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Nvidia retiró la RTX 5080 de su tienda en Estados Unidos y la tarjeta gráfica ya cuesta más del doble que al lanzarse

La empresa asegura que la RTX 5090 sigue en producción, pero la escasez de memoria y de chips deja a los compradores sin stock

Nvidia elimina de su catálogo la tarjeta gráfica RTX 5080.
Nvidia elimina de su catálogo la tarjeta gráfica RTX 5080. (Nvidia)
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Nvidia eliminó la GeForce RTX 5080 de su tienda oficial en Estados Unidos, según informó Tom’s Hardware el 30 de octubre. La placa de video, que salió a la venta con un precio de USD 999, se ofrece ahora desde USD 2.199,99 en el modelo más barato con stock.

El listado y los filtros de la RTX 5080 desaparecieron del sitio, igual que ocurrió antes con la RTX 5090, el modelo más potente de la serie. Tom’s Hardware contactó a Nvidia para pedir un comentario sobre el estado de la RTX 5080 y no había recibido respuesta al publicar.

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La ausencia del producto en la tienda no equivale a una discontinuación. Tom’s Hardware señala que la RTX 5070 Ti y la RTX 5070 siguen visibles en el mismo sitio, aunque marcadas como agotadas. Por eso la desaparición completa de los dos modelos más caros rompe el patrón de la tienda.

La GeForce RTX 5080 de Nvidia no aparece en el catálogom oficial de Nvidia en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La GeForce RTX 5080 de Nvidia no aparece en el catálogom oficial de Nvidia en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La RTX 5080 llegó al mercado en enero de 2025. Según el medio, la demanda superó la oferta casi desde el inicio, y el precio subió con la escasez de memoria. El modelo más barato disponible, de la marca PNY, cuesta hoy 2,2 veces el precio de lanzamiento, y las unidades restantes se agotan.

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La RTX 5090, primero en desaparecer

El caso de la RTX 5090 empezó dos semanas antes. El 15 de octubre, Micro Center, una cadena minorista estadounidense de electrónica, pasó el modelo a la categoría “no disponible”, que indica que el comercio no espera reponerlo. Ese mismo día, Tom’s Hardware actualizó su nota para informar que Nvidia lo había retirado de su tienda.

Circuló entonces el rumor de que Nvidia había frenado su producción para destinar los chips GB202 a las placas RTX Pro, orientadas a estaciones de trabajo profesionales y de mayor margen. Nvidia no confirmó ese rumor.

Nvidia estaría retirando poco a poco sus tarjetas gráficas más potentes de su catálogo, esto ante la falta de stock. REUTERS/Annegret Hilse
Nvidia estaría retirando poco a poco sus tarjetas gráficas más potentes de su catálogo, esto ante la falta de stock. REUTERS/Annegret Hilse

Jeff Fisher, vicepresidente senior del área GeForce de Nvidia, lo negó en un evento en Taipei. Según PC Gamer, que cita a 4Gamers, dijo: “La capacidad de la cadena de suministro está algo limitada, pero Nvidia está haciendo todo lo posible por llevar el producto al mercado”. Agregó que la producción no se discontinuó y que Nvidia seguirá enviando unidades.

Las declaraciones de Fisher llegaron a través de medios taiwaneses, y Tom’s Hardware aclaró que Nvidia no había respondido oficialmente a sus consultas. La RTX 5090 tenía un precio de lanzamiento de USD 1.999. Tom’s Hardware halló unidades de terceros en Amazon a unos USD 8.500 y en Newegg a unos USD 7.300.

Un rumor sobre una RTX 5080 con más memoria

Tom’s Hardware menciona también un rumor sin confirmar: Nvidia lanzaría una RTX 5080 con 24 GB de memoria como nueva placa insignia para juegos. Esa versión resolvería una queja frecuente sobre el modelo actual, la poca memoria, aunque tendría la mitad de núcleos de procesamiento que la RTX 5090.

Nvidia negó que su tarjeta gráfica RTX 5090 vaya a ser descontinuada, asegurando que su falta de stock se debe a que la falta de suministros. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
Nvidia negó que su tarjeta gráfica RTX 5090 vaya a ser descontinuada, asegurando que su falta de stock se debe a que la falta de suministros. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

El medio advierte que, si esa placa existe, saldría a la venta con un precio bastante mayor que el de la RTX 5080 original. Ni Nvidia ni la fuente aportan una fecha ni una prueba oficial de su existencia.

La RTX 5080 de 24 GB sigue siendo solo un rumor. Nvidia no había respondido a las consultas de Tom’s Hardware sobre el estado de la RTX 5080 en la fecha de publicación de la nota, el 30 de octubre.

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