Fiesta sin celulares, rumores de besos y mensajes furiosos: el escándalo que envuelve a Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

Neymar y Vinícius Júnior, juntos en la selección de Brasil, y Virginia Fonseca (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Virginia Fonseca y Neymar protagonizaron uno de los rumores más resonantes de las últimas semanas en Brasil cuando la columna de la periodista Fábia Oliveira, del portal Metrópoles, reveló que ambos habrían intercambiado besos durante una fiesta privada realizada el 6 de noviembre, días antes del Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. El encuentro habría tenido lugar en un evento con acceso restringido, prohibición de celulares y formato de partida de póker, lo que alimentó la especulación sobre la veracidad de los relatos y la identidad de quienes estuvieron presentes.

Según fuentes consultadas por la colunista, la influencer y empresaria —quien acumula más de 52 millones de seguidores en Instagram— no habría disimulado la cercanía con el futbolista. Los testimonios recogidos por Metrópoles indicaron que Fonseca llamó la atención de los presentes al bailar encima de Neymar, quien estaba sentado en un sofá, y que el jugador también habría contribuido a la escena al tomar el micrófono y llamarla por su apodo entre amigos: “Vivibora”. Ambos, según los mismos relatos, consumieron alcohol en abundancia durante la velada.

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El episodio adquiere un peso particular si se considera el contexto sentimental reciente de Fonseca. A mediados de octubre de 2026, su ruptura con Vinícius Júnior —delantero del Real Madrid— se hizo pública en Brasil y escaló rápidamente en medios internacionales.

Apenas semanas después de la separación, Fonseca confirmó su reconciliación con el cantante Zé Felipe, padre de sus tres hijos, luego de un viaje familiar a Miami que encendió las alarmas de sus seguidores. La historia con Vinícius, marcada por compromisos públicos y varias reconciliaciones, había concluido sin escándalos: “No hubo peleas ni conflictos; simplemente comprendieron que ya no debían continuar como pareja”, aclaró el comunicado corporativo de la influencer al momento de la separación.

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Vinicius Jr, junto a Fonseca, durante el Gran Premio de España de la Fórmula 1, hace dos meses (JUANJO MARTIN / EFE).

Neymar salió a desmentirlo en sus historias de Instagram

La repercusión no tardó en llegar a los involucrados. La primera en reaccionar fue la oficina de prensa de Fonseca, que calificó la información de Metrópoles como “absolutamente falsa” y emitió una nota con tono firme: “La asesoría de prensa de Virginia Fonseca repudia vehementemente las informaciones divulgadas, que son absolutamente falsas. No es la primera vez que Virginia debe desmentir especulaciones infundadas sobre su vida personal. Virginia niega categóricamente las insinuaciones y lamenta que especulaciones de esta naturaleza sean tratadas como hechos, sin el debido compromiso con la verdad y sin considerar las consecuencias de su divulgación”.

Neymar, por su parte, fue más allá del comunicado de su equipo y decidió escribir él mismo en sus historias de Instagram este domingo 15 de noviembre. El descargo fue extenso para los estándares de las redes sociales y tuvo un tono de hartazgo.

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“No soy de las personas que hacen este tipo de cosas aquí en mis stories, pero esta vez han cruzado todos los límites. Los rumores empezaron a circular sobre mi relación con otra persona, ¡y yo lo niego! Es triste vivir en un tiempo en el que la gente se preocupa más por el ruido de los nombres y la fama que por la verdad misma. Mi equipo ya emitió un comunicado al respecto, ¡pero me vi obligado a venir aquí y hablar yo mismo para poner fin definitivo a este asunto! Les mando un gran abrazo, y déjenme jugar al póker en paz”, rubricó.

Fonseca y Vinícius intentaron aclarar que no hubo pelea ni terceros en discordia en su separación (@virginia)

El historial entre Fonseca y Neymar ya tenía antecedentes públicos

La negativa de ambos no puso fin al interés del público, en parte porque la relación entre Virginia Fonseca y Neymar ya arrastraba un capítulo previo que había generado rispideces. Meses atrás, la propia Fonseca había admitido haberle enviado un mensaje al futbolista pasadas las 2 de la madrugada para coordinar temas relacionados con un lote benéfico del Instituto Neymar. La comunicación, que en principio tenía una explicación institucional, irritó a Bruna Biancardi, pareja actual del jugador, quien en ese momento esperaba a Mariah, la tercera hija que tiene con él. Biancardi fue pública en su incomodidad y relató episodios anteriores de tensión con Fonseca en su propio hogar.

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En los días previos a la publicación de Metrópoles, el nombre de Fonseca también había sido vinculado al del piloto de Stock Car César Ramos, con quien supuestamente habría tenido un acercamiento en otra fiesta posterior al Gran Premio de São Paulo.

Vini y Neymar fueron compañeros en la selección de Brasil, de la que el atacante del Santos se retiró tras el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid, por su parte, viene de anotar los dos goles del Scratch en la derrota 3-2 ante Japón, que desató la ira de una leyenda de la Verdeamarela como Romario.

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