Las perlitas del Gran Partido del Streaming que Luzu TV le ganó a 412: del festejo de La Cobra al cruce entre los hermanos Occhiato

Los canales de streaming se enfrentaron en un divertido partido de fútbol

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Luzu TV y 412 disputaron la revancha del Gran Partido del Streaming: el equipo liderado por Nico Occhiato se impuso 7-6. El encuentro puso nuevamente frente a frente a dos canales que trasladaron su rivalidad a la cancha y reunieron a una audiencia masiva alrededor de un evento deportivo digital.

La transmisión reunió más de 1 millón y medio de espectadores entre las plataformas de YouTube y Kick. Los encargados de narrar el partido fueron Sebastián Pollo Vignolo como relator y Marcelo Espina como comentarista. A ellos se sumó Miguel Titi Fernández como periodista en el campo de juego. El árbitro, por su parte, fue Héctor Baldassi, mientras que Ángela Torres cantó el himno en la previa.

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El tono distendido marcó la jornada. El equipo de 412 causó furor en redes sociales con sus festejos. Davoo Xeneize convirtió el 1-0 y emuló el icónico festejo de Mario Balotelli con la frase “¿Why always me?” (¿Por qué siempre yo?). Algunos minutos más tarde, La Cobra estampó el 2-0 y, luego de callar al público, se puso a comer un sándwich frente a la cámara. “Les dije que estaba con hambre, con hambre de gol”, recitó el Pollo Vignolo en los relatos.

El partido tuvo un condimento especial por el cruce entre los hermanos Agustín y Nicolás Occhiato. El primer enfrentamiento llegó con un penal que ejecutó y convirtió el capitán de Luzu ante su familiar, que ingresó únicamente para atajar. Ya en el segundo tiempo, el menor de los dos le cometió una dura infracción en su primera jugada en el campo, algo que derivó en una breve pelea. Segundos más tarde, Nico devolvió las gentilezas y le pegó una patada.

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Agustín se lució con la camiseta de 412 al convertir el 5-2 parcial: festejó de cara a los hinchas de Luzu y mostró una camiseta en la que tenía a su hermano entre brazos como si fuera un bebé. Sin embargo, el equipo que vistió de celeste logró revertir el resultado y, en el 6-6 del empate, festejaron con una coreografía especial entre todos sus integrantes.

Nico Occhiato convirtió el 7-6 cerca del final y desató la locura de su comunidad. Pese a esto, el enfrentamiento terminó con un penal a favor de 412 en la última jugada. La Cobra se hizo cargo de ejecutar el remate, pero falló el disparo y le dio la victoria a Luzu TV.

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Davoo Xeneize y La Cobra, representantes de 412, junto a Nico Occhiato y Marcos Giles, los capitanes de Luzu TV (@LuzuTV)

El equipo encabezado por Nico Occhiato y conducido por Martín Garabal conservó buena parte de los nombres que participaron del primer enfrentamiento. Santi Talledo, Marcos Giles, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo fueron parte de la revancha.

412 tuvo en su alineación inicial a los streamers Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D’eía y Agusneta. El plantel también incorporó a Agustín, hermano de Occhiato, una decisión que generó repercusión en las redes sociales. Desde el equipo rival lo calificaron de traidor, mientras que 412 sumó además al periodista argentino Gastón Edul y al Arquero sin guantes.

El partido anterior se jugó el domingo 31 de mayo en el predio de Deportivo Riestra. Tras igualar 6 a 6 durante el tiempo reglamentario, Luzu TV ganó la tanda de penales por 3-2 y se quedó con el trofeo. La primera edición superó 1 millón de personas conectadas a través de las plataformas disponibles y se ubicó entre las transmisiones de streaming argentino con mayor convocatoria de 2026.

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Dicho evento reunió relatores, comentaristas, invitados y una producción diseñada con recursos habituales de las coberturas futbolísticas convencionales. La propuesta combinó el seguimiento del partido con intervenciones y análisis dirigidos a una audiencia conectada desde plataformas digitales.