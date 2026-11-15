Hallaron muerto a un reconocido violinista en Santiago del Estero: horas antes había denunciado que una mujer lo golpeó

El violinista fue encontrado sin vida en su casa de Termas de Río Hondo

Guardar

Un reconocido violinista de 73 años fue encontrado muerto este sábado por la noche en su vivienda de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, horas después de haber denunciado que una mujer lo agredió físicamente.

La víctima, identificado como Manuel Alberto Sánchez, había recibido atención médica durante la madrugada y fue dado de alta por la mañana. Por el caso, una sospechosa de 33 años quedó detenida y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el episodio que dio origen a la investigación ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando el músico fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud Termas con lesiones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, Sánchez manifestó ante los efectivos policiales que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a una mujer de 33 años, señalada como trabajadora sexual, cuando, por motivos que no fueron esclarecidos, ella comenzó a agredirlo físicamente.

"Chala" Sánchez tenía 73 años

Los médicos que lo asistieron diagnosticaron escoriaciones y politraumatismos en el rostro y las piernas. El hombre permaneció en observación y recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez. Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, recibió el alta médica.

PUBLICIDAD

Horas después de recibir el alta médica, Sánchez quedó descansando en su casa, ubicada en el barrio Herrera El Alto. Según consta en el parte policial, su hija, de 36 años, lo dejó allí alrededor de las 14, cuando salió con destino a la provincia de Tucumán. Antes de irse, el hombre estaba consciente.

Al regresar a la vivienda, cerca de las 19.15, la mujer encontró a su padre tirado junto a la cama y sin responder a sus llamados. Como no podía ingresar, tuvo que forzar la entrada y, al comprobar que el hombre no reaccionaba, pidió asistencia médica. Personal del CIS Termas acudió al lugar y constató que Sánchez ya no tenía signos vitales.

PUBLICIDAD

Durante la primera inspección de la vivienda no se observaron signos de violencia, de acuerdo con el informe policial. Ante estas circunstancias, el fiscal Gustavo Montenegro dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permita establecer las causas de la muerte y determinar si existe alguna relación con la agresión sufrida durante la madrugada.

La policía detuvo a una mujer de 33 años por las agresiones a Sánchez

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de Dalma Yudith Orellana, de 33 años, identificada como la mujer a la que Sánchez había señalado por el ataque. La medida fue dispuesta por el juez Silvio Salice, con intervención del fiscal Montenegro.

PUBLICIDAD

La sospechosa fue localizada durante la madrugada de este domingo por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, que realizaban recorridas por los lugares que frecuentaba. Al advertir la presencia policial, intentó refugiarse en una vivienda abandonada, en inmediaciones de la avenida San Martín y la calle Chacabuco, en el barrio Toro Yacu, pero fue interceptada y trasladada a la dependencia policial.

Sánchez, conocido en el ambiente artístico local como “Chala”, era violinista y guitarrista, y formaba parte de una agrupación musical de la provincia. Según publicó el portal local El Liberal, también había trabajado en el Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero. Su muerte provocó conmoción en Las Termas de Río Hondo, donde era conocido por su trayectoria musical y su participación en el ambiente folclórico. A través de las redes sociales, amigos y allegados compartieron mensajes para despedirlo.

PUBLICIDAD

Uno de ellos fue el músico Hugo Alfonso Cano, quien recordó su amistad con “Chala” y las experiencias que compartieron durante años. “Mi amigo, mi viejo, mi hijo, a veces eras un poco de todo eso, cumpa. No quiero llorar, no lo quiero hacer. Quiero recordarte con alegría y millones de anécdotas que hemos tenido y pasado juntos”, escribió en Facebook.

La muerte del violinista provocó conmoción en Las Termas de Río Hondo, donde era conocido por su trayectoria musical y su participación en el ambiente folclórico

Entre esos recuerdos, Cano destacó un gesto de Sánchez que lo acompañó durante más de dos décadas: le había prestado su bombo para llevarlo a Japón en 2001. “Nunca me voy a olvidar de ese gesto, cumpa”, expresó, antes de despedirlo: “Dios te tenga en la gloria. QEPD, Chala”.

PUBLICIDAD

También lo recordó Ramón Humberto Díaz, quien evocó el vínculo afectivo que mantenían. “Usted me bautizó como su sobrino del alma y del corazón”, escribió en Facebook.

“Que mi Dios lo reciba en sus brazos y que le dé el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin”, expresó. Y cerró su mensaje con una frase que, según contó, solía utilizar para dirigirse al músico: “Hasta siempre, comandante”.