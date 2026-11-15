El café costarricense gana valor en los mercados externos mientras la cosecha pierde volumen en los últimos años

La cosecha cafetalera de Costa Rica se redujo un 51,4% entre el ciclo 1998-1999 y la proyección para 2025-2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El café mantiene su lugar entre las exportaciones agrícolas de Costa Rica, aunque la actividad atraviesa una contracción que modifica el mapa productivo del país. Los mayores precios internacionales sostuvieron los ingresos externos, pero la cosecha cafetalera se redujo a casi la mitad en los últimos años, con efectos distintos según la región.

La actividad aún reúne a cerca de 25.000 familias y conserva un peso relevante en la oferta exportable costarricense, detrás de la piña y el banano. Sin embargo, la reducción de áreas sembradas, el encarecimiento de los insumos y las dificultades climáticas limitaron el volumen disponible para la venta internacional.

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En la cosecha 1998-1999, el país recolectó 3,278,716 fanegas de café en fruta. Para el ciclo 2025-2026, el volumen previsto descendió a 1,591,850 fanegas, una baja de 51.4%. Estos datos fueron publicados por el diario La Nación. Una fanega equivale a 20 cajuelas de café en fruta y permite obtener, tras el beneficiado, cerca de un saco de 46 kilos de café oro.

La producción de café involucra a cerca de 25.000 familias y se ubica detrás de la piña y el banano en la oferta exportable costarricense. (Reuters)

Turrialba y la zona Norte concentran las mayores caídas

La reducción se extendió a todas las zonas productoras, aunque con distinta intensidad. Turrialba acumuló una caída de 83.9% en las últimas 27 cosechas, seguida por la zona Norte, donde el descenso llegó a 80.32%. El Valle Central redujo su producción 62.6% en el mismo período.

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La zona Occidental registró una baja de 44.9%; Coto Brus, de 42.4%; Pérez Zeledón, de 41.5%, y Los Santos, de 38.9%. Pese a este retroceso, Los Santos concentra el 35% del área cafetalera nacional. La zona Occidental reúne el 23%; el Valle Central, el 14%; Pérez Zeledón, el 13%, y Coto Brus, el 10%.

El menor rendimiento tiene causas económicas y productivas. Desde antes de 2000 hasta 2025, Costa Rica perdió unas 31,000 hectáreas de cafetales. El aumento del valor de la tierra, los cambios de uso del suelo y la competencia con otras actividades redujeron el espacio destinado al cultivo.

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Entre 2014 y 2025, el área sembrada disminuyó en más de 11.000 hectáreas, mientras la producción nacional cayó cerca de 16%. La tendencia no fue igual en todo el territorio: Turrialba y la zona Norte sufrieron reducciones próximas a 50% durante ese lapso, mientras Tarrazú registró una baja cercana a 4%.

La región de Los Santos concentra el 35% del área cafetalera nacional pese al retroceso productivo del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los precios externos sostienen los ingresos por exportaciones

La menor producción convivió con un incremento de los ingresos por ventas al exterior. Estados Unidos concentró el 40% de los recursos generados por las exportaciones de café costarricense en 2025, que totalizaron $469 millones. La Unión Europea representó el 38,7% de esos ingresos y Asia, el 9,1%.

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China y Corea del Sur ganaron presencia entre los destinos asiáticos, junto con Japón. El aumento del valor exportado responde, principalmente, a una suba de las cotizaciones internacionales, que compensó la reducción del volumen comercializado.

El precio del café en el mercado de Nueva York pasó de cerca de $120 por quintal en 2007 a un promedio próximo a $300 en 2025. No obstante, esa mejora no se trasladó de forma directa a las fincas. Para una explotación con productividad de 20 fanegas por hectárea, el costo por fanega pasó de ₡46.573 en 2006-2007 a ₡105.267 en 2024-2025.

El resultado muestra una presión creciente sobre la rentabilidad del sector. Los fertilizantes, la mano de obra, la renovación de las plantaciones, las plagas y las enfermedades elevaron los costos. A ello se suman temperaturas más altas y cambios en las lluvias, que afectan con mayor intensidad a algunas regiones cafetaleras.

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El desafío para la actividad queda reflejado en una brecha: el café costarricense mantiene reconocimiento y mejores precios en los mercados externos, pero el país dispone de una cosecha cada vez menor para aprovechar esa demanda.