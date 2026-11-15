Cristales austríacos, pantalón con tajo y un guiño a Star Wars: el look de Juana Viale para este domingo

En una nueva emisión de su programa, Juana Viale lució un outfit que acaparó toda la atención frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

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Luego de una semana atravesada por la emoción que generó la visita del papa León XIV a la Argentina, Juana Viale volvió a los estudios de El Trece para ponerse nuevamente al frente de Almorzando con Juana. En el inicio de la jornada dominical, la conductora recibió a los televidentes con su habitual presentación, pero también dedicó varios minutos a describir el look que eligió para la ocasión. Como suele ocurrir en cada emisión, compartió detalles sobre el vestuario, el peinado y el maquillaje.

“Hola, hola. Estamos a mediados de mes. No voy a decir el número, pero estamos a mediados de mes. ¿Cómo están en sus casas?”, expresó Viale al comenzar el programa. “Bueno, tengo, por supuesto, un look de Evangelina Bomparola completo. Tengo un top de mangas largas con puño, smoking y escote bouquet”, explicó.“¿Se dice así o no?”, preguntó entre risas. Desde el estudio le confirmaron que sí, por lo que la conductora aprovechó para marcar su postura: “No se atrevan a decirme lo contrario”.

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La descripción continuó con el pantalón que completaba el conjunto. “Un pantalón con botamanga angosta y tajo”, detalló. Luego definió el resultado de la combinación: “Muy bonito, muy fresco, muy lindo”.

El outfit diseñado por Evangelina que eligió la conductora para su programa dominical (@lamesazarg/Instagram)

El look también incluía un accesorio que llamó especialmente su atención. “Y un accesorio de sobrefalda plisada con cristales austríacos”, precisó Juana, antes de mostrarlo frente a las cámaras. “Miren, me encanta. Estoy muy Star Wars ”, comentó entre risas. La ocurrencia provocó la reacción de quienes estaban en el estudio y le permitió continuar con el tono distendido del comienzo del programa. “Es mitad de mes, perdonen. Llegando a fin de año como podemos”, agregó.

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Después de mencionar las prendas y el accesorio, Viale agradeció a quienes estuvieron a cargo de su imagen. “Esto es todo Evangelina Bomparola, por supuesto”, indicó. “Me peinó Juan Fojo. Un lacio natural, un lacio natural, natural”, explicó. “Y me maquilló Cris Sepúlveda también muy natural”, señaló Juana. En ese punto, resumió la elección estética con una expresión que utilizó para describir la armonía del conjunto: “Estoy en composé hoy. Estoy toda a tono”.

Sin embargo, la conductora cerró esa presentación con una aclaración sobre aquello que no estaba en sintonía. “Lo que no está en compose son mis pensamientos”, afirmó. La frase quedó como una observación personal dentro de una introducción centrada en la moda y en los detalles de su apariencia.

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Este domingo, Juana Viale optó por un diseño de Evangelina Bomparola luego de haber utilizado uno de Gino Bogani en el primer programa del mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que, dos semanas antes, durante el primer programa del mes, Viale había elegido un diseño exclusivo de Gino Bogani. En aquella oportunidad, la conductora había comenzado la emisión con una referencia al calendario. “Feliz primero de noviembre”, expresó, antes de hacer una cuenta que la llevó directamente hacia el cierre del año.

“Ya se nos pasó el año, ya llegamos a fin de año, nos queda un mes... ¿Dos meses de programa?”, se preguntó, sorprendida por la cercanía del final del ciclo. “Miren, primero de noviembre, ¿cómo arrancamos los primeros de mes?”, dijo. Fiel a la tradición de presentar al diseñador responsable de sus prendas, agregó: “Por supuesto, tenemos al señor Gino Bogani”.

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Después, Juana comenzó a mostrar el vestido frente a las cámaras y observó con sorpresa la creación que había elegido para esa emisión. “Mirá, ¿qué es esta creación?”, expresó antes de describir la confección del modelo.“Es un vestido strapless en forma de picos en los laterales de seda plateada, drapeado en la cintura con una flor hermosísima”, explicó. “Bueno y un tajo, por si no lo vieron”, agregó, en referencia a otro de los detalles del vestido. De esa manera, la conductora repasó cada elemento del modelo y mostró cómo quedaba frente a las cámaras del programa.

En el marco del primer programa de noviembre, Juana Viale deslumbró con un atuendo plateado y maquillaje a juego que acaparó todas las miradas (Almorzando con Juana – El Trece)

También en aquella emisión, Viale mencionó el trabajo realizado por su equipo de imagen. “Y me peinó Juan Fojo, que me hizo un recogido muy bonito, muy prolijito”, explicó. Luego se refirió al maquillaje de Cris Sepúlveda: “Y me maquilló Cris Sepúlveda con grises y plata acompañando la composociada”, expresó.

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Entre un programa y otro, Viale volvió a convertir su presentación en una instancia para hablar de moda, diseño y estilo personal. Esta vez, después de la semana marcada por la visita del Papa a la Argentina, eligió un conjunto completo de Evangelina Bomparola, un peinado lacio y un maquillaje natural, aunque dejó en claro que, más allá de la armonía de su imagen, sus pensamientos seguían un recorrido propio.