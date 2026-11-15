Teleshow

Cristales austríacos, pantalón con tajo y un guiño a Star Wars: el look de Juana Viale para este domingo

En una nueva emisión de Almorzando con Juana, la conductora lució un conjunto completo de Evangelina Bomparola y presentó cada detalle frente a las cámaras

En una nueva emisión de su programa, Juana Viale lució un outfit que acaparó toda la atención frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)
Guardar

Luego de una semana atravesada por la emoción que generó la visita del papa León XIV a la Argentina, Juana Viale volvió a los estudios de El Trece para ponerse nuevamente al frente de Almorzando con Juana. En el inicio de la jornada dominical, la conductora recibió a los televidentes con su habitual presentación, pero también dedicó varios minutos a describir el look que eligió para la ocasión. Como suele ocurrir en cada emisión, compartió detalles sobre el vestuario, el peinado y el maquillaje.

Hola, hola. Estamos a mediados de mes. No voy a decir el número, pero estamos a mediados de mes. ¿Cómo están en sus casas?”, expresó Viale al comenzar el programa. “Bueno, tengo, por supuesto, un look de Evangelina Bomparola completo. Tengo un top de mangas largas con puño, smoking y escote bouquet”, explicó.“¿Se dice así o no?”, preguntó entre risas. Desde el estudio le confirmaron que sí, por lo que la conductora aprovechó para marcar su postura: “No se atrevan a decirme lo contrario”.

PUBLICIDAD

La descripción continuó con el pantalón que completaba el conjunto. “Un pantalón con botamanga angosta y tajo”, detalló. Luego definió el resultado de la combinación: “Muy bonito, muy fresco, muy lindo”.

Juana Viale volvió a Almorzando con Juana con un look de Evangelina Bomparola y habló de sus pensamientos “fuera de composé”
El outfit diseñado por Evangelina que eligió la conductora para su programa dominical (@lamesazarg/Instagram)

El look también incluía un accesorio que llamó especialmente su atención. “Y un accesorio de sobrefalda plisada con cristales austríacos”, precisó Juana, antes de mostrarlo frente a las cámaras. “Miren, me encanta. Estoy muy Star Wars ”, comentó entre risas. La ocurrencia provocó la reacción de quienes estaban en el estudio y le permitió continuar con el tono distendido del comienzo del programa. “Es mitad de mes, perdonen. Llegando a fin de año como podemos”, agregó.

PUBLICIDAD

Después de mencionar las prendas y el accesorio, Viale agradeció a quienes estuvieron a cargo de su imagen. “Esto es todo Evangelina Bomparola, por supuesto”, indicó. “Me peinó Juan Fojo. Un lacio natural, un lacio natural, natural”, explicó. “Y me maquilló Cris Sepúlveda también muy natural”, señaló Juana. En ese punto, resumió la elección estética con una expresión que utilizó para describir la armonía del conjunto: “Estoy en composé hoy. Estoy toda a tono”.

Sin embargo, la conductora cerró esa presentación con una aclaración sobre aquello que no estaba en sintonía. “Lo que no está en compose son mis pensamientos”, afirmó. La frase quedó como una observación personal dentro de una introducción centrada en la moda y en los detalles de su apariencia.

Infografía con dos figuras ilustradas de mujer que visten un conjunto terracota y un vestido plateado, acompañadas por textos explicativos.
Este domingo, Juana Viale optó por un diseño de Evangelina Bomparola luego de haber utilizado uno de Gino Bogani en el primer programa del mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que, dos semanas antes, durante el primer programa del mes, Viale había elegido un diseño exclusivo de Gino Bogani. En aquella oportunidad, la conductora había comenzado la emisión con una referencia al calendario. “Feliz primero de noviembre”, expresó, antes de hacer una cuenta que la llevó directamente hacia el cierre del año.

“Ya se nos pasó el año, ya llegamos a fin de año, nos queda un mes... ¿Dos meses de programa?”, se preguntó, sorprendida por la cercanía del final del ciclo. “Miren, primero de noviembre, ¿cómo arrancamos los primeros de mes?”, dijo. Fiel a la tradición de presentar al diseñador responsable de sus prendas, agregó: “Por supuesto, tenemos al señor Gino Bogani”.

Después, Juana comenzó a mostrar el vestido frente a las cámaras y observó con sorpresa la creación que había elegido para esa emisión. “Mirá, ¿qué es esta creación?”, expresó antes de describir la confección del modelo.“Es un vestido strapless en forma de picos en los laterales de seda plateada, drapeado en la cintura con una flor hermosísima”, explicó. “Bueno y un tajo, por si no lo vieron”, agregó, en referencia a otro de los detalles del vestido. De esa manera, la conductora repasó cada elemento del modelo y mostró cómo quedaba frente a las cámaras del programa.

En el marco del primer programa de noviembre, Juana Viale deslumbró con un atuendo plateado y maquillaje a juego que acaparó todas las miradas (Almorzando con Juana – El Trece)

También en aquella emisión, Viale mencionó el trabajo realizado por su equipo de imagen. “Y me peinó Juan Fojo, que me hizo un recogido muy bonito, muy prolijito”, explicó. Luego se refirió al maquillaje de Cris Sepúlveda: “Y me maquilló Cris Sepúlveda con grises y plata acompañando la composociada”, expresó.

Entre un programa y otro, Viale volvió a convertir su presentación en una instancia para hablar de moda, diseño y estilo personal. Esta vez, después de la semana marcada por la visita del Papa a la Argentina, eligió un conjunto completo de Evangelina Bomparola, un peinado lacio y un maquillaje natural, aunque dejó en claro que, más allá de la armonía de su imagen, sus pensamientos seguían un recorrido propio.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con JuanaEvangelina BomparolaEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tamara Báez tomó partido en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez: “Se tenía que decir y se dijo”

La influencer intervino en una publicación que reavivó las repercusiones del conflicto entre las dos figuras del espectáculo

Tamara Báez tomó partido en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez: “Se tenía que decir y se dijo”

El íntimo festejo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini: cena romántica, look de gala y una torta especial

La cantante celebró el cumpleaños de su marido con un álbum de fotos y una dedicatoria que firmó junto a su hija, Gia

El íntimo festejo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini: cena romántica, look de gala y una torta especial

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, la periodista volvió a contar la pérdida de Florencia, quien nació en 1990, y la duda que persiste en su familia sobre su presunta muerte a poco tiempo de vida

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

El cantante santiagueño reveló que estuvo con otra persona durante el noviazgo y recordó el impacto que tuvo aquel episodio en su vida

Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

El periodista explicó que atravesó varios días con dolor abdominal y fiebre antes de ser operado

Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

AMÉRICA

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

Asfura espera atraer nuevas inversiones a Honduras, pero reconoce que mejorar la seguridad sigue siendo un desafío

Policía de Nicaragua eleva a 71 los arrestos diarios por conductores ebrios o sin licencia

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

El tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: “Te vas a matar y vas a matar a uno”

Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

Sigue la polémica tras la agresión al arquero de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn: el escándalo de los dos partes médicos

El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó