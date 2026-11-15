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Sigue la polémica tras la agresión al arquero de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn: el escándalo de los dos partes médicos

Tras la explosión de una bomba de estruendo, ambos clubes difundieron dos diagnósticos diferentes sobre la salud del arquero y abrieron el debate en redes sobre su autenticidad

Encuentro suspendido luego de que la hinchada de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el árbitro Bryan Ferreyra tomó la decisión de no continuar tras 50 minutos de juego detenido
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Deportivo Madryn y Deportivo Maipú publicaron dos certificados médicos diferentes vinculados a la atención que recibió Nahuel Galardi, arquero del equipo mendocino, luego de que una bomba de estruendo explotara cerca suyo durante el partido de octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. La disputa entre ambas instituciones, que ya había comenzado por las circunstancias de la suspensión del encuentro, se trasladó a la autenticidad de la documentación médica difundida por cada club.

El incidente ocurrió en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn cuando el conjunto local ganaba 3 a 1 y el partido transitaba el tramo final del segundo tiempo. Un artefacto pirotécnico arrojado desde la tribuna local explotó cerca de Galardi, quien quedó tendido sobre el campo de juego y debió recibir atención médica de inmediato. La interrupción se extendió durante aproximadamente 52 minutos, hasta que el árbitro Bryan Ferreyra resolvió suspender el encuentro.

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El primer comunicado sobre el estado de salud del arquero llegó por parte de Maipú, que aseguró contar con una constancia médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde Galardi fue atendido en el servicio de guardia central. Según el diagnóstico difundido por el club mendocino, el futbolista sufrió una conmoción acústica que le provocó tinnitus, cefalea y fotofobia. Además, le indicaron 48 horas de reposo y la recomendación de realizar estudios complementarios para descartar posibles secuelas.

El parte médico que mostró Maipú en sus redes sociales. (IG club_deportivo_maipu)
El parte médico que mostró Maipú en sus redes sociales. (IG club_deportivo_maipu)

En ese mismo comunicado, la institución rechazó cualquier intento de restarle gravedad a lo sucedido. “El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos”, expresó el club en sus redes sociales.

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La publicación de Maipú generó una respuesta inmediata por parte de Deportivo Madryn, que difundió un segundo certificado médico correspondiente a la misma atención, al que presentó como el documento original emitido por el Sanatorio Privado Santa María. La institución patagónica remarcó que en esa versión pueden observarse el sello del médico interviniente, su nombre y el número de matrícula profesional, datos que, según afirmó, aparecían tachados en el certificado difundido previamente por el club mendocino.

“Desde el Club Social y Deportivo Madryn, ponemos a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María donde, a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello original del médico con el número de matrícula del profesional”, manifestó la institución en un comunicado. El club agregó que decidió hacer pública la documentación “a fin de aportar claridad y transparencia sobre los hechos”, tras la difusión previa realizada por Maipú.

El parte médico que publicó Deportivo Madryn en sus redes sociales (IG Deportivo Madryn)
El parte médico que publicó Deportivo Madryn en sus redes sociales (IG Deportivo Madryn)

Finalizado el encuentro, el futbolista Facundo Giacopuzzi se refirió a la situación en la transmisión del partido y remarcó la falta de información certera sobre el estado del arquero rival en ese momento. “La verdad es que no sabemos. Primero que nada, hay que esperar que, si al arquero le pasó algo, que esté bien. Le mandamos nuestro apoyo, obviamente. Por lo que vimos y entendemos no pasó nada, le explota muy lejos, pero es una pena para lo que viene”, declaró.

Giacopuzzi también se expresó sobre la resolución deportiva de la serie, que según explicó quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Por lo que nos dijeron, se va a encargar el Tribunal de Disciplina. La realidad es que en cancha la serie estaba terminada. Faltaban ocho minutos, 3 a 1, tenían que hacer tres goles. Creemos que la serie estaba terminada”, sostuvo, quien calificó lo sucedido como “un poco vergonzoso” y remarcó que cada protagonista deberá quedarse “tranquilo” con su propia conducta durante la jornada.

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