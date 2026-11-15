El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reivindica el exilio al ingresar en la RAE

FOTO DE ARCHIVO: El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por 'El caballo dorado', en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bienal nació con el objetivo de proyectar la literatura en lengua española a nivel internacional. Tras sus primeras ediciones en Lima (Perú) y Guadalajara (México), se celebra por primera vez en Extremadura. Carlos Criado - Europa Press

Guardar

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresó este domingo en la Real Academia Española (RAE), donde pronunció un discurso dedicado a Mario Vargas Llosa, a quien sucede en la silla L, y expresó su agradecimiento a España por haberlo recibido tras su salida de Nicaragua.

Ramírez, nacido en Masatepe en 1942, obtuvo la nacionalidad española en 2018 y vive exiliado en España desde hace cinco años. En su primera intervención ante el pleno de la corporación, sostuvo que nunca se sintió ajeno al país que eligió como lugar de residencia después de que el régimen de Nicaragua le retirara la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“Nunca he sido extranjero en España”, afirmó el autor al inicio de su discurso. También se refirió a la situación política de su país natal, al que describió como una nación “sojuzgada por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina”.

El escritor evocó la decisión que tomó cuando se cerraron para él las posibilidades de volver a Nicaragua. “Después de andar por muchos lugares, y tras muchas vueltas y revueltas, cuando se cerraron para mí las puertas de Nicaragua, y me despojaron, además, de la ciudadanía, decidí que España era mi lugar de asilo y asiento, y decidí bien”, dijo.

PUBLICIDAD

El ingreso de Ramírez en la Academia se produjo después de que el pleno de la institución lo eligiera el 21 de mayo de 2025 para ocupar el lugar que dejó vacante Vargas Llosa tras su muerte, el 13 de abril de 2025. El autor de Margarita, está linda la mar era el único candidato a la silla L.

Ramírez recordó las voces populares de Masatepe y la lengua del exilio

En su discurso, el Premio Cervantes 2017 se detuvo en la relación entre la lengua española, la memoria y el desarraigo. Definió al idioma como una herramienta que “salva distancias” y “borra fronteras”, una experiencia que vinculó con sus recuerdos de infancia en Masatepe, su ciudad natal.

PUBLICIDAD

Para Ramírez, el español que aprendió durante sus primeros años tiene una raíz rural y provinciana. Recordó las voces de campesinos, trabajadores, lavanderas y vendedoras ambulantes que formaban parte de la vida cotidiana de su pueblo, así como la tienda de abarrotes de su padre.

El escritor señaló que esa lengua conserva términos procedentes de varias tradiciones. Mencionó giros del Siglo de Oro que sobrevivieron en el habla popular de Nicaragua, vocablos de origen chorotega y náhuatl, además de algunas voces africanas. “Esa lengua es la que llevo y traigo, lengua de tierra adentro y lengua de exilio”, resumió ante los académicos.

PUBLICIDAD

La respuesta en nombre de la RAE estuvo a cargo del escritor y académico Luis Mateo Díez. Ramírez también integra el patronato de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), vinculada a la difusión del buen uso del idioma en los medios de comunicación.

Sergio Ramírez junto Mario Vargas Llosa. Foto de archivo

El discurso colocó a Vargas Llosa en el centro de la ceremonia

Aunque los discursos de ingreso suelen incluir un apartado dedicado al ocupante anterior de la silla, Ramírez eligió centrar toda su intervención en Vargas Llosa y en su producción literaria. Admitió que asumir el lugar del Nobel peruano supone una responsabilidad enorme.

“Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos”, afirmó. Lo definió como un narrador capaz de atravesar el cambio de siglo sin perder vigencia y destacó su voluntad de experimentar con las formas, renovar el lenguaje y defender la imaginación como expresión de libertad.

PUBLICIDAD

Ramírez situó al autor de La ciudad y los perros dentro de una tradición que parte del modernismo hispanoamericano, con Rubén Darío como figura central, y que más tarde incorporó la influencia de novelas como Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Recordó que Vargas Llosa había dedicado su tesis de bachiller, en 1958, al poeta nicaragüense.

También repasó algunos de los temas presentes en la obra del Nobel: los conflictos entre civilización y barbarie, la violencia política, las dictaduras, las desigualdades sociales y las disputas ideológicas. Según Ramírez, esos asuntos aparecieron en las novelas de Vargas Llosa desde perspectivas y estructuras narrativas diversas.

PUBLICIDAD

El uso de “Perú” o “el Perú” genera dudas frecuentes en el español y no tiene una única respuesta correcta. Visuales IA

El boom latinoamericano fue una escuela literaria y política para Ramírez

El nuevo académico ubicó la irrupción de Vargas Llosa en el llamado boom latinoamericano, junto con figuras como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato y Alejo Carpentier.

Ramírez sostuvo que, pese a sus diferencias generacionales y estilísticas, esos autores compartieron una voluntad de renovar la narrativa de la región. También señaló el impacto de la revolución cubana sobre aquella generación y las divisiones políticas que surgieron después entre varios de sus integrantes.

El escritor nicaragüense recordó que leyó La ciudad y los perros cuando tenía 20 años y que intentó comprender los recursos con los que Vargas Llosa había construido la novela. La historia, ambientada en una Lima marcada por las diferencias sociales, le permitió descubrir técnicas que más tarde influyeron en su propia formación como narrador.

PUBLICIDAD

“La fragmentación del discurso a través del collage, los planos cinematográficos, el flashback y el monólogo interior entraron en mi propia experiencia de lector y de aprendiz de escritor a través del boom”, afirmó Ramírez, según informó EFE, agencia estatal española de noticias.