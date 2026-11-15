Diego Forlán reveló el gesto de Riquelme con su familia durante el triunfo de Uruguay ante Argentina: “Es muy amigo”

Diego Forlán le agradeció a Juan Román Riquelme por el palco para su familia en La Bombonera en el partido Argentina-Uruguay

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Diego Forlán agradeció públicamente a Juan Román Riquelme por el gesto que tuvo con su familia durante el partido en el que Uruguay venció 2 a 1 a Argentina en La Bombonera. El entrenador de la selección uruguaya reveló que el presidente de Boca Juniors le permitió a sus seres queridos presenciar el encuentro desde su palco personal en el estadio.

“Román es muy amigo, me dio la posibilidad de que mi familia estuviera en el palco”, expresó el ex delantero ante la prensa en zona mixta, una vez finalizado el partido que selló el triunfo de la Celeste en el clásico rioplatense disputado en la cancha del Xeneize.

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El gesto también quedó registrado durante la transmisión televisiva del encuentro, cuando el entrenador se acercó a ese sector del estadio para saludar a sus hijos y a otros familiares, que siguieron el partido con la camiseta de Uruguay.

Juan Román Riquelme y Diego Forlán fueron compañeros en el Villarreal

El vínculo entre Forlán y Riquelme se remonta a sus duelos en el fútbol argentino a fines de los años noventa. El ex punta charrúa jugó en Independiente y tuvo enfrentamientos contra Boca Juniors, cuando Román era el generador de juego del elenco conducido por Carlos Bianchi.

Pero ese vínculo se profundizó en su etapa como compañeros de equipo en el Villarreal de España. Allí compartieron una de las campañas más destacadas en la historia del club, que incluyó una gran actuación en la Liga española y la clasificación a las semifinales de la Champions League en la temporada 2005/2006. Aquella sociedad futbolística, que combinó la experiencia de Riquelme en la generación de juego con la capacidad goleadora de Forlán, derivó en una amistad personal que ambos mantienen vigente años después de retirarse de la actividad profesional.

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La relación entre ambos también tuvo una derivación futbolística en la previa del encuentro. Forlán explicó que decidió no incluir en la convocatoria al delantero Miguel Merentiel, jugador de Boca Juniors, porque consideraba que iba a disponer de pocos minutos y prefirió no restarle protagonismo al futbolista en una semana cargada de compromisos para el club.

Diego Forlan saluda a su familia mientras se dirige al banco de suplentes en el partido Argentina-Uruguay (REUTERS/Rodrigo Valle)

La decisión tuvo en cuenta la agenda que afrontaba Boca Juniors en esos días, que incluía la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, encuentro que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena resolvió con una goleada por 3 a 0. El próximo sábado disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Además, al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se le vienen los octavos de final del Torneo Clausura.

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La victoria de Uruguay en La Bombonera dejó en evidencia, además del resultado deportivo, el vínculo personal que mantienen Diego Forlán y Juan Román Riquelme, quienes compartieron vestuario en España y continúan sosteniendo una relación cercana por fuera de la competencia.

Este viernes Uruguay se impuso 2-1 ante Argentina en el primero de los encuentros amistosos que el conjunto a cargo de Lionel Scaloni lleva a cabo en la ventana de noviembre. El segundo cotejo será este martes ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, a partir de las 20.00. Mientras, la Celeste se medirá contra República Dominicana, el mismo día, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, desde las 20.30.

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