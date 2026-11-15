Apple prepara gafas inteligentes que permitirían pedir un auto y reservar restaurantes mediante Siri

Apple espera presentar sus primeras gafas inteligentes en la conferencia de desarrolladores WWDC de junio de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Apple planea presentar sus primeras gafas inteligentes en la conferencia de desarrolladores WWDC de junio de 2027 y empezar a venderlas antes de que termine ese año, según informó Bloomberg.

Los prototipos tienen el nombre interno N50. Según el informe del periodista Mark Gurman, son algo más delgados que la segunda generación de las gafas Ray-Ban de Meta. En algunas unidades de prueba, las cámaras están en aberturas ovaladas al ras del marco, y una luz frontal indica cuándo el aparato está en uso o cargando.

PUBLICIDAD

Apple también prueba otras funciones en el frente de las gafas relacionadas con la privacidad. Los empleados describen la calidad de audio como la mejor del sector, con música, llamadas y audio de FaceTime.

Siri hará de puente con las aplicaciones

La primera versión no mostrará imágenes de realidad aumentada. El usuario interactuará por voz con Siri, que usará las cámaras para responder preguntas sobre lo que ve: identificar edificios, sugerir recetas a partir de lo que hay en la heladera o traducir carteles y conversaciones.

Gurman también menciona llamadas, mensajes, notificaciones del iPhone, calendario, recordatorios, control de música y de dispositivos del hogar. Entre los usos que Apple imagina están reservar una mesa con OpenTable, pedir un auto en Uber o Lyft, comprar un café en Starbucks o entradas de cine en Fandango.

PUBLICIDAD

Siri sería el asistente central de las gafas inteligentes de Apple, con funciones para interpretar imágenes captadas por las cámaras, identificar objetos y traducir textos mediante comandos de voz (Europa Press)

Para eso, los desarrolladores no tendrán que crear aplicaciones nuevas para las gafas; deberán permitir que Siri controle funciones concretas de sus apps en el iPhone, que seguirán ejecutándose en el teléfono. Los anteojos funcionarán como un accesorio: según el informe, requerirán un iPhone reciente y no serán compatibles con Android.

Los lentes tendrán wifi, de modo que algunas funciones ajenas a las apps de terceros, como escuchar audio, podrían seguir activas lejos del teléfono. No serán un dispositivo independiente.

El iPhone ya recibe las bases en una versión de prueba

Apple empezó a incluir esos controles de Siri en la primera versión de prueba de iOS 27.3 este mes. La función se mostró por primera vez en 2024 y fue reconstruida con modelos de IA más nuevos, según MacRumors. Las apps de Apple tendrían soporte en diciembre y las de terceros en 2027.

PUBLICIDAD

El sitio iClarified, que resume el informe, indica que el envío de apps de terceros a la App Store se abriría en la primavera boreal de 2027. Apple quiere que los desarrolladores preparen sus integraciones antes de que lleguen las gafas, y ve su catálogo de aplicaciones como su principal ventaja frente a la competencia.

Los prototipos usan, según el informe, una versión reducida de visionOS 28, el sistema del casco Vision Pro, y un procesador derivado de chips de relojes Apple Watch antiguos. El cargador sería plano, rectangular y de unos pocos centímetros, similar a MagSafe, y se podría usar con las gafas puestas.

PUBLICIDAD

Gafas, auriculares con cámara y pantalla doméstica

Gurman señala que Apple quiere que Siri conecte su próxima ola de productos, así como iCloud unió su ecosistema a comienzos de la década de 2010. Incluye los auriculares AirPods con cámara, previstos para fines de 2027, y el dispositivo doméstico HomeView, a la venta desde el 13 de noviembre.

Las gafas deberían ofrecer más batería y espacio para sensores que los auriculares, y Apple las ve como un aparato para llevar todo el día. Mientras tanto, la fecha de WWDC 2027 y los envíos de fin de año siguen siendo los objetivos de Apple, según la información publicada en Bloomberg.

PUBLICIDAD