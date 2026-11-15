Fin de semana violento: cuatro personas fueron acuchilladas en Costa Rica

Cuatro personas resultaron heridas con arma blanca en diferentes puntos de Costa Rica durante el fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuatro personas fueron heridas con arma blanca en distintos puntos de Costa Rica, en una sucesión de ataques que dejó a una mujer en condición crítica y abrió nuevas investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los episodios ocurrieron en Buenos Aires, San José, Tortuguero y Pococí. Aunque los casos no aparecen vinculados entre sí, se registraron con pocas horas de diferencia y en zonas alejadas unas de otras. Las autoridades investigan las circunstancias de cada agresión, mientras uno de los hechos ya derivó en la detención de un sospechoso.

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Una mujer fue trasladada en condición crítica en Buenos Aires

El último de los cuatro casos se conoció a las 4:39 de la madrugada del domingo en Buenos Aires, en la zona sur del país. La Cruz Roja recibió una alerta por una mujer que tenía una herida de puñal en la cabeza.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, determinaron que la víctima presentaba una lesión de gravedad. Fue trasladada en condición crítica a la clínica de la localidad. La información disponible no precisa su identidad, edad ni las circunstancias en las que sufrió la agresión.

El caso quedó bajo investigación para establecer si se trató de un cuadro de violencia intrafamiliar o la mujer fue víctima de otros delitos.

La Cruz Roja trasladó al Hospital San Juan de Dios a un hombre con heridas en el rostro y los brazos desde el centro de San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven sufrió lesiones en el rostro y los brazos en San José

En el centro de San José, un hombre de apellido Junez, de 26 años, fue ingresado al Hospital San Juan de Dios tras sufrir heridas con un arma blanca en el rostro y los brazos.

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La Cruz Roja trasladó al joven desde la avenida 16, calle 12, después de las 3 de la madrugada del domingo. El OIJ indicó que todavía no cuenta con una versión clara sobre el origen de la agresión ni sobre la identidad de posibles responsables.

Los agentes judiciales deberán recabar testimonios y otros elementos para determinar si el ataque ocurrió durante una discusión, un asalto u otra situación.

Un hombre pidió ayuda tras ser herido en Tortuguero

El tercer hecho tuvo lugar a la 1:30 de la madrugada en San Francisco de Tortuguero. La víctima fue un hombre de apellido Martínez, de 38 años, quien sufrió heridas de arma blanca en el pecho.

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Según la información preliminar, el hombre llegó lesionado a la vivienda de un familiar para solicitar ayuda. Bomberos lo trasladó en lancha y luego fue llevado al Hospital de Guápiles, debido a las condiciones de acceso de la zona.

La investigación está a cargo de los agentes judiciales de Guápiles. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo la agresión, cuál fue el motivo y quiénes habrían participado.

El Organismo de Investigación Judicial abrió pesquisas por separado para esclarecer las circunstancias de cada agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una riña en Pococí terminó con un detenido

El primer caso de la noche ocurrió a las 21:15 del sábado en Ticabán, distrito de La Rita de Pococí. Un hombre de apellido Umaña, de 29 años, recibió heridas de arma blanca en la espalda y el cuello.

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La versión preliminar del OIJ señala que Umaña participó en una riña con otro hombre. Durante el altercado, sufrió las lesiones y fue trasladado a un centro médico de la zona.

Por este hecho, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Solís, de 22 años, como sospechoso. La causa sigue en investigación y no se detalló la condición de salud de la víctima ni la eventual situación procesal del detenido.

La violencia y el crimen organizado mantienen presión sobre las autoridades

Los cuatro ataques ocurrieron en un contexto de preocupación por los niveles de violencia en Costa Rica. De acuerdo con cifras del OIJ difundidas en noviembre, el país acumulaba más de 700 homicidios en 2026 hasta los primeros días de ese mes, pese a una baja frente al mismo período del año anterior.

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El Gobierno ha reforzado su respuesta con operativos policiales focalizados, decomisos de armas y una estrategia orientada a aislar a integrantes de organizaciones criminales en centros penitenciarios de mayor seguridad. Las autoridades vinculan buena parte de los homicidios con disputas entre grupos dedicados al narcotráfico, aunque los cuatro casos de arma blanca conocidos durante esta noche permanecen bajo pesquisas separadas.