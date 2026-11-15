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Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

La declaración del influencer generó desconcierto en su show en el estadio de Parque Patricios y se viralizó en redes. Qué dijo un día después

El influencer contó en su show en el estadio de Huracán su próximo paso (Video: El show de Martina 2)
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Martín Cirio sorprendió al estadio de Huracán, durante el cierre de su show La Noche de Martina 2, al anunciar que se postularía como diputado. Frente a miles de personas en el Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, el creador de contenido presentó la política como el paso que quería dar después de cumplir varios de sus objetivos profesionales.

La noticia duró pocas horas. El domingo, Cirio recurrió a sus historias de Instagram para contar que todo había sido una broma preparada para el espectáculo. “Era bait”, escribió, y después se divirtió con la reacción que había generado su discurso: “Chicos, las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado. Estaban todos ahí como... ‘¿Qué?’”.

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Martín Cirio
"Era bait": el posteo de Martín Cirio sobre su supuesta candidatura política (Instagram)

El anuncio llegó hacia el final de una función que reunió a figuras del espectáculo, música en vivo, sketches y varios momentos que rápidamente se multiplicaron en las redes. Para la escena de la falsa candidatura, Cirio apareció vestido de novia y sostuvo el tono serio durante varios minutos.

La verdad que yo siento que di un montón y también me pregunto mucho qué hacer, cuál es el próximo paso”, planteó ante el público. “Me sentía medio perdido, estaba con esta sensación sin sentido de la vida”, agregó antes de explicar cuál sería, supuestamente, su nuevo rumbo.

El influencer dijo que su cercanía con causas sociales había influido en la decisión. “Me habrán visto últimamente que estoy más comprometido en algunas causas sociales, yendo a marchas y me estoy informando”, afirmó. Según contó, encontró allí una forma de devolver el respaldo que recibe de sus seguidores.

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El influencer contó que el anuncio de su candidatura fue un "bait" (Video: Instagram)

Luego dio el paso que dejó a gran parte del estadio en silencio. “Decidí hacer algo al respecto, porque ya quiero dar como un siguiente paso y decidí meterme en política”, lanzó. Primero jugó con la posibilidad de competir por la Presidencia y después anunció: “Voy a arrancar desde abajo, ustedes saben que yo arranqué siempre desde abajo en Parque Patricios, viajando con dos mangos, y también voy a arrancar de abajo en la política. Me voy a postular como diputado”.

Para hacer más creíble el anuncio, Cirio aseguró que el proyecto ya tenía estructura. “Ya hay un equipo, ya hay un partido político que se los voy a ir diciendo”, sostuvo, aunque no dio nombres ni precisó distrito o fecha de una eventual elección. También dijo que viajaría a España para pensar proyectos y concentrarse en ese plan.

El discurso incluyó una referencia a su participación en Popstars, en 2002. “Siempre a mí me cerraron las puertas. Yo cuando fui a Popstars no quedé y, sin embargo, no me rendí y pude llegar a donde estoy hoy”, recordó. “Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero siento que va por ahí ahora mi camino”, sumó, todavía sin revelar que se trataba de una puesta.

Martín Cirio
Martín Cirio bromeó sobre su supuesta candidatura junto a una foto de la expresidenta Cristina Fernández intervenida con su cara

Antes de abandonar el escenario, invitó a sus fans a posicionar el hashtag #MartiniCirioDiputado en las redes. “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país”, cerró, mientras la versión de una candidatura comenzaba a circular fuera del estadio.

El anuncio fue uno de los tantos pasajes que dejó La Noche de Martina 2, la segunda gran presentación de este formato después de su paso por el Movistar Arena. L-Gante, Nicole Neumann, Marixa Balli, Anto Pane, Tomás Rebord, Luciana Salazar, Diego Topa y Mariana Fabbiani fueron parte de la noche.

Uno de los números más comentados fue el de Neumann, que subió al escenario para cantar con Cirio “Do You Wanna Dancing”, el tema que ambos habían relanzado días antes. Fabbiani, en tanto, participó de un segmento en el que el influencer repasó sus amores, sus enfrentamientos públicos y distintos momentos de su carrera.

martín cirio
“¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país”, cerró Martín Cirio luego de hablar de su supuesta candidatura política

La función también tuvo un beso entre Cirio y Pablo Agustín después de una pulseada, además de la aparición de Nacho, una exnovio del influencer que se hizo conocido en su comunidad como Naxxo o Por siempre Naxxo. En sus redes, el protagonista resumió lo ocurrido con una frase: “Fue hermoso y caótico”. Martín anticipó que el lunes hará una transmisión en vivo para contar más detalles de la noche en Huracán.

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