El íntimo festejo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini: cena romántica, look de gala y una torta especial

Oriana Sabatini celebró el cumpleaños de Paulo Dybala con una cena privada y una dedicatoria familiar en redes sociales

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Oriana Sabatini homenajeó a Paulo Dybala por su cumpleaños con una cena íntima, fotos de su vida familiar y un mensaje de amor firmado también por Gia, la hija de la pareja. Este domingo, la cantante abrió una ventana a la celebración privada que organizó para su esposo y compartió las imágenes de una noche marcada por los gestos de complicidad, un look formal y una torta que ocupó un lugar central en la mesa.

En su cuenta de Instagram, Sabatini publicó un carrete de postales junto al futbolista y acompañó la secuencia con una extensa dedicatoria. “Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que tanto me inspira todos los dias”, escribió la artista.

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El texto continuó con una referencia al nuevo año que inicia Dybala y a la familia que formaron. “Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos!! Te amamos, Gia y yo”, cerró Oriana. Con esas palabras, la cantante incluyó a la pequeña en el saludo y dejó en claro el lugar que ocupa la paternidad en esta etapa de la pareja.

Las fotos se concentraron en una salida nocturna para dos. Sentados en una mesa de un espacio de luces bajas, Oriana y Paulo posaron muy cerca frente a una torta de varias capas, cubierta por cacao y crema. El postre, de apariencia similar a un tiramisú, sumó uno de los detalles más llamativos de la publicación.

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La dedicatoria en redes sociales incluyó la firma de Gia, la hija de la pareja, en el saludo al futbolista

En una de las imágenes, Dybala sostiene una porción recién cortada con una sonrisa frente a la cámara. Oriana, a su lado, apoya el rostro sobre el hombro de su marido y mira el lente. Sobre la mesa se ven copas, una bebida oscura y la vajilla del lugar, que acompañó el clima de una cena reservada.

Para el festejo, el delantero optó por un estilismo clásico de noche. Lució un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. El conjunto se inscribe dentro del código formal conocido como black tie, una elección habitual para cenas elegantes y eventos de gala. También llevó un reloj metálico y mantuvo una estética sobria, en sintonía con la salida.

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Oriana eligió un vestido negro de gasa, ceñido al cuerpo, que combinó con el carácter nocturno de la celebración. El diseño dejó los hombros al descubierto y sumó transparencias sutiles en las mangas. Su pelo oscuro, suelto y lacio acompañó el look, mientras que el maquillaje se centró en labios nude y una mirada marcada.

La publicación alternó las postales de la cena con imágenes que recorren distintos momentos de su vida junto a Dybala y Gia. La artista suele elegir las redes para compartir fragmentos de su intimidad familiar, aunque preserva ciertos aspectos de la vida de su hija. En este caso, el cumpleaños del futbolista funcionó como el motivo para reunir recuerdos de la pareja y de la familia que construyen juntos.

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Con varias capas de chocolate y crema, el jugador disfrutó de la velada en compañía de su esposa en un festejo a solas

El saludo de Oriana puso el foco en dos cualidades que admira de su esposo: “fuerza y paciencia”. La frase sumó un tono personal a un posteo que no se limitó a las imágenes del festejo. Lejos de una simple felicitación pública, la cantante dirigió su mensaje a Dybala desde el vínculo que comparten como pareja y como padres de Gia.

La escena de la torta condensó el tono de la noche. Con el moño negro, la camisa blanca y el saco oscuro, el jugador tomó el cuchillo para cortar el postre, mientras Oriana permaneció a su lado. La imagen mostró un festejo de escala pequeña, pensado para celebrar el cumpleaños en una noche romántica y sin grandes despliegues públicos.

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Así, Sabatini eligió una dedicatoria que combinó amor, acompañamiento y deseos para el nuevo año de vida de Dybala. “Te amamos, Gia y yo”, escribió la cantante, en una frase que selló el homenaje familiar al futbolista.