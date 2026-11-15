La historia detrás de la foto del piloto argentino abrazado a Lando Norris en su cumpleaños: “La gente que quiero”

Sacha Fenestraz acompañó a Lando Norris en su fiesta de cumpleaños (@lando)

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Lando Norris cumplió 27 años y celebró su cumpleaños con sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba el argentino Sacha Fenestraz. Ambos formaron un gran vínculo durante su convivencia en Inglaterra en 2018, cuando competían en categorías de automovilismo con el sueño de llegar a la Fórmula 1. Desde entonces, se formó una dupla inseparable que volvió a generar furor en las redes sociales en el festejo del británico.

“27 velas, el mejor momento de todos, con la gente que quiero. Gracias por todos los mensajes”, escribió el campeón de la F1 en 2025 en su cuenta de Instagram. Luego de una primera foto en la que estaba con la torta de cumpleaños, inmediatamente apareció una captura de Lando y Sacha abrazados mientras se reían.

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“Gracias por el dolor de cabeza compañero y felices 27”, comentó el corredor que representa los colores albicelestes, pese a que tiene raíces francesas. La amistad comenzó en 2016, cuando Fenestraz recibió la oportunidad de competir en la Fórmula Renault Europea. Norris fue campeón de aquella temporada y el argentino terminó quinto, antes de que ambos coincidieran fuera de los circuitos.

Sacha Fenestraz y Lando Norris mantienen una gran amistad desde 2018 (@sachafenestraz)

“Fue en el equipo Tech 1. Ahí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader (ADD Management), quien sigue siendo mi representante hoy en día. Fue una gran decisión y en 2017 firmé para el equipo Kaufmann, gané un montón de carreras y fui campeón. Se me acercó la gente de Renault y me sumaron para su academia”, recordó en una entrevista con Infobae hace algunos años.

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La relación se estrechó después de una cena posterior a la gala de la Federación Internacional del Automóvil de 2016. Fenestraz se incorporó al programa de desarrollo de pilotos de Renault F1 y disputó la Fórmula 3 con Carlin Motorsport, mientras que Norris competía para la misma escudería en Fórmula 2, campeonato que perdió ante George Russell.

Los dos pilotos, entonces de 18 años, compartieron un departamento en Guildford, una localidad estudiantil situada a una hora de Londres. El living tenía dos simuladores de conducción, que ocupaban buena parte de su rutina junto con los entrenamientos físicos. Una de las experiencias de Norris con la cultura argentina fue probar fernet. Fenestraz relató que la bebida no convenció a su compañero: “No le gustó y me decía ‘¿de qué es este remedio que me estás dando?’. Habitualmente el que nunca lo probó quizá tiene que probarlo tres veces, Lando no pasó de la primera”.

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El argentino definió entonces al británico como “una persona increíble” y añadió: “Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”. La convivencia también dejó una factura de electricidad inesperadamente alta durante un verano de temperaturas inusuales en Inglaterra.

Las anécdotas de Sacha Fenestraz con Lando Norris: la reacción del inglés al probar el fernet y una carísima factura de luz

“Una vez recibimos una factura de luz y nos arrancaron la cabeza”, contó Fenestraz. Más tarde descubrieron que habían mantenido activada la calefacción por suelo radiante pese a que la temperatura exterior rondaba los 30 °C: “Después nos enteramos de que tuvimos el calentamiento del piso prendido con casi 30 grados y por eso nos moríamos de calor”.

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En una entrevista con el portal Daily Star, agregó más detalles sobre la convivencia y las discusiones que tenían para combatir las altas temperaturas. “Recuerdo que hacía muchísimo calor en verano y Lando no dejaba de decir: ‘No, no necesitamos comprar aire acondicionado, la semana que viene volverá a hacer frío y a llover’. Al final fueron meses así y cuando quisimos comprar aire acondicionado, estaba agotado en todas partes, así que pasábamos un calor abrasador en el apartamento”, contó entre risas.

En esta misma línea, brindó detalles sobre las intimidades de la convivencia en Inglaterra: “No es el tipo más ordenado que conocí, ¡pero hoy en día todavía nos reímos de ello! Fue un sueño. No voy a decir que fue la vida más saludable que tuvimos, porque era un simulador todo el día, todo el día jugando videojuegos. Pero estábamos entrenando mucho con nuestro entrenador, así que estábamos entrenando mucho y jugando mucho. Fue divertido”.

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La cocina fue otro de los terrenos en los que Norris no sobresalió. “Es un desastre cocinando y la única vez que cocinó algo se quemó toda la cara y el cuello”, contó Fenestraz a Carburando, antes de bromear con que el británico no tenía talento culinario. Norris documentó parte de esa convivencia en su canal de YouTube, donde solía publicar videos sobre su vida en los inicios de su carrera. En una grabación, ambos compiten preparando comida y luego juegan juntos en computadoras ubicadas sobre el mismo escritorio.

Sacha Fenetraz y Lando Norris compartieron vacaciones en Courchevel, Francia, tras el cierre de la temporada 2025 (@sachafenestraz)

Fenestraz, quien nació en Francia, creció en Córdoba y a los 12 años emprendió vuelo a Europa, continuó su trayectoria lejos tras quedar fuera del programa de desarrollo de Renault F1. El argentino pasó a competir en Asia, fue subcampeón de la Super Fórmula en 2022 y dio el salto a la Fórmula E, categoría en la que disputó dos temporadas. El piloto regresó a la Super Fórmula Japonesa en 2025 y concluyó el campeonato en el octavo puesto. Durante esa campaña, aprovechó su tiempos libre para acompañar a Norris en algunos compromisos de Fórmula 1.

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En el Gran Premio de Japón de 2025, Fenestraz siguió el fin de semana desde el box de McLaren y recorrió Tokio junto a Norris. El británico llamó la atención en las redes sociales por una boina que utilizó durante aquella visita a la ciudad.

Ambos ya habían coincidido en el Gran Premio de Mónaco de 2022 y 2023, cuando intercambiaron cascos. En uno de esos obsequios, Norris escribió: “Para mi compañero de habitación, ¡gracias por todo! Mantén tu cabeza abajo y nos vemos pronto en el paddock”.

Fenestraz sostiene que el título mundial no modificó la personalidad de su amigo, aunque admite que suele demorar las respuestas a sus mensajes. “Es muy natural. Es una persona que siempre es directa”, dijo a Carburando, y señaló que Norris cambia su imagen seria cuando está lejos de las cámaras: “Fuera de pista o cuando vas a cenar y no hay cámaras, es un personaje”.

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La amistad también los llevó a compartir vacaciones en Courchevel, Francia, tras el cierre de la temporada 2025. Allí estuvieron junto al DJ Martin Garrix y los pilotos británicos Edward Jones y Max Fewtrell, mientras Norris llevó el trofeo del campeonato de pilotos que conquistó con McLaren.