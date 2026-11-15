Tamara Báez tomó partido en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez: “Se tenía que decir y se dijo”

La expareja de L-Gante se sumó a la discusión virtual con un mensaje que rápidamente llamó la atención (Instagram)

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El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez llegó a las redes sociales el fin de semana, con una nueva tanda de mensajes que mantuvo el conflicto en el centro de la escena. Todo había comenzado el viernes, cuando desde el entorno de Suárez filtraron un video de la pelea que ambas protagonizaron en la “casa de los Sueños”, después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por presuntas lesiones leves. Y en medio del ida y vuelta que llevaron a cabo en las redes, la expareja de L-Gante, Tamara Báez, salió a plantar de qué lado de la grieta está.

La postura de la influencer apareció en las redes sociales de Gustavo Méndez. El periodista de espectáculos compartió una captura de una publicación que la China había realizado en sus historias de Instagram. “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, había escrito la actriz.

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En el mismo texto, la actriz también hizo referencia a su trayectoria artística y lanzó una fuerte indirecta contra Wanda. “Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían las famosas chupando pi... y poniéndose los calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, expresó.

El periodista compartió el mensaje que dejó la expareja de L-Gante en la publicación de la China Suárez (Instagram)

El mensaje fue replicado por Méndez y rápidamente generó reacciones entre los usuarios. Una de las personas que decidió intervenir fue Tamara, quien dejó un comentario en la publicación del periodista. “Se tenía que decir y se dijo”, escribió la influencer, junto a emojis de aplausos y un corazón rojo.

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Con esa breve frase, Tamara respaldó públicamente las palabras de la China y tomó partido en el enfrentamiento que volvió a enfrentar a la actriz con Wanda. Su comentario no pasó inadvertido, especialmente porque la influencer ya había tenido cruces con la empresaria y porque, en el pasado, también había expresado su apoyo a la expareja de L-Gante.

Cabe recordar que no es la primera vez que Báez buscó mostrar complicidad con Suárez. En diciembre de 2022, más de un año después de que se conociera el denominado Wandagate, la influencer había utilizado sus historias de Instagram para arremeter contra Nara.

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En diciembre de 2022, Tamara buscó complicidad por parte de la actriz en medio de la polémica por el Wandagate (Instagram)

En aquel momento, Tamara compartió una imagen en la que aparecía la empresaria mientras se colocaba extensiones en el cabello. Sobre la fotografía, escribió de manera irónica: “Qué lindo pelo”. Después, publicó el comentario que uno de sus seguidores le dejó: “Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una familia”.

Luego de mostrar aquel comentario, Tamara se dirigió directamente a la actriz y la arrobó en la historia. “¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Jajaja. Acá arruinó una familia de ocho años y una bebé de un año”, le escribió, en referencia a la relación que había mantenido con L-Gante y a la hija que tienen en común, Jamaica.“Pero me hizo un favor también, así que GRACIAS”, expresó. “Empresaria y todo lo que quieras, para mí no es ejemplo de nada”, sostuvo Tamara.

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También recordó que, según su versión, la empresaria le había enviado mensajes mientras ella todavía mantenía una relación con el cantante de cumbia 420. “Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija”, afirmó. La frase apuntó a la cercanía que Wanda habría tenido con Jamaica y al vínculo que, de acuerdo con lo expresado por Tamara, se había generado entre la empresaria y la niña.

Ahora, con su comentario en el posteo de Gustavo Méndez, la influencer volvió a quedar involucrada en el conflicto entre Wanda y la China. Aunque se limitó a escribir una sola frase, su apoyo a la actriz fue interpretado como una toma de posición dentro de una disputa que, una vez más, dejó a las protagonistas y a sus antiguos vínculos en el centro de las conversaciones en redes sociales.

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