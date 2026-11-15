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Cómo solucionar los fallos de conexión en los auriculares inalámbricos paso a paso

La tecnología Bluetooth mejoró de forma notable en sus versiones más recientes, con menor latencia y códecs de mayor calidad para audio de alta resolución

Primer plano del perfil de la oreja derecha de una chica con cabello castaño claro, llevando un auricular inalámbrico blanco en el conducto auditivo.
Uno de los inconvenientes más frecuentes es la pérdida intermitente de señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los auriculares inalámbricos se volvieron un accesorio de uso diario para gran parte de los usuarios de teléfonos móviles, incluso por encima de los modelos con cable que ofrecen audio sin pérdidas. Su comodidad y versatilidad, sobre todo en los modelos intraurales, tiene una contrapartida habitual: los cortes de conexión mientras se reproduce música.

Ahora bien, el problema no distingue precio ni marca, y existen pasos concretos para resolverlo cuando aparece.

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Modelos como los Pixel Buds Pro o los AirPods Pro de Apple incorporan cancelación de ruido activa y baterías de larga duración, pero ni esas prestaciones los libran de las interrupciones intermitentes en la señal. Antes de pensar en una falla de fábrica, conviene revisar una serie de causas comunes y sus respectivas soluciones.

Dos auriculares inalámbricos blancos se enfrentan, unidos por una onda de ritmo cardíaco brillante en azul y morado sobre un fondo púrpura
Una ilustración digital conceptual muestra dos auriculares inalámbricos blancos conectados por una onda de ritmo cardíaco brillante en tonos cian y violeta, representando tecnología biométrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se cortan los auriculares bluetooth al escuchar música

La tecnología Bluetooth mejoró de forma notable en sus versiones más recientes, con menor latencia y códecs de mayor calidad para audio de alta resolución, entre ellos LDAC, aptX HD y aptX Lossless. Aun así, la conexión inalámbrica no está exenta de fallos.

Uno de los inconvenientes más frecuentes es la pérdida intermitente de señal, que se traduce en cortes de uno o dos segundos durante la reproducción. Esto puede ocurrir tanto en auriculares de 40 dólares como en modelos de 300 dólares, sin que eso implique un desperfecto real del dispositivo.

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Entre las causas más habituales figura la saturación de los canales Bluetooth cuando hay demasiados dispositivos conectados en simultáneo en un mismo entorno. También influye la distancia entre el teléfono y los auriculares, en particular si existen obstáculos físicos como paredes o puertas de por medio.

Vista lateral de una persona con ropa deportiva gris y negra, y auriculares blancos, caminando en una acera soleada de la ciudad con edificios y coches.
Una persona con ropa deportiva y auriculares inalámbricos camina por una acera soleada en una ciudad moderna, con edificios y coches de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar el móvil en el bolsillo, aunque parezca un detalle menor, puede generar cortes adicionales por la interferencia del propio cuerpo. A esto se suma otro factor determinante: el nivel de batería de los auriculares, que cuando está por agotarse puede provocar que la señal se vuelva inestable.

Por eso, el primer paso ante cualquier corte de audio es revisar la carga restante. En la mayoría de los modelos, entre 15 y 20 minutos conectados al cargador alcanzan para recuperar autonomía suficiente para el resto del día.

Pasos para solucionar los cortes de audio en auriculares bluetooth

Cuando la batería no es el problema, existe una serie de acciones ordenadas que pueden aplicarse de forma progresiva. La primera consiste en desactivar el Bluetooth del teléfono y esperar entre uno y dos minutos antes de volver a activarlo, en lugar de hacerlo de inmediato.

El siguiente paso implica pausar la reproducción y cerrar por completo la aplicación de música utilizada, ya sea un servicio de streaming como Spotify o un reproductor local.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un hombre joven, vestido de manera casual, camina por una calle de la ciudad mientras escucha música o atiende una llamada a través de auriculares inalámbricos. La imagen refleja tendencias modernas en tecnología y el estilo de vida urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones también pueden presentar fallos internos, por lo que conviene además verificar que estén actualizadas a su última versión disponible.

También resulta necesario comprobar que los propios auriculares cuenten con el software más reciente instalado, dado que los fabricantes suelen lanzar actualizaciones que corrigen errores de conectividad. Un reinicio simple de los auriculares, apagándolos y encendiéndolos, puede resolver el inconveniente sin pasos adicionales.

Para lograrlo basta con introducirlos en su estuche, cerrarlo y esperar unos 15 segundos antes de volver a colocárselos. Si el corte persiste, el paso siguiente es desvincular los auriculares del teléfono desde el menú de configuración Bluetooth, seleccionar el dispositivo y elegir la opción de desvinculación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de ese proceso, se debe desactivar y volver a activar el Bluetooth del móvil para conectar los auriculares nuevamente, como si fuera la primera vez. Cuando ninguna de estas medidas funciona, queda como último recurso el reinicio de fábrica, que restablece todos los ajustes predeterminados y elimina la vinculación con cualquier dispositivo previo.

Interferencias en espacios públicos y cuándo no es un fallo del dispositivo

Incluso después de aplicar todas las soluciones disponibles, es posible que los cortes de conexión sigan apareciendo en determinados lugares. Plazas concurridas, estaciones de tren o de metro suelen ser escenarios habituales donde el problema se repite con mayor frecuencia.

Esto se debe a la gran cantidad de dispositivos Bluetooth operando al mismo tiempo en un espacio reducido, lo que genera interferencias entre señales. En esos casos, el corte de audio no responde a un desperfecto de los auriculares, sino a la saturación del entorno inalámbrico en el que se utilizan.

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