Finalizó el Festival de Cine de Mar del Plata: todos los ganadores de una edición que reunió a 75 mil espectadores

Finalizó el Festival de Cine de Mar del Plata: 75 mil personas, una película iraní ganadora y varios anuncios

Guardar

La 41.ª edición 2026 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata concluyó tras diez jornadas con The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari, como mejor largometraje internacional y una asistencia de 75.000 espectadores.

El único encuentro cinematográfico Clase A de América Latina reunió 235 títulos de 52 países en 500 funciones, además de más de 20 actividades especiales, 1.900 acreditados y 200 voluntarios. Antes de la apertura ya se habían vendido 30.000 entradas y se habían agotado 40 proyecciones, informaron desde la organización.

PUBLICIDAD

Realizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Ente Municipal de Turismo y Cultura del Partido de General Pueyrredon, el festival convocó a directores, realizadores, productores, guionistas, profesionales de la industria audiovisual y público de Mar del Plata y de otras ciudades del país.

Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, inauguró la programación, mientras que Borges y yo, de Marc Turtletaub, fue la película elegida para la clausura. La dirección artística estuvo a cargo de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman.

"The Night Arezou Disappeared", de Arian Vazirdaftari, mejor largometraje internacional

Los principales premios de las competencias oficiales

Arian Vazirdaftari obtuvo el Astor Piazzolla al mejor largometraje y a la mejor dirección por The Night Arezou Disappeared. El Premio Especial del Jurado fue para A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr.

PUBLICIDAD

Andrew Scott recibió el reconocimiento a la mejor interpretación masculina por Elsinore, dirigida por Simon Stone, y Grace Passô fue distinguida como mejor intérprete femenina por A Professora de Francês. El premio al mejor guion quedó en manos de Muriel d’Ansembourg por Truly Naked.

La competencia latinoamericana premió a El Pez que Fuma, de Luis Fernández, como mejor largometraje. En la sección argentina, Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan, obtuvo el Astor Piazzolla a la mejor película, mientras que Gustavo Postiglione fue reconocido por la dirección de Chejov en Rosario.

75 mil personas acudieron a las 500 funciones, con un promedio de 150 personas por encuentro

Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet, fue elegido mejor cortometraje internacional. El premio al mejor corto latinoamericano correspondió a Faces, de Andrés Molano, y Teatro in Inglish, de Marina Ilari, ganó en la competencia argentina.

PUBLICIDAD

El Astor Piazzolla al mejor trabajo en proceso fue para El Tormento, de Mariano Cócolo. El público eligió a Elsinore como mejor largometraje de la competencia internacional.

Las menciones especiales alcanzaron a Marietta Subong por 2 Valid Ids, de Ma-an L. Asuncion-Dagñalan; PLEASE, de Anna Mantzaris; Narciso, de Marcelo Martinessi; Paulina García por Amor es el monstruo, de Neto Villalobos Brenes; Carrinho, de Oriol Barberá; Natalia Santiago por Todavía no es Mañana, de Victoria Meza, y Cotillón París, de Adriano Salgado.

Premios independientes y apoyos a la producción

El Premio SIGNIS, de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, reconoció a Children Untold, de Miwa Nishikawa, por su relato sobre una niña huérfana en el Tokio de la posguerra, atravesado por la supervivencia, la fe y la fortaleza ante la desolación y el individualismo.

PUBLICIDAD

Una función en la Casa Victoria Ocampo del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina entregó una mención especial a Fuego amigo, dirigida por Alejandro Magnone, por su mirada sobre la Guerra de Malvinas. También premió a Cebar, Frenar, Llorar, cuya historia plantea un dilema moral construido desde el suspenso.

El premio de la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur fue para Surcromía, de Luis Paris. La misma obra compartió, junto con Las esclavas, de Andrés H. Denegri, el galardón del Fondo Nacional de las Artes al mejor cortometraje argentino.

La Asociación Internacional de Críticos de Cine y Periodistas Cinematográficos distinguió a A Professora de Francês. El premio La Mujer y el Cine fue para Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa, documental que recupera materiales de archivo sobre la música María Gabriela Epumer.

PUBLICIDAD

Entre los reconocimientos de las empresas patrocinadoras, El Tormento recibió los premios Cinecolor y El Cono del Silencio, destinados a servicios de posproducción de imagen y sonido. El Pez que Fuma obtuvo el premio Alta Definición, que contempla servicios de posproducción 4K.

Miguel Monforte recibe el Premio Leonardo Favio durante un acto de los Premios Cóndor de Plata

Banco Galicia otorgó $ 10.500.000 a El Pez que Fuma y a Cebar, Frenar, Llorar, como mejores largometrajes latinoamericano y argentino. El Tormento recibió $ 8.400.000, mientras que Dernier Printemps y Teatro in Inglish fueron premiados con $ 2.800.000 cada uno.

Formación, patrimonio y presencia internacional

Las actividades de formación tuvieron una participación central durante el encuentro. VS Tech organizó 21 conferencias, paneles, talleres y clases magistrales, mientras que VS Tech Lab convocó a más de 400 estudiantes de cine y audiovisual de todo el país.

PUBLICIDAD

El programa INCAA Impulsa 2026, desarrollado junto a Málaga Procultura, reunió a 20 finalistas que presentaron sus proyectos. Cinco de ellos participarán en el Hack Málaga 2027.

Varios participantes asisten a una actividad frente a una pantalla durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El festival presentó la segunda edición de Perlas, dedicada a obras destacadas de festivales nacionales y a la producción audiovisual de distintas provincias. El INCAA también relanzó el portal Argentina Film Commission, que reúne locaciones, incentivos y herramientas para producciones nacionales e internacionales.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales firmó además un convenio con el Archivo General de la Nación para crear una sede de la Cinemateca del INCAA. El espacio reunirá los archivos fílmicos de ambas instituciones en un edificio estatal destinado a preservar el patrimonio audiovisual argentino bajo estándares internacionales.

PUBLICIDAD

Luis Alberto Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, participó junto con Jiao Hongfen, vicepresidente de la entidad y presidente de la China Film Producers’ Association, además de una delegación de la industria cinematográfica china.

Natalia Oreiro recibió uno de los Astor Piazzolla a la trayectoria

El presidente del INCAA, Carlos Pirovano, sostuvo: “El futuro del cine ya está ocupando su lugar. Esta edición nos permitió ver cómo el legado de quienes construyeron nuestra cinematografía se encuentra con el talento, la energía y las nuevas miradas de las generaciones que vienen”.

El presidente del EmturyC, Diego Juarez, afirmó: “Mar del Plata se hizo cargo y creo que fue un verdadero éxito. La ciudad volvió a demostrar lo importante que es tener eventos de esta magnitud”.

PUBLICIDAD

Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti recibieron los Astor Piazzolla a la trayectoria. Kauderer fue homenajeado el 19 de octubre en el Palacio Libertad; Oreiro, el 6 de noviembre en el Teatro Colón, y Agresti, el 12 de noviembre en la misma sala.