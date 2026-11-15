Crimen y Justicia

Hallaron muerto a un reconocido violinista en Santiago del Estero: horas antes había denunciado que una mujer lo golpeó

Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, fue hallado sin vida por su hija en Las Termas de Río Hondo. Había recibido atención médica durante la madrugada y fue dado de alta. La sospechosa quedó detenida y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento

Un hombre con anteojos y pañuelo estampado al cuello toca un violín frente a una vitrina con botellas
El violinista fue encontrado sin vida en su casa de Termas de Río Hondo
Guardar

Un reconocido violinista de 73 años fue encontrado muerto este sábado por la noche en su vivienda de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, horas después de haber denunciado que una mujer lo agredió físicamente.

La víctima, identificado como Manuel Alberto Sánchez, había recibido atención médica durante la madrugada y fue dado de alta por la mañana. Por el caso, una sospechosa de 33 años quedó detenida y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el episodio que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando el músico fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud Termas con lesiones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, Sánchez manifestó ante los efectivos policiales que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a una mujer de 33 años, señalada como trabajadora sexual, cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, ella comenzó a agredirlo físicamente.

Un hombre con gorra verde, gafas redondas, camiseta oscura y collares con colgantes frente a una pared amarilla
"Chala" Sánchez tenía 73 años

Los médicos que lo asistieron diagnosticaron escoriaciones y politraumatismos en el rostro y las piernas. El hombre permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, recibió el alta médica.

PUBLICIDAD

Horas después de recibir el alta médica, Sánchez quedó descansando en su casa, ubicada en el barrio Herrera El Alto. Según consta en el parte policial, su hija, de 36 años, lo dejó allí alrededor de las 14, cuando salió con destino a la provincia de Tucumán. Antes de irse, el hombre estaba consciente.

Al regresar a la vivienda, cerca de las 19.15, la mujer encontró a su padre tirado junto a la cama y sin responder a sus llamados. Como no podía ingresar, tuvo que forzar la entrada y, al comprobar que el hombre no reaccionaba, pidió asistencia médica. Personal del CIS Termas acudió al lugar y constató que Sánchez ya no tenía signos vitales.

Durante la primera inspección de la vivienda no se observaron signos de violencia, de acuerdo con el informe policial. Ante estas circunstancias, el fiscal Gustavo Montenegro dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permita establecer las causas de la muerte y determinar si existe alguna relación con la agresión sufrida durante la madrugada.

Una mujer de espaldas con las manos esposadas permanece junto a una agente de uniforme dentro de una sede policial
La policía detuvo a una mujer de 33 años por las agresiones a Sánchez

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de Dalma Yudith Orellana, de 33 años, identificada como la mujer a la que Sánchez había señalado por el ataque. La medida fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal Montenegro.

La sospechosa fue localizada durante la madrugada de este domingo por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, que realizaban recorridas por los lugares que frecuentaba. Al advertir la presencia policial, intentó refugiarse en una vivienda abandonada, en inmediaciones de la avenida San Martín y la calle Chacabuco, en el barrio Toro Yacu, pero fue interceptada y trasladada a la dependencia policial.

Sánchez, conocido en el ambiente artístico local como “Chala”, era violinista y guitarrista, y formaba parte de una agrupación musical de la provincia. Según publicó el portal local El Liberal, también había trabajado en el Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero. Su muerte provocó conmoción en Las Termas de Río Hondo, donde era conocido por su trayectoria musical y su participación en el ambiente folclórico. A través de las redes sociales, amigos y allegados compartieron mensajes para despedirlo.

Uno de ellos fue el músico Hugo Alfonso Cano, quien recordó su amistad con “Chala” y las experiencias que compartieron durante años. “Mi amigo, mi viejo, mi hijo, a veces eras un poco de todo eso, cumpa. No quiero llorar, no lo quiero hacer. Quiero recordarte con alegría y millones de anécdotas que hemos tenido y pasado juntos”, escribió en Facebook.

Hombre sentado en un escalón con camiseta verde con dibujo de violín, pantalón vaquero azul, gorra deportiva y gafas oscuras
La muerte del violinista provocó conmoción en Las Termas de Río Hondo, donde era conocido por su trayectoria musical y su participación en el ambiente folclórico

Entre esos recuerdos, Cano destacó un gesto de Sánchez que lo acompañó durante más de dos décadas: le había prestado su bombo para llevarlo a Japón en 2001. “Nunca me voy a olvidar de ese gesto, cumpa”, expresó, antes de despedirlo: “Dios te tenga en la gloria. QEPD, Chala”.

También lo recordó Ramón Humberto Díaz, quien evocó el vínculo afectivo que mantenían. “Usted me bautizó como su sobrino del alma y del corazón”, escribió en Facebook.

“Que mi Dios lo reciba en sus brazos y que le dé el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin”, expresó. Y cerró su mensaje con una frase que, según contó, solía utilizar para dirigirse al músico: “Hasta siempre, comandante”.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroManuel Alberto "Chala" SánchezTermas de Río HondoDalma Judith OrellanaÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Explosión en Remedios de Escalada: redujeron a 50 metros la zona restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas

MetroGAS informó que continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. El siniestro ocurrido el viernes dejó un muerto y decenas de heridos

Explosión en Remedios de Escalada: redujeron a 50 metros la zona restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas

Un motociclista murió al chocar contra un colectivo tras evadir un control policial y pasar un semáforo en rojo

El hecho se produjo en el barrio porteño de San Cristóbal. El conductor era seguido desde La Boca por agentes motorizados de la Policía de la Ciudad

Un motociclista murió al chocar contra un colectivo tras evadir un control policial y pasar un semáforo en rojo

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon: el insólito detalle que permitió identificarlos

El hecho ocurrió en la calle Murguiondo al 1200. Los dos delincuentes, de 48 y 54 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras asaltar a un hombre cuando salía de un garaje

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon: el insólito detalle que permitió identificarlos

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

El imputado se negó a declarar tras su arresto en Moreno, donde los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína y plantines de marihuana

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

El hecho se produjo en Guaymallén. La víctima fue hallada herida y falleció horas más tarde en el Hospital Central. Hay dos detenidos

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

DEPORTES

Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a la Primera División

Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el ascenso a la Primera División

El tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: “Te vas a matar y vas a matar a uno”

Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

Sigue la polémica tras la agresión al arquero de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn: el escándalo de los dos partes médicos

El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó

TELESHOW

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

Cristales austríacos, pantalón con tajo y un guiño a Star Wars: el look de Juana Viale para este domingo

Mica Viciconte mostró la travesura de Luca que la alarmó y quedó registrada por las cámaras: “¡Quedate quieto!”

Araceli González recordó cómo su pelo corto le abrió las puertas del mundo de la actuación: "Me quería matar"

En pleno conflicto entre Wanda y la China Suárez, Benjamín Vicuña mostró una foto de Amancio con un mensaje en la espalda

INFOBAE AMÉRICA

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

Asfura espera atraer nuevas inversiones a Honduras, pero reconoce que mejorar la seguridad sigue siendo un desafío

Policía de Nicaragua eleva a 71 los arrestos diarios por conductores ebrios o sin licencia

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador