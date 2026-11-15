Deportes

Diego Forlán reveló el gesto de Riquelme con su familia durante el triunfo de Uruguay ante Argentina: “Es muy amigo”

El presidente de Boca Juniors no olvida su relación con el entrenador de la Celeste: ambos fueron compañeros en el Villarreal de España

Diego Forlán le agradeció a Juan Román Riquelme por el palco para su familia en La Bombonera en el partido Argentina-Uruguay
Guardar

Diego Forlán agradeció públicamente a Juan Román Riquelme por el gesto que tuvo con su familia durante el partido en el que Uruguay venció 2 a 1 a Argentina en La Bombonera. El entrenador de la selección uruguaya reveló que el presidente de Boca Juniors le permitió a sus seres queridos presenciar el encuentro desde su palco personal en el estadio.

“Román es muy amigo, me dio la posibilidad de que mi familia estuviera en el palco”, expresó el ex delantero ante la prensa en zona mixta, una vez finalizado el partido que selló el triunfo de la Celeste en el clásico rioplatense disputado en la cancha del Xeneize.

PUBLICIDAD

El gesto también quedó registrado durante la transmisión televisiva del encuentro, cuando el entrenador se acercó a ese sector del estadio para saludar a sus hijos y a otros familiares, que siguieron el partido con la camiseta de Uruguay.

Juan Román Riquelme y Diego Forlán fueron compañeros en el Villarreal
Juan Román Riquelme y Diego Forlán fueron compañeros en el Villarreal

El vínculo entre Forlán y Riquelme se remonta a sus duelos en el fútbol argentino a fines de los años noventa. El ex punta charrúa jugó en Independiente y tuvo enfrentamientos contra Boca Juniors, cuando Román era el generador de juego del elenco conducido por Carlos Bianchi.

Pero ese vínculo se profundizó en su etapa como compañeros de equipo en el Villarreal de España. Allí compartieron una de las campañas más destacadas en la historia del club, que incluyó una gran actuación en la Liga española y la clasificación a las semifinales de la Champions League en la temporada 2005/2006. Aquella sociedad futbolística, que combinó la experiencia de Riquelme en la generación de juego con la capacidad goleadora de Forlán, derivó en una amistad personal que ambos mantienen vigente años después de retirarse de la actividad profesional.

PUBLICIDAD

La relación entre ambos también tuvo una derivación futbolística en la previa del encuentro. Forlán explicó que decidió no incluir en la convocatoria al delantero Miguel Merentiel, jugador de Boca Juniors, porque consideraba que iba a disponer de pocos minutos y prefirió no restarle protagonismo al futbolista en una semana cargada de compromisos para el club.

Diego Forlan saluda a su familia mientras se dirige al banco de suplentes en el partido Argentina-Uruguay (REUTERS/Rodrigo Valle)
Diego Forlan saluda a su familia mientras se dirige al banco de suplentes en el partido Argentina-Uruguay (REUTERS/Rodrigo Valle)

La decisión tuvo en cuenta la agenda que afrontaba Boca Juniors en esos días, que incluía la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, encuentro que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena resolvió con una goleada por 3 a 0. El próximo sábado disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Además, al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se le vienen los octavos de final del Torneo Clausura.

La victoria de Uruguay en La Bombonera dejó en evidencia, además del resultado deportivo, el vínculo personal que mantienen Diego Forlán y Juan Román Riquelme, quienes compartieron vestuario en España y continúan sosteniendo una relación cercana por fuera de la competencia.

Este viernes Uruguay se impuso 2-1 ante Argentina en el primero de los encuentros amistosos que el conjunto a cargo de Lionel Scaloni lleva a cabo en la ventana de noviembre. El segundo cotejo será este martes ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, a partir de las 20.00. Mientras, la Celeste se medirá contra República Dominicana, el mismo día, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, desde las 20.30.

Temas Relacionados

Juan Román RiquelmeBoca JuniorsSelección de UruguayDiego ForlánSelección ArgentinaLa Bomboneradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

El Tomba y el Lechero se enfrentan por la final de la Primera Nacional en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Transmite LPF Play Plus

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

Las perlitas del Gran Partido del Streaming que Luzu TV le ganó a 412: del festejo de La Cobra al cruce entre los hermanos Occhiato

Los creadores de contenido se enfrentaron en un partido de fútbol por segunda vez y la comunidad de Nico y Marcos Giles se quedó con el triunfo por 7-6

Las perlitas del Gran Partido del Streaming que Luzu TV le ganó a 412: del festejo de La Cobra al cruce entre los hermanos Occhiato

Fiesta sin celulares, rumores de besos y mensajes furiosos: el escándalo que envuelve a Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

Un portal brasileño publicó que al delantero del Santos y a la presentadora e influencer se los vio acaramelados en una celebración previa al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1

Fiesta sin celulares, rumores de besos y mensajes furiosos: el escándalo que envuelve a Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

El tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: “Te vas a matar y vas a matar a uno”

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa tuvieron una acalorada discusión. Matías Rossi ganó la final con Toyota y se definió quiénes pelearán por el título en la última fecha

El tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: “Te vas a matar y vas a matar a uno”

Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

El encuentro entre Ferroviária y Corinthians por el título Sub 20 paulista terminó con una interrupción y varias expulsiones, mientras las imágenes del cierre provocaron reacciones y reclamos en las redes sociales

Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

Britney Spears revela el negocio secreto en el que ha trabajado durante el último año: así será su nueva marca

INFOBAE AMÉRICA

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

Asfura espera atraer nuevas inversiones a Honduras, pero reconoce que mejorar la seguridad sigue siendo un desafío

Policía de Nicaragua eleva a 71 los arrestos diarios por conductores ebrios o sin licencia

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador