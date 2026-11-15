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Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

La actriz compartió fotografías de distintas etapas de su vínculo con Beatriz y expresó la importancia que tiene en su vida

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”
La actriz celebró el cumpleaños de Beatriz con imágenes de su infancia y una dedicatoria cargada de amor y gratitud (Instagram)
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Entre sus proyectos personales, las alfombras rojas y los momentos que comparte junto a su familia, Luisana Lopilato también encuentra tiempo para homenajear a las personas que ocupan un lugar central en su vida. Este fin de semana, la actriz celebró el cumpleaños de su mamá, Beatriz, y decidió dedicarle una serie de mensajes a través de sus redes sociales. Con fotografías de distintas etapas de su vínculo, la exRebelde Way expresó el amor, la admiración y el agradecimiento que siente por ella.

Lopilato publicó una primera imagen en la que apareció junto a su madre durante su infancia. Junto a esta, escribió una dedicatoria en la que definió a su mamá como una de las personas más importantes de su vida. “Sos mi roca, mi refugio, mi lugar seguro”, expresó.

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Sos esa persona que, aun cuando el mundo parece venirse abajo, siempre encuentra la manera de sostenerme. Y no solo a mí... a tantos que tenemos la bendición de tenerte en nuestras vidas”, continuó la actriz.

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”
Con palabras de cariño y fotos juntas, Luisana celebró un nuevo año en la vida de su mamá

En otra de las publicaciones que compartió durante el festejo, Lopilato mostró una fotografía de Beatriz sentada dentro de un avión. En la imagen, su mamá apareció con un gorro rojo y un abrigo en tonos rojos, negros y grises, mientras sostenía distintos objetos y observaba hacia la cámara. Sobre esa imagen, la actriz volvió a dedicarle unas palabras y sumó un deseo relacionado con su cumpleaños. “Que Dios te bendiga como vos bendecís la vida de todos los que te rodeamos”, escribió. Luego completó el mensaje con una frase breve y afectuosa: “Feliz cumple, ma. Te amo”.

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La celebración virtual permitió que Luisana reuniera fotografías de su madre en distintos momentos y mostrara la cercanía que mantiene con ella. En una de las imágenes, ambas se abrazaron al aire libre, mientras que en otra Beatriz posó durante un viaje. La actriz eligió acompañar las postales con mensajes escritos a mano y elementos de colores que remarcaron el tono familiar de la publicación.

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”
"Feliz cumple, ma. Te amo", cerró la actriz desde sus historias

Cabe destacar que no era la primera vez que Lopilato homenajeaba públicamente a su mamá. En octubre pasado, durante el festejo del Día de la Madre en Argentina, la actriz le dedicó un mensaje a Beatriz y también incluyó a otras mujeres importantes de su vida: su suegra, su hermana y sus cuñadas. “Qué bendición tener estas mujeres en mi vida. Mi mamá, mi suegra, mi hermana y mis cuñadas. Cada una, a su manera, me inspira y me enseña algo sobre el amor, la fortaleza y lo que significa ser mamá”, había escrito. La dedicatoria fue publicada tanto en español como en inglés.

Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles. Cada día aprendo de ellas y trato de ser un poquito mejor mamá gracias a sus ejemplos”, expresó. La actriz cerró aquella publicación con un saludo para todas las madres: “¡Feliz Día de la Madre!”.

En noviembre pasado, la actriz también le dedicó unas tiernas palabras a su papá (Instagram)
En noviembre pasado, la actriz también le dedicó unas tiernas palabras a su papá (Instagram)

Pero su mamá no fue la única en ser agasajada en las redes, sino que su papá, Eduardo Lopilato, también recibió un homenaje público por parte de la actriz. En noviembre pasado, Luisana compartió una fotografía junto a él y le dedicó un mensaje afectuoso. “Mi sonrisa lo dice todo: qué bendición tenerte y tenerte en nuestras vidas”, escribió la actriz junto a la postal. La publicación incluyó el saludo “¡Feliz cumple, pa!” y un emoji de corazón rojo. Además, estuvo acompañada por una versión en piano de la canción “Feliz cumpleaños”.

Esta vez, el cumpleaños de Beatriz le permitió volver a poner en primer plano sus vínculos más queridos. A través de fotografías de su infancia, recuerdos familiares y una dedicatoria cargada de afecto, Luisana Lopilato celebró a su mamá y le agradeció por ser, según sus propias palabras, su roca, su refugio y su lugar seguro.

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