó a los 76 minutos, cuando Ana Carla Miga recibió un pase sobre el costado derecho del campo. Rafa Rocha la presionó desde atrás y la futbolista de Ferroviária intentó devolver la pelota. En esa secuencia, Gabi Jordi quiso intervenir y pisó levemente el pie con el que Miga había pateado, lo que desencadenó una inmediata patada de la atacante a su rival.

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Después de la primera agresión, Jordi empujó a Miga porque quedó desconcertada por la patada. La delantera brasileña agravó la situación: empezó a empujar a la mediocampista de Corinthians y le lanzó golpes de puño hacia el rostro, además de nuevas patadas.

La final del fútbol femenino sub-20 entre Ferroviaria y Corinthians terminó entre empujones, piñas y patadas
La final del fútbol femenino sub-20 entre Ferroviaria y Corinthians terminó entre empujones, piñas y patadas

La árbitra Jessica Aparecida Milani intentó contener a la jugadora de Ferroviária, aunque la confusión ya se había extendido entre ambos equipos. Mel, de Corinthians, se acercó al centro de la pelea y recibió un puñetazo de Miga que la hizo caer al suelo. Luego, la futbolista recibió atención médica.

En medio de la pelea, algunas jugadoras de Ferroviária tomaron del cuello a Jordi, aunque la soltaron rápidamente. Las integrantes del Timão fueron hacia Miga para repudiar su conducta y sus compañeras consiguieron alejarla del foco del conflicto, aunque la tensión continuó sobre el césped.

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La técnica Júlia Passero, de Corinthians, también se aproximó a Miga, quien fue contenida por futbolistas de su propio equipo. Tras deliberar en el centro de la cancha y sin asistencia del VAR, el arbitraje expulsó a ambas. Emy, una delantera de Corinthians que estaba en el banco de suplentes, también recibió la tarjeta roja.

Batalla campal en la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20 entre Ferroviaria y Corinthians
Ana Carla Miga fue expulsada tras sus acciones frente a las jugadoras de Corinthians

El juego se reanudó seis minutos después de la pelea y Ferroviária sostuvo la ventaja hasta el final para imponerse por 2-0. La secuencia se trasladó a las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la agresión de Miga en un partido juvenil. “Enloqueció”, “mínimo suspendida de por vida”, “se equivocó de deporte”, “Esa agresividad que presentan merece sanción”, expresaron.

Tras lo ocurrido, Corinthians difundió un comunicado oficial en sus redes sociales. “El Sport Club Corinthians Paulista manifiesta su repudio ante las agresiones cometidas por la atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, de la Associação Ferroviária de Esportes, durante la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20, disputada este domingo (15) en Araraquara”, sostuvo la institución brasileña.

Batalla campal en la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20 entre Ferroviaria y Corinthians
El comunicado oficial de Corinthians luego de la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20

“El Corinthians considera inadmisible cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo y subraya que comportamientos de esta naturaleza contravienen los principios de respeto, disciplina y espíritu deportivo que deben regir todas las competiciones, especialmente aquellas destinadas a la formación de jóvenes atletas”, expresó el club con sede en la ciudad de São Paulo.

Dada la gravedad de lo sucedido, el Club informa que tomará las medidas legales y deportivas pertinentes, lo que incluye la presentación de una denuncia ante las autoridades y la formulación de una protesta formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF), solicitando la debida investigación de los hechos y la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento de dicha entidad”, manifestó Corinthians.

“El Sport Club Corinthians Paulista reafirma que no tolerará ninguna forma de violencia y que actuará con firmeza en todas las instancias necesarias para defender a sus atletas y a los integrantes de su cuerpo técnico, garantizando el respeto, la integridad y la seguridad de todos aquellos que representan a la institución”, completó el club.

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