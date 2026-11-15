República Dominicana

Cuatro comercios asiáticos de Bonao fueron intervenidos por productos vencidos y sin registro sanitario en República Dominicana

Los allanamientos concluyeron con la incautación de bebidas importadas, artículos de uso personal, estimulantes sexuales y otros bienes que presentaban observaciones en su comercialización.

Las autoridades decomisaron más de 78,000 productos valorados en 37 millones de pesos en comercios de Bonao. (Foto: redes sociales)
Las autoridades decomisaron más de 78,000 productos valorados en 37 millones de pesos en comercios de Bonao. (Foto: redes sociales)
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Las autoridades dominicanas informaron el decomiso de más de 78.000 productos valorados en RD$37 millones(unos USD 608,000) durante cuatro allanamientos realizados en comercios asiáticos de Bonao.

Según los organismos participantes, en los establecimientos se detectaron mercancías vencidas, artículos sin registro sanitario y productos con presuntas irregularidades en su etiquetado.

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Los operativos estuvieron a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

El Ministerio Público también participó en las intervenciones y continuará con los procedimientos judiciales correspondientes.

Las inspecciones incluyeron cuatro establecimientos: Plaza Victoria, en el distrito municipal Juma Bejucal; Tienda Verano y Supermercado Las Hortensias, en el centro de Bonao; y Mei, ubicado en la avenida Las Hortensias, de acuerdo con Diario Libre.

Entre los productos incautados había bebidas importadas, estimulantes sexuales, artículos de uso personal y otras mercancías. Las autoridades señalaron que parte de esos bienes no cumplía con las disposiciones sanitarias requeridas para su comercialización.

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Los organismos trasladaron la mercancía decomisada a las instalaciones del Ceccom, donde quedó bajo custodia mientras avanza el proceso oficial.

Las autoridades vincularon el caso con normas sanitarias y comerciales

Los inspectores detectaron mercancías vencidas, artículos sin registro sanitario y anomalías en el etiquetado. (Foto: redes sociales)
Los inspectores detectaron mercancías vencidas, artículos sin registro sanitario y anomalías en el etiquetado. (Foto: redes sociales)

El MICM explicó que la venta de productos vencidos, sin registro sanitario o sin el etiquetado obligatorio puede constituir una infracción a la Ley 42-01, General de Salud.

La institución también citó la Ley 17-19, sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

De acuerdo con las entidades involucradas, las disposiciones buscan establecer controles sobre los productos que llegan al mercado y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas por la legislación.

Las autoridades indicaron que las mercancías comercializadas sin los requisitos correspondientes pueden implicar riesgos para los consumidores. También mencionaron posibles efectos sobre los ingresos fiscales y sobre los negocios que cumplen con las normas vigentes.

Los allanamientos ocurrieron durante una serie de fiscalizaciones

Las actuaciones en Bonao se produjeron en un contexto de inspecciones a establecimientos comerciales e industriales en distintos puntos del país.

En las últimas semanas, varias instituciones estatales realizaron operativos relacionados con presuntas faltas en normas de construcción, permisos de funcionamiento, condiciones sanitarias y requisitos de seguridad.

Entre los casos citados por las autoridades figura el cierre de una fábrica de cartones que, según señalaron, operaba sin las autorizaciones correspondientes.

En esa instalación también fueron observadas áreas de almacenamiento de combustible, cuya condición fue cuestionada durante las verificaciones oficiales.

Las intervenciones abarcaron cuatro establecimientos comerciales ubicados en el centro de Bonao y en Juma Bejucal. (Foto: redes sociales)
Las intervenciones abarcaron cuatro establecimientos comerciales ubicados en el centro de Bonao y en Juma Bejucal. (Foto: redes sociales)

Las inspecciones recientes incluyeron revisiones sobre obligaciones fiscales, condiciones de seguridad y requisitos para la venta de mercancías.

Cada establecimiento intervenido deberá ser evaluado de forma individual, de acuerdo con las circunstancias y posibles incumplimientos detectados por los organismos competentes.

El MICM y el Ceccom anticiparon nuevos controles

El MICM y el Ceccom informaron que mantendrán las inspecciones y los decomisos en el territorio nacional.

Las entidades señalaron que estas acciones forman parte de las medidas contra el comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.

El proceso relacionado con las mercancías retenidas en Bonao quedó en manos del Ministerio Público, que continuará las diligencias previstas por la legislación dominicana.

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