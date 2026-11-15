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Así logró SpaceX atrapar su cohete Starship en el aire con los brazos mecánicos de su torre

La nave descendió en posición horizontal, con la parte inferior orientada hacia el suelo

SpaceX - Starship - brazos mecánicos - tecnología - 15 de noviembre
El aterrizaje marcó un punto de inflexión en la carrera de SpaceX por perfeccionar la reutilización total de sus cohetes. (X/@SpaceX)
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SpaceX logró atrapar su cohete Starship cuando regresaba a la plataforma de lanzamiento en el sur de Texas, una maniobra de ingeniería sin precedentes y un avance hacia el objetivo de Elon Musk de desarrollar un sistema de lanzamiento completamente reutilizable.

Es pertinente señalar que la nave descendió del cielo sobre las instalaciones de Starbase después de las 3 p.m. hora local del sábado 14 de noviembre de 2026.

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El aterrizaje marcó un punto de inflexión en la carrera de SpaceX por perfeccionar la reutilización total de sus cohetes, un objetivo que la compañía persigue desde hace más de una década y que ahora suma un capítulo decisivo con la captura de la nave superior del sistema.

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SpaceX logró atrapar su cohete Starship cuando regresaba a la plataforma de lanzamiento en el sur de Texas. (X/@SpaceX)

Cómo fue la maniobra de captura de Starship en Texas

La nave descendió en posición horizontal, con la parte inferior orientada hacia el suelo, antes de girar hasta quedar en posición vertical para aproximarse a la torre de lanzamiento.

En ese momento entraron en acción los dos brazos mecánicos extendidos de la torre, que atraparon la enorme nave espacial y detuvieron su caída sin que esta tocara el suelo.

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Esta secuencia representa, según SpaceX, el método que la compañía busca consolidar para evitar el desgaste de trenes de aterrizaje convencionales y acelerar la reutilización del vehículo entre vuelo y vuelo.

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Así logró SpaceX atrapar su cohete Starship en el aire con los brazos mecánicos de su torre. (X/@SpaceX)

De acuerdo con la empresa, Starship es el cohete más alto y potente jamás construido, características que lo posicionan como la pieza central de los planes espaciales de Musk para los próximos años.

Para qué planea usar SpaceX el cohete Starship

SpaceX proyecta emplear Starship para lanzar versiones mejoradas de sus satélites del servicio Starlink, además de desplegar una flota de hasta un millón de naves espaciales que funcionarían como centros de datos para inteligencia artificial.

El vehículo también está destinado a tareas de exploración de largo alcance: se espera que en el futuro transporte seres humanos a la Luna y que, eventualmente, sirva como base para iniciar un asentamiento en Marte.

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En ese momento entraron en acción los dos brazos mecánicos extendidos de la torre. (X/@SpaceX)

Estos objetivos explican por qué cada vuelo de prueba es observado con atención tanto por los mercados como por agencias gubernamentales, en particular tras la salida a bolsa de SpaceX a principios de este año, que puso a sus accionistas a seguir de cerca el desempeño técnico de la compañía.

La búsqueda de un cohete totalmente reutilizable

La idea de construir un cohete completamente reutilizable no es nueva para SpaceX. En 2015, la empresa se convirtió en la primera en lograr el aterrizaje vertical de parte de un cohete con su propulsor Falcon 9.

Desde entonces, los cohetes Falcon 9 han superado los 100 vuelos anuales, y la posibilidad de reutilizar la parte inferior del cohete redujo de forma drástica los costos de lanzamiento.

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Una característica principal de Starship es que es un sistema de transporte espacial completamente reutilizable. (X/@SpaceX)

El profesor Malcolm Macdonald, presidente de la Real Sociedad Aeronáutica, sostiene que lograr que un cohete Starship completo aterrice llevaría los vuelos espaciales al siguiente nivel. Es pertinente señalar que su declaración fue dada a conocer por BBC.

En este vuelo, sin embargo, eso no ocurrió: el propulsor no pudo ser recuperado, un revés que la compañía ya había logrado superar en pruebas anteriores.

Con la recuperación exitosa de la nave superior en este vuelo, SpaceX demostró que domina por separado las dos partes del desafío de recuperación, aunque todavía no las ha combinado en un mismo lanzamiento.

SpaceX es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, servicios de transporte espacial, telecomunicaciones e IA. REUTERS/Dado Ruvic
SpaceX es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, servicios de transporte espacial, telecomunicaciones e IA. REUTERS/Dado Ruvic

El próximo hito sería unir ambos logros y probar que la compañía puede repetir el proceso de forma confiable y económica.

Qué implica este avance para los planes lunares de la NASA

El progreso de Starship no solo interesa a los inversores de SpaceX, sino también a la NASA, que depende del desarrollo del vehículo para su intento de llevar astronautas a la Luna en 2028.

Ese plazo es considerado sumamente ambicioso, por lo que cada avance en la recuperación y reutilización de Starship se interpreta como una señal directa sobre la viabilidad de cumplir con ese cronograma.

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